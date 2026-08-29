漢堡市集2天衝圓山！漢堡嘉年華超過50攤吃起來，3大優惠先免費領折價餐券。

台北漢堡市集快閃2天免費入場！編輯 鄭雅之 表示：超過50間這怎麼選啦！

生活在台北最幸福的就是每個週末都有不同特色市集。這個週末「2026 漢堡嘉年華」特別打造了充滿異國風情的快閃場域，集結超過 50 家備受矚目的美食品牌與星級團隊。不必花錢買機票，就能在這裡品嚐到地表超強爆汁漢堡與各國街頭小吃。這場期間限定的快閃活動僅有兩天，絕對是漢堡控本週必造訪的美食盛會。



▲紐約最強麥笛昆BBQ推出重磅煙燻怪獸塔，多層厚切肉食堆疊，展現極致霸氣的美式豪邁風味。

▲The Oasis綠洲帶來精緻手持美食，滿載鮮美鮮蝦與熱狗，豐富漢堡嘉年華的多元美味選擇。





美式經典美味大串聯

提到美式漢堡，最迷人的莫過於剛出爐的香濃肉汁。現場邀請到 SKRABUR 黑膠漢堡與 ROAST BURGER 爐烤熟成牛肉堡等潮流品牌，搭配軟綿麵包與特製醬汁打造絕妙口感。BounceBack 帶來超邪惡的「乳酪牛肉堡」，而聖瑪莉 x 加藤漢堡排則推出「起司瀑布雙層和牛堡」，每一口都是滿滿的治癒力。



▲聖瑪莉聯名加藤漢堡排登場，起司瀑布雙層和牛堡融合韓式貝果風味，展現極致濃郁多汁口感。





打開異國風味的美食地圖

除了傳統美式風格之外，現場還能體驗穿梭在各國街邊的歡樂氛圍。Texas Roadhouse 德州鮮切牛排帶來豪邁的煙燻香氣，ABV Bar & Kitchen 美式餐酒館推出濃郁的「瑪卡羅尼切達乳酪漢堡」，Parko Parco 則將經典「義大利牛肚包」搬到現場，連越式咖啡 CỘNG CÀ PHÊ 都能吃到。



▲Parko Parco將義大利佛羅倫斯街頭牛肚包搬到花博，搭配道地綠醬帶領饕客穿梭異國街頭。





創意夾餡美食驚喜不斷

這場盛會不僅僅有傳統漢堡，更將手持夾餡美味提升到了全新層次。滿潮.刈包推出「醬爆蝦仁佐明太子刈包」翻轉台式古早味，Rox’z Gourmet 紐西蘭肉派專賣店帶來奶香爆棚的「豪華起司牛排派」，Sheep+Pony 則獻上霸氣的「戰神帶骨牛小排漢堡」與「冠軍塔可餅」，為味蕾帶來多重衝擊。



▲人氣店家Sheep+Pony推出冠軍塔可餅，佐以豐富配料還原正統異國街頭美食靈魂。

▲Rox’z Gourmet紐西蘭肉派專賣店主打豪華起司牛排派，外皮酥脆內餡奶香濃郁，顛覆夾餡美味想像。





星級飯店主廚限時獻藝

熱愛極致美味的饕客這次有福了！主辦單位特別攜手晶華酒店與台北慕軒飯店等五星級餐飲團隊，將頂級精緻餐飲的靈魂注入街頭市集。人氣主廚們更發揮巧思，研發出僅販售兩天的活動限定款，平時難以預約的夢幻美味現在親民呈現，極具吸引力。



▲BounceBack打造極致多汁乳酪牛肉堡，搭配特調醬汁與柔軟麵包讓人幸福感爆棚。

▲臺虎啜飲室大安於漢堡嘉年華推出多款經典美式爆汁牛肉堡，是台北圓山花博市集必吃人氣美食。





雙展區逛起來更舒服

為了讓民眾逛得更輕鬆，今年特別把活動區域擴大至環形廣場。寬敞的雙展區設計讓大家能自在穿梭，多台話題風格餐車駐點，Taugamma 頭家嬤美式煙燻 BBQ 帶來現烤肉排，現場更特別貼心規劃了給V Gavin's Delight等南洋蔬食攤位，讓蔬食愛好者也能一起沉浸在美味盛宴中。



▲頭家嬤美式煙燻BBQ餐車帶來澳洲和牛牛胸肉漢堡，淋上特製醬汁展現濃郁煙燻風味。

▲ABV Bar & Kitchen美式餐酒館推出瑪卡羅尼切達乳酪漢堡，重現美式豪邁與濃郁起司風味。





從鹹食到甜點一次滿足

光吃漢堡還不夠飽足的話，現場還有超多厲害的周邊配角。老井極上燒肉與週末炸雞俱樂部的「辣台妹」炸雞帶來過癮肉食享受，搭配金色三麥的清涼精釀啤酒最對味。飯後還能品嚐凍心炸冰淇淋總部餐車或海龜哺哺的水果冰品，從主餐到甜點一應俱全，帶來最完美的用餐體驗。



▲週末炸雞俱樂部推出熱門品項辣台妹炸