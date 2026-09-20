光擺著都像藝術品！無印良品6款「極簡質感燈具」，浪漫和紙、氣氛玻璃燈打造絕美光影

編輯王瀅瀅表示，無印這系列燈真的有夠欠敗，尤其最後一款迷你可愛又實用。

MUJI無印良品憑藉極簡且極具質感的居家用品深植人心，這次推出的六款照明新品，更是把光影質感與實用功能完美融合。不管是想要集中精神閱讀，還是想在夜裡營造溫馨氣氛，這系列燈飾都能輕鬆滿足需求。從兼具現代感與柔和質感的圓盤桌燈，到帶有手作溫度的紙風船造形燈，每一款都為空間注入別致的氛圍感。以下帶大家一次看MUJI六款新品美燈。

▲無印良品推出全新6款極簡質感燈具，為日常居家生活注入滿滿的儀式感。

1.圓盤調光功能室內燈

這款桌燈採用俐落簡約的極簡造型，頂部圓盤能均勻地將光線向四周散發，營造出寧靜溫馨的氛圍。具備無段式調光功能，不論是夜晚閱讀或作為夜燈使用，都能輕鬆調整出最舒適的光照亮度。

▲圓盤調光桌燈以俐落極簡的幾何線條打造，能將柔和光線均勻向四周散發。

2.梯形調光功能室內燈

以經典的梯形燈罩搭配細緻支架，散發出優雅的文青氣息。燈罩能將光線聚焦向下並向外柔和擴散，兼具極簡視覺與實用調光設計，擺在書桌或床頭櫃上都能完美融入各種居家風格。

▲經典梯形燈罩搭配纖細支架，散發優雅迷人的文青氣息與簡約美感。

3.玻璃調光功能室內燈

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▲選用精緻霧面玻璃材質，點亮時透出具極致層次感的溫暖質感光暈。

4.錐形調光功能室內燈

擁有醒目的圓錐幾何外觀，純白潔淨的視覺感受宛如一件精緻的桌上雕塑品。燈光從錐形主體隱隱透出，呈現溫柔而不刺眼的光影效果，是提升居家角落品味不可或缺的質感單品。

▲純白潔淨的圓錐造型如同桌上雕塑品，為角落空間提升生活品味。

5.紙風船調光功能室內燈

將傳統和紙工藝融入現代燈飾設計，呈現出球體般圓潤溫暖的外型。燈光透過紋理細緻的和紙散發出來，質樸自然且富有空氣感，為忙碌的生活帶來一份平靜療癒的舒壓氛圍。

▲ 巧妙融合傳統和紙工藝與現代燈飾，打造圓潤溫暖且質樸的光影。

6.人體感應迷你檯燈

人體感應迷你檯燈主打輕巧靈活的尺寸，並配備超實用的感應功能，有人經過時便會自動點亮。非常適合放置在玄關、走廊或是床邊，提供最貼心的夜間照明，讓夜晚活動更加安心便利。重點是size迷你得非常可愛。

▲放置於玄關、走廊或床邊，能在黑夜中自動提供最貼心安心的照明。

商品資訊

圓盤調光功能室內燈（條光機能付 インテリアライト ディスク），貨號：84929403，售價：5,990日圓（折合台幣約1,260元）

梯形調光功能室內燈（條光機能付 インテリアライト 台形），貨號：84929410，售價：6,990日圓（折合台幣約1,470)

玻璃調光功能室內燈（條光機能付 インテリアライト ガラス），貨號：84929441，售價：3,990日圓（折合台幣約840元）

錐形調光功能室內燈（條光機能付 インテリアライト コーン），貨號：84929397，售價：4,990日圓（折合台幣約1,050元）

紙風船調光功能室內燈（條光機能付 インテリアライト 紙風船），貨號：84929427，售價：5,990日圓（折合台幣約1,260元）

人體感應迷你檯燈（スタンドライト ミニ 人感センサー付），貨號：84865466，售價：2,990日圓（折合台幣約630元）





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