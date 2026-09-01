薄到能藏進沙發底？折疊箱Rollink推出進化版，USB充電加16吋筆電口袋出差旅行神支援

想擺脫傳統行李箱佔空間的噩夢？Rollink推出全新FLEX 360° SPINNER PRO，收納厚度僅11.5公分。資深編輯李維唐表示，這款升級前開口袋與外接充電孔的折疊箱，徹底解決了收納痛點與移動時的便利需求。

出國旅遊或是頻繁出差時，最怕回家後那顆巨大又佔空間的行李箱沒地方放，摺疊行李箱品牌Rollink推出全新旗艦款FLEX 360° SPINNER PRO，直接解決所有空間痛點，收納時厚度竟然可以壓縮到只有11.5公分，輕巧壓扁後能輕鬆滑入沙發底或衣櫃縫隙，更狂的是這次功能全面大升級，不僅外觀承襲ELLE般的質感簡約美學，還一口氣加入了外接USB充電孔、前開式筆電收納大口袋，以及極致滑順的全新雙列滑板輪，讓每一次起飛與移動都變得優雅無比。

▲升級版直接把機上隨身功能給滿，前開口袋能輕鬆塞進筆電與隨身小物，連外接充電孔跟滑板雙輪都幫你配齊，出差旅行帶這顆超省心。圖／Rollink提供；窩客島整理



直立開箱拿筆電不狼狽，筆電與周邊配件整齊住進前口袋

在機場護照查驗或高鐵站候車時，若要從行李箱挖出筆電或平板，總得在眾目睽睽下把行李箱平躺放在地上攤開，畫面實在有些狼狽，這款全新進化版特別設計了前開式拉鍊口袋，採用能大面積打開的フルオープン結構，就算行李箱直立站著也能優雅開啟，內層備有加厚防撞軟墊的16吋筆電專用保護層，貼心防護寶貴的工作設備，旁邊還規劃了細緻的網格口袋，能將充電線、耳機與隨身小雜物收得整整齊齊，再也不用在大街上上演翻找行李的戲碼。

▲打開箱體內部空間相當寬敞且格局方正，側邊還貼心設計了收納網袋，牛仔褲、衣物隨手摺好放入，分類收納變得極為順手。圖／Rollink提供；窩客島整理

手機沒電免翻箱倒櫃，行動電源放箱內外接充電超隨手

等待登機或轉乘的空檔，滑手機滑到電池紅字總是讓人焦慮，這款行李箱內部貼心設計了行動電源專用口袋，只要將自己的行動電源放進箱內並接上傳輸線，就能直接透過箱體外側的USB連接孔為手機或平板補充電量，充沛電力隨時隨地輕鬆手到擒來，不必再把行動電源拿在手上或是沉重地塞在隨身包包裡，手感輕量化讓機場巡禮更加從容自在。

▲在候車室或街頭等待時，只要把傳輸線往箱體外側充電孔一插，就能隨時幫手機補充電量，再也不用翻箱倒櫃找行動電源。圖／Rollink提供；窩客島整理



歐洲石板路也能平穩滑行，全新雙列滑板輪給予靜音頂級路感

拉著行李箱走在古色古香的異國石板路或凹凸不平的磚道上，最怕震手又發出轟隆隆的噪音，底盤部分配備了新型雙列滑板輪，雙輪設計大幅提升了接觸地面時的穩定度，推起來手感滑順順暢，有效減緩長時間拉行時的手腕負擔，不管是滑過機場滑溜的大理石地面，還是在舊城區的街道上穿梭，都能感受靜音且順暢無阻的推行品質。

▲滑順手感讓人隨手拉著走都輕鬆從容，無論是快步趕飛機還是漫步在異國街頭，都能享受零負擔的移動體驗。圖／Rollink提供；窩客島整理

用完壓扁輕鬆收進床底，極簡質感5色開賣資訊一次看

回到溫馨的家整理完戰利品後，重頭戲正是這顆行李箱最令人驚豔的折疊魔法，只要幾個簡單步驟，厚度瞬間縮減至11.5公分，完美隱形於床底或狹窄縫隙，徹底擺脫傳統行李箱佔據走道的擁擠感，容量擁有相當實用的44L，顏色則推出氣質優雅的藍色、灰色、綠色、象牙白與經典黑色共5款，售價為26,400日圓（含稅），於2026年9月28日星期一在Rollink日本官方網站及日本全國指定通路正式開賣。

▲壓縮前後的對比真的太強烈，收納時厚度直接縮到只有11.5公分，壓扁後能輕易塞進沙發底或衣櫃縫隙，展開後又能瞬間擁有44公升的大容量，徹底解決小套房收納箱體佔空間的魔咒。圖／Rollink提供；窩客島整理







FLEX 360° SPINNER PRO（フレックス 360° スピナー プロ）

正式發售日： 2026年9月28日（星期一）

販售價格： 26,400日圓（含稅）

販售地點： Rollink日本官方網站、日本全國指定零售通路

商品顏色： 共5色（藍色、灰色、綠色、象牙白、黑色）

商品規格與尺寸數據

一般使用尺寸： 長 55 × 寬 40 × 厚 25 cm

折疊收納尺寸： 長 55 × 寬 40 × 厚 11.5 cm

容量： 44 L

4 大核心功能升級亮點

收納式 USB 充電孔與行動電源專用位

箱內設有行動電源專用收納空間。

接上內部線路後，可直接透過箱體外側 USB 埠為手機或平板充電，免去翻找行動電源的麻煩。

新型靜音雙列滑板輪（ダブルスケートボードホイール）

採用新型雙輪設計，大幅提升行走穩定度與順暢度。

適用於機場、車站大理石面，以及凹凸不平的石板路，能有效降低移動時的噪音與震動。

前開式快取口袋（フロントジップ）

採用可大角度開啟的全開式（フルオープン）設計，免將行李箱平放即可取物。

內建加厚防撞 16 吋筆電保護層與網格小物收納袋，方便快速拿取電腦與周邊裝備。

超薄 11.5 cm 折疊收納結構

延續品牌核心特色，不使用時厚度可壓縮至僅約 11.5 cm。

能輕易放入沙發底、床底或衣櫃縫隙，解決傳統行李箱佔用居住空間的痛點。





看完 Rollink 發售的5色簡約美箱，想鎖定秋季日本旅遊最值得買的限時好物？

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