日本萬聖節甜點萌翻！gelato pique cafe南瓜貴賓狗、蝙蝠西高地犬變身可麗餅，10月限定開吃

日本gelato pique cafe萬聖節限定甜點登場！南瓜貴賓狗與蝙蝠西高地犬化身可麗餅，10月限定販售。資深編輯李維唐表示，2款萌犬造型搭配不同秋季風味，值得甜點控關注。

日本人氣甜點品牌gelato pique cafe萬聖節限定可麗餅來了，這次直接把南瓜貴賓狗與蝙蝠西高地犬變成甜點，光看造型就讓狗派甜點控忍不住想收藏。品牌宣布自2026年10月1日至10月31日推出「PIQUE CAFE HALLOWEEN～Night Parade Dogs～」萬聖節限定活動，2款萌犬造型可麗餅同步登場，分別以南瓜蘋果與櫻桃乳酪打造不同風味，每款售價1,390日圓。10月準備前往東京、大阪、名古屋或日本其他城市旅遊的人，這波期間限定甜點絕對值得放進下午茶口袋名單。

▲狗派甜點控準備收編！日本gelato pique cafe萬聖節限定推出南瓜貴賓狗與蝙蝠西高地犬可麗餅，2隻萌犬一起登場，每款1,390日圓，10月1日至31日限定販售。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理

gelato pique cafe萬聖節限定登場！南瓜貴賓狗與蝙蝠西高地犬變身甜點

日本gelato pique cafe今年萬聖節以「PIQUE CAFE HALLOWEEN～Night Parade Dogs～」為主題，將參加萬聖節派對的2隻狗狗化身可麗餅主角，戴著南瓜帽的貴賓狗與裝上蝙蝠翅膀的西高地白梗，各自搭配不同食材與甜點組合，從外層奶油裝飾到可麗餅內餡都有不同設計，讓原本就充滿療癒感的甜點多了幾分俏皮趣味。

這次2款限定甜點分別主打秋季南瓜風味與水果乳酪組合，喜歡南瓜香氣的人可以選擇貴賓狗款，偏愛水果酸甜與奶香的人，則可以把目標鎖定白色西高地犬。無論是日本自由行途中安排下午茶，還是逛街購物想找個地方休息，都能順道感受日本萬聖節限定甜點的可愛魅力。

▲可愛造型背後還藏著滿滿甜點細節！南瓜貴賓狗主打蘋果焦糖與南瓜乳酪，蝙蝠西高地犬則以櫻桃、卡士達與乳酪奶油打造酸甜滋味，2款可麗餅各有不同魅力。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理

南瓜貴賓狗可麗餅1,390日圓！南瓜奶油搭配蘋果焦糖與巴斯克乳酪

「南瓜貴賓狗可麗餅（パンプキンプードルクレープ）」把萬聖節最具代表性的南瓜元素融入甜點，圓潤可愛的貴賓狗頭上戴著小巧南瓜帽，搭配巧克力鮮奶油與南瓜奶油，打造充滿秋日氣息的萌犬造型。頂部加入南瓜籽與巧克力穀物脆片，底部則搭配帶有香草香氣的Q彈香草冰淇淋與輕盈舒芙蕾蛋糕，讓綿密奶油之間多了酥脆、冰涼與蓬鬆交錯的口感。

真正的秋季風味則藏在可麗餅裡面，品牌將帶有自然甜味與適度酸香的糖煮蘋果，搭配濃郁南瓜巴斯克乳酪與輕盈鮮奶油，再以焦糖醬及肉桂餅乾增添香氣。蘋果的果香、南瓜的溫潤甜味與焦糖微苦香氣相互搭配，讓這隻可愛貴賓狗不只是外型吸睛，也充滿秋天才有的甜點儀式感。

▲戴著南瓜帽的貴賓狗也太萌了吧！南瓜奶油搭配巧克力鮮奶油，裡面還藏著糖煮蘋果與南瓜巴斯克乳酪，滿滿秋季風味讓人光看就想開吃。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理



蝙蝠西高地犬可麗餅太療癒！櫻桃果香搭配卡士達與乳酪奶油

另一款「水果蝙蝠西高地犬可麗餅（フルーツバットウェスティクレープ）」則以白色西高地白梗為主角，頭上搭配小巧蝙蝠翅膀，將萬聖節的搞怪元素變成可愛又俏皮的甜點造型。品牌使用輕盈的酸奶油鮮奶油塑造白色狗狗外型，再以咖啡與草莓巧克力點綴表情，底部還藏著濕潤的卡士達蛋糕，讓整體口感更加豐富。

內餡則加入糖煮櫻桃、滑順卡士達醬與濃郁乳酪奶油，搭配酸櫻桃醬及肉桂餅乾，讓水果酸香與奶油甜味在口中交錯。相較於南瓜貴賓狗的濃郁秋季風味，這款白色西高地犬以櫻桃的酸甜、卡士達的柔滑與乳酪奶油的濃郁為特色，再透過酸奶油鮮奶油帶出清爽感，特別適合喜歡水果系甜點的人。

▲白色西高地犬直接變身萬聖節可麗餅，頭上還有超可愛的蝙蝠翅膀，搭配櫻桃、卡士達與乳酪奶油，這款日本限定甜點真的讓狗派甜點控忍不住想收藏。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理

日本gelato pique cafe萬聖節可麗餅哪裡買？東京大阪名古屋多間門市限定販售

這次萬聖節限定活動自2026年10月1日開始，持續至10月31日，2款可麗餅皆為期間限定商品，每款售價1,390日圓，價格均已含稅。販售範圍涵蓋日本gelato pique cafe與gelato pique cafe creperie全門市，包括東京澀谷Hikarie、表參道Hills、池袋Sunshine City、惠比壽atre，以及大阪門真三井Outlet Park、名古屋松坂屋與沖繩Outlet Mall Ashibinaa等據點。

準備前往日本旅遊的甜點控要特別注意，官方表示各門市每天都有數量限制，並非活動期間內隨時都能買到。另外，澀谷Hikarie店與松坂屋名古屋店僅提供店內享用，沒有開放外帶購買。建議出發前先確認行程附近的門市位置，再把這2款限定萌犬可麗餅排進下午茶時間，避免錯過只有10月才能品嚐的萬聖節限定甜點。

gelato pique cafe萬聖節限定可麗餅活動資訊

活動名稱：PIQUE CAFE HALLOWEEN～Night Parade Dogs～

活動期間：2026年10月1日至10月31日

販售品牌：gelato pique cafe、gelato pique cafe creperie

販售地點：日本全門市

南瓜貴賓狗可麗餅（パンプキンプードルクレープ）

商品售價：1,390日圓，含稅

口味特色：南瓜奶油、巧克力鮮奶油、糖煮蘋果、南瓜巴斯克乳酪、香草冰淇淋與焦糖醬。



水果蝙蝠西高地犬可麗餅（フルーツバットウェスティクレープ）

商品售價：1,390日圓，含稅

口味特色：糖煮櫻桃、卡士達醬、乳酪奶油、酸櫻桃醬與肉桂餅乾。



販售限制：各門市每日數量有限。

特別注意：澀谷Hikarie店與松坂屋名古屋店僅提供店內享用，不提供外帶。

官方網站：https://pique-cafe.com/

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