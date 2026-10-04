開箱日本世界遺產奢華旅宿！星野集團「虹夕諾雅 飛鳥」2027插旗奈良明日香村，獨棟平屋與梯田庭園開放預約

星野集團宣告「虹夕諾雅 飛鳥」將於2027年7月22日在奈良明日香村登場並即日起開放預約。資深旅遊編輯點評：「星野與世界遺產地在地合作長達10年，35間獨棟平屋結合梯田景致與石室風呂，展現極致頂級旅宿標竿。」

日本奈良又有一間讓旅日控想直接排進2027行程的新飯店。星野集團旗下奢華旅宿品牌「虹夕諾雅」宣布，第10間設施「虹夕諾雅 飛鳥」將於2027年7月22日在奈良縣明日香村正式開幕，即日起開放預約。全館只有35間客房，全部採單層分棟式獨棟套房設計，最大房型更來到約260平方公尺，加上重現明日香村梯田景色的階梯庭園，讓這間新飯店從建築到窗外景觀，都緊扣奈良飛鳥的歷史與自然風貌。



▲最讓人期待的就是這片「階梯庭園」，水田沿著地勢層層展開，水面倒映藍天與綠樹，光是想像從房間往外看到這片景色就很療癒。圖／虹夕諾雅 飛鳥提供；窩客島整理

虹夕諾雅飛鳥2027開幕，選址奈良明日香村世界文化遺產所在地

這次「虹夕諾雅 飛鳥」選址本身就很有話題。明日香村約在1,400年前成為日本首座正式都城，也是飛鳥京所在地，如今仍保留大量歷史遺跡與自然景觀。2026年7月26日，「飛鳥・藤原宮都」更以15處構成資產正式登錄世界文化遺產，讓這片土地再度成為日本文化旅遊焦點。

星野集團這次沒有把飯店做成與環境切割的度假空間，而是以「氣滿之丘」為概念，把明日香村的梯田、瓦屋頂、石材與歷史風土轉進旅宿設計。從房間往外望是隨四季變化的庭園景色，走出房門又能繼續感受古都與自然交錯的氛圍，住宿本身也成為認識飛鳥的一種方式。



▲灰色瓦片屋頂一路延伸到山林之前，低調的建築輪廓沒有搶走自然風景，反而讓客房像是靜靜藏進明日香村的綠意之中。圖／虹夕諾雅 飛鳥提供；窩客島整理

奈良虹夕諾雅打造階梯庭園，把明日香村梯田景色搬進飯店

最有畫面感的亮點之一，就是位於飯店中央的「階梯庭園」。設計取材自明日香村著名的梯田景觀，庭園由中央向外延伸，除了種植水稻，也配置芝草、農田、草原與散策小徑，讓不同季節進住時，都能看到隨著時間變化的自然色彩。

不用特別跑到觀景台找角度，旅客待在房內就能透過寬幅大窗欣賞庭園。庭園之間還設置數座涼亭，想散步時可以沿著小徑慢慢走，也能找個位置停下來看看眼前的田園風景。對準備安排奈良深度旅行的人來說，這裡呈現的不是繁華城市飯店路線，而是把明日香村原有的自然節奏直接帶進住宿空間。



▲換個角度看「階梯庭園」又是另一種風景，農田、草地、樹木與散策小徑一路向山林延伸，分棟式客房散落其中，把住宿空間自然融進明日香村的田園景色。圖／虹夕諾雅 飛鳥提供；窩客島整理

虹夕諾雅飛鳥僅35間客房，最大房型約260平方公尺

房間更是這次「虹夕諾雅 飛鳥」的一大重點。全館僅規劃35間客房，而且全部都是單層建築的分棟式獨棟套房，共有4款房型，面積從約70平方公尺一路到約260平方公尺，並搭配最高約4公尺的挑高天花板，單看空間尺度就能感受到品牌在這間新飯店採取的寬敞住宿設定。

建築也沒有直接複製一般日式旅館的樣貌，而是從明日香村尋找設計語彙。客房靈感取自當地巨石遺構，同時融入住宅區與寺院常見的傳統瓦屋頂元素，以石材的厚實感搭配低調平屋輪廓，讓一棟棟客房自然融入周圍景貌。



▲一走進客房就能感受到滿滿留白感，大片落地窗直接把庭園綠意收進室內，坐在餐桌旁也能慢慢欣賞明日香村自然景色。圖／虹夕諾雅 飛鳥提供；窩客島整理

Akane Deluxe石室風呂公開，把飛鳥巨石遺構變成泡湯靈感

想把房間住得更有儀式感，可以注意約105至107平方公尺的「Akane Deluxe」。房內規劃「石室風呂」，以整面石材牆壁營造厚重沉穩的空間氛圍，延續明日香村巨石遺構帶來的設計靈感。

