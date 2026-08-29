懶人必備小包！無印良品3款「防潑水包」上架就缺貨，戶外露營與日常通勤都百搭。

這三個小包真的都很實用！編輯王瀅瀅表示，請列入下回去日本無印的必買清單。

提到MUJI無印良品，除了熱銷收納盒與居家用品，他們的隨身包款與配件系列其實也隱藏著不少話題神物！這次日本無印良品推出極具話題性的全新小包系列，全系列三款小錢包皆採用輕盈、防潑水且堅固耐磨的Ripstop抗刮防撕裂布料打造。推出包含圓弧拉鍊錢包、對折短夾以及迷你錢包，不管是日常通勤、戶外露營還是週末踏青，只要隨手一掛就能輕鬆解放雙手，為穿搭增添簡約又俐落的無印風生活感。

▲日本無印良品推出全新撥水加工抗撕裂系列皮夾，簡約設計輕鬆融入日常生活。

1.撥水加工抗撕裂圓弧拉鍊錢包

這款圓形拉鍊短夾採用全包式拉鍊設計，讓內部物品收納起來更有安全感。內部空間規劃得恰到好處，能輕鬆放入2張卡片，除了當作隨身錢包使用，也很適合收納藥品、飾品等各種零碎小物。包款特別附上便利的雙重金屬環，可以直接掛在包包肩帶或褲子的腰帶環上，極具機能感的細節設計，無論戶外露營或出門散步都能完美解放雙手。

▲隨包附贈便利的雙重金屬環，能輕鬆扣在褲子腰帶環或包包上帥氣出門。

2.撥水加工抗撕裂錢包

對於偏好傳統簡約風格的人來說，這款採用同款防潑水抗刮布料的對折短夾絕對是不二之選。整體風格回歸俐落的幾何線條，尺寸輕巧迷人，放在口袋或包包裡都不占空間。內部設計貼心考量到了日常收納的需求，可容納3張常用卡片與紙鈔，外側還能輕鬆收納零錢。構造簡單大方又耐操，沒有一絲多餘設計，完全就是為了想輕鬆俐落出門而生的滿分小包。

▲對折設計的短夾擁有極佳的輕巧手感，內部可有序容納三張常用卡片。

3.撥水加工抗撕裂迷你錢包

如果你是追求極致輕量化的極簡主義者，選這款採用三折設計的迷你短夾就對了。同樣使用輕盈堅固的防潑水布料，體積極為精巧，卻具備令人驚豔的收納實力。內部空間可放入3張卡片與折疊紙鈔，外側則貼心設有專屬零錢袋，讓你拿取硬幣時不必張羅翻找。不管是日常通勤還是週末去戶外踏青，口袋隨手一塞就能輕鬆出門，完全是懶人必備的無負擔好物。目前三款包在台灣無印良品官網上都顯示已售完，下回去日本時不妨去門市挖挖寶。

▲迷你尺寸的三折短夾極致精巧，外側設有方便隨手拿取的專屬零錢袋。

MUJI無印良品三款撥水加工抗撕裂包商品資訊

撥水 リップストップ ラウンドジップウォレット（撥水加工抗撕裂圓弧拉鍊錢包） 1,990日圓（約台幣420元）

撥水 リップストップ ウォレット（撥水加工抗撕裂錢包） 1,490日圓（約台幣315元）

撥水 リップストップ ミニウォレット（撥水加工抗撕裂迷你錢包） 1,490日圓（約台幣315元）





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