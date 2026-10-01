東京30萬人朝聖還沒結束！100％哆啦A夢＆FRIENDS日本首度巡展，2027年春天前進名古屋

東京展吸引超過300,000人朝聖，「100％哆啦A夢＆FRIENDS」確定首度展開日本國內巡展。資深編輯李維唐表示，名古屋展將活動範圍延伸至名古屋PARCO與榮地區周邊，對規劃2027年春夏名古屋行程的台灣旅客而言，是值得提前掌握的最新展覽資訊。

哆啦A夢迷2027年春天可以直接把名古屋排進日本旅遊清單。「100％哆啦A夢＆FRIENDS」確定展開日本國內首次巡展，繼東京有明展覽吸引超過300,000人入場後，下一站將於2027年4月下旬前進名古屋。這次不只把展覽帶進名古屋PARCO，更預計延伸至名古屋榮地區，以大規模城市空間打造活動場域，預計一路展出至2027年8月下旬。

▲滿滿不同造型的哆啦A夢一次集合，從草地一路排到巨型哆啦A夢前方，光是站在這片藍色大軍中就讓人忍不住每一隻都想拍。圖／メ～テレ提供；窩客島整理



100％哆啦A夢＆FRIENDS 日本第2站選在名古屋

「100％哆啦A夢＆FRIENDS」是哆啦A夢史上最大規模等級的活動之一，此前已陸續巡迴香港、上海、曼谷、台灣等地。今年3月起則在東京有明舉辦「100％哆啦A夢＆FRIENDS in東京」，一路展出至9月30日正式閉幕，官方公布累計吸引超過300,000名觀眾入場。

東京展落幕同日，官方隨即公開日本巡展下一站。名古屋將成為繼東京之後，日本國內第2個舉辦「100％哆啦A夢＆FRIENDS」的城市，同時也是活動首度在日本展開巡迴。對台灣旅客來說，如果東京展來不及追到，2027年春夏前往名古屋又多了一個可以提前鎖定的行程。

▲經典漫畫場景直接從紙上走進現實，大大小小的哆啦A夢穿梭在漫畫原稿之間，連熟悉的單行本封面也一起現身，老粉走進來真的會看很久。圖／メ～テレ提供；窩客島整理

100％哆啦A夢＆FRIENDS in名古屋 2027年4月登場

「100％哆啦A夢＆FRIENDS in名古屋」目前預定於2027年4月下旬開展，展期一路延續至8月下旬。活動橫跨春季與暑假旅遊旺季，從春天賞花到夏季自由行，都有機會順道安排進名古屋行程。目前官方尚未公開確切開展日期、閉展日期及入場票價，詳細資訊將於日後陸續公布。官方同時特別提醒，目前公開的宣傳照片皆拍攝自東京展，名古屋展實際展示內容可能有所不同，因此東京曾經登場的展品與場景，不代表會原封不動移至名古屋。

▲走進藍白色展覽廊道，視線一路延伸到哆啦A夢與大雄相擁的經典畫面，兩側再搭配漫畫展示，像是一秒走進藤子不二雄筆下的世界。圖／メ～テレ提供；窩客島整理



名古屋PARCO加上榮商圈 哆啦A夢展覽預計走出單一展場

這次名古屋展值得注意的另一個重點，就是活動範圍不只設定在單一室內展館。根據主辦單位目前公布資訊，會場將以「名古屋PARCO」為主要場域之一，同時大規模運用名古屋榮地區周邊城市空間，詳細場地配置則有待後續揭曉。榮本身就是名古屋市中心的重要商業區，名古屋PARCO也位於其中。對準備安排名古屋自由行的旅客而言，未來只要官方進一步公開各展區位置，就能依實際場地規畫，把哆啦A夢展與榮地區行程安排在同一天，不必特別拉出太遠的移動距離。

▲哆啦A夢直接躺在巨大銅鑼燒上，周圍牆面還有一幅幅漫畫原稿，熟悉角色加上最愛甜點的組合，完全就是哆啦A夢迷一定會停下來拍照的場景。圖／メ～テレ提供；窩客島整理

哆啦A夢迷先記2027年春天 展覽票價與詳細內容等待官方公布

目前「100％哆啦A夢＆FRIENDS in名古屋」仍處於首波預告階段，官方確認的核心資訊包括2027年4月下旬開展、預計持續至8月下旬，以及名古屋PARCO與榮地區周邊將納入活動範圍。至於大家最關心的門票售價、正式展期、完整會場位置，以及名古屋站究竟會帶來哪些展示內容，目前都尚未公布。想安排2027年名古屋自由行的哆啦A夢迷，可以先把4月下旬至8月下旬這段時間記下來，等後續資訊公開後再確認購票與行程安排。

▲「100％哆啦A夢＆FRIENDS」確定2027年4月前進名古屋，名古屋PARCO加上榮地區周邊一起登場，哆啦A夢迷明年春天可以準備出發了。圖／メ～テレ提供；窩客島整理







100％哆啦A夢＆FRIENDS in名古屋

活動日期：2027年4月下旬至8月下旬，詳細日期後續公布。

活動地點：名古屋PARCO及榮地區周邊，詳細場地後續公布。

入場票價：後續公布。

主辦單位：「100％哆啦A夢＆FRIENDS in名古屋」製作委員會，由メ～テレ、名古屋PARCO、テレビ愛知企画組成。

特別協力：「100％哆啦A夢＆FRIENDS」製作委員會、藤子プロ、AllRightsReserved。

官方合作夥伴：J.フロントリテイリング。

後援：榮町商店街振興組合、名古屋市商店街振興組合連合會等。

備註：目前公開照片為東京展內容，名古屋展實際展示內容可能有所不同。

哆啦A夢展覽確定前進名古屋，如果你也是日本動漫迷，近期還有哪些人氣角色聯名與限定新品值得鎖定？

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