這項設計也呼應明日香村特殊的歷史環境。當地全域受到「明日香法」嚴格的建築與開發限制，在保存歷史景貌的前提下進行地域建設，因此「虹夕諾雅 飛鳥」從建築量體、瓦屋頂到石材運用，都把如何融入既有風景放進設計思考，而不是單純追求醒目的外觀。



▲泡澡也能很有飛鳥味，「石室風呂」以整面石材牆營造沉穩氛圍，粗獷石材搭配清澈浴池，讓空間多了一股安靜又厚實的質感。圖／虹夕諾雅 飛鳥提供；窩客島整理

虹夕諾雅飛鳥Logo藏大和橘，日本古老柑橘化身品牌識別

連品牌標誌都有奈良與日本古代文化的線索。「虹夕諾雅 飛鳥」將「大和橘」融入圖騰設計，這種柑橘曾記載於「古事記」與「日本書紀」，被譽為日本最古老的柑橘品種，自古被視為不老長壽的象徵與吉祥之物。

從一個Logo延伸到整座飯店的建築語彙，可以看出「虹夕諾雅 飛鳥」並不是單純把日式元素放進空間，而是從明日香村本身的歷史、自然與文化符號發展住宿識別。對喜歡觀察飯店設計細節的人來說，這些藏在建築與品牌視覺裡的地方故事，也讓入住多了一層探索感。



▲陽光灑進枝葉間，大和橘掛在一片翠綠裡格外亮眼，這個自古被視為吉祥象徵的果實，也成為「虹夕諾雅 飛鳥」品牌標誌的重要靈感。圖／虹夕諾雅 飛鳥提供；窩客島整理

星野集團攜手明日香村10年，飛鳥寺與古墳群就在歷史舞台上

「虹夕諾雅 飛鳥」的誕生，也不是短時間決定的開發計畫。星野集團與明日香村已透過協定及人員交流合作長達10年，在受到「明日香法」嚴格開發限制的環境中，逐步發展這項旅宿計畫。

明日香村本身就是一座巨大的歷史舞台。推古天皇、聖徳太子、蘇我馬子、齊明天皇、天武天皇與持統天皇等歷史人物都曾在此活躍，村內還有石舞台古墳、龜虎古墳、高松塚古墳，以及日本第一座正式佛教寺院「飛鳥寺」等遺跡。住進「虹夕諾雅 飛鳥」，也讓奈良行程不再只停留在奈良市區，而能往日本古代歷史更深處延伸。

虹夕諾雅飛鳥房價193,000日圓起，飛鳥站開車約4分鐘

「虹夕諾雅 飛鳥」預計2027年7月22日開幕，目前已開放預約，參考價格為每房每晚193,000日圓起，價格包含稅金及服務費，不包含餐點。飯店地址位於奈良縣高市郡明日香村大字真弓，從近鐵吉野線「飛鳥站」搭車前往約4分鐘。館內規劃客房、餐廳、大浴場、SPA與接待大廳等設施。

入住時間為下午3點，退房時間為中午12點。隨著2026年「飛鳥・藤原宮都」登錄世界文化遺產，加上「虹夕諾雅 飛鳥」預計於2027年正式迎客，想安排奈良深度旅行的人，又多了一個可以提前鎖定的新住宿選擇。



▲木質調客房沒有過多華麗裝飾，格柵、石材與柔和燈光交錯，寬敞沙發區讓人一坐下就想把步調放慢，好好享受房內的安靜時光。圖／虹夕諾雅 飛鳥提供；窩客島整理

虹夕諾雅 飛鳥（HOSHINOYA Asuka）

預計開幕日期：2027年7月22日（即日起開放預約）

設施地址：〒634-0137 奈良縣高市郡明日香村大字真弓

交通方式：近鐵吉野線「飛鳥站」車程約4分鐘

參考價格：每房每晚 193,000日幣起（含稅及服務費，不含餐點）

客房規模：全館僅 35 間（入住時間：3:00 pm / 退房時間：12:00 pm）

館內設施：客房、餐廳、大浴場、SPA、接待大廳等

官方網站：https：//hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/hoshinoyaasuka/





除了星野集團，還有哪些飯店品牌近期端出值得排進旅日清單的新住宿？