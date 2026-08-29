漢堡市集2天衝圓山！漢堡嘉年華超過50攤吃起來，3大優惠先免費領折價餐券。

台北漢堡市集快閃2天免費入場！編輯 鄭雅之 表示：超過50間這怎麼選啦！
生活在台北最幸福的就是每個週末都有不同特色市集。這個週末「2026 漢堡嘉年華」特別打造了充滿異國風情的快閃場域，集結超過 50 家備受矚目的美食品牌與星級團隊。不必花錢買機票，就能在這裡品嚐到地表超強爆汁漢堡與各國街頭小吃。這場期間限定的快閃活動僅有兩天，絕對是漢堡控本週必造訪的美食盛會。
美式經典美味大串聯
提到美式漢堡，最迷人的莫過於剛出爐的香濃肉汁。現場邀請到 SKRABUR 黑膠漢堡與 ROAST BURGER 爐烤熟成牛肉堡等潮流品牌，搭配軟綿麵包與特製醬汁打造絕妙口感。BounceBack 帶來超邪惡的「乳酪牛肉堡」，而聖瑪莉 x 加藤漢堡排則推出「起司瀑布雙層和牛堡」，每一口都是滿滿的治癒力。
打開異國風味的美食地圖
除了傳統美式風格之外，現場還能體驗穿梭在各國街邊的歡樂氛圍。Texas Roadhouse 德州鮮切牛排帶來豪邁的煙燻香氣，ABV Bar & Kitchen 美式餐酒館推出濃郁的「瑪卡羅尼切達乳酪漢堡」，Parko Parco 則將經典「義大利牛肚包」搬到現場，連越式咖啡 CỘNG CÀ PHÊ 都能吃到。
創意夾餡美食驚喜不斷
這場盛會不僅僅有傳統漢堡，更將手持夾餡美味提升到了全新層次。滿潮.刈包推出「醬爆蝦仁佐明太子刈包」翻轉台式古早味，Rox’z Gourmet 紐西蘭肉派專賣店帶來奶香爆棚的「豪華起司牛排派」，Sheep+Pony 則獻上霸氣的「戰神帶骨牛小排漢堡」與「冠軍塔可餅」，為味蕾帶來多重衝擊。
星級飯店主廚限時獻藝
熱愛極致美味的饕客這次有福了！主辦單位特別攜手晶華酒店與台北慕軒飯店等五星級餐飲團隊，將頂級精緻餐飲的靈魂注入街頭市集。人氣主廚們更發揮巧思，研發出僅販售兩天的活動限定款，平時難以預約的夢幻美味現在親民呈現，極具吸引力。
雙展區逛起來更舒服
為了讓民眾逛得更輕鬆，今年特別把活動區域擴大至環形廣場。寬敞的雙展區設計讓大家能自在穿梭，多台話題風格餐車駐點，Taugamma 頭家嬤美式煙燻 BBQ 帶來現烤肉排，現場更特別貼心規劃了給V Gavin's Delight等南洋蔬食攤位，讓蔬食愛好者也能一起沉浸在美味盛宴中。
從鹹食到甜點一次滿足
光吃漢堡還不夠飽足的話，現場還有超多厲害的周邊配角。老井極上燒肉與週末炸雞俱樂部的「辣台妹」炸雞帶來過癮肉食享受，搭配金色三麥的清涼精釀啤酒最對味。飯後還能品嚐凍心炸冰淇淋總部餐車或海龜哺哺的水果冰品，從主餐到甜點一應俱全，帶來最完美的用餐體驗。
逛市集拿好康攻略
逛美食市集當然不能錯過優惠小確幸！民眾到場就能免費領取限量涼扇，現場只要按讚官方粉專並完成打卡，即可獲得 50 元折價券。今年更規劃了跨攤位集章活動，消費滿 3 家攤位就能獲得香氛片與門市折價券，還有機會參加抽獎拿大禮，快約親朋好友一起出發。
2026台北國際美食節 漢堡嘉年華 活動資訊
活動日期：2026 年 8 月 29 日（六）至 8 月 30 日（日）
活動時間：14:00 - 20:00
活動地點：圓山花博 花海廣場、環形廣場
2026台北國際美食節 漢堡嘉年華 優惠活動
- 入場好禮：現場免費贈送限定涼扇。
- 打卡優惠：按讚「臺北市商業處-我是商 Ya 人」官方粉專並打卡，即可領取 50 元市集折價券。
- 集章抽獎：於市集消費滿 3 家攤位即可參加集章，可兌換香氛片、100 元門市折價券，並獲得驚喜大獎抽獎資格。
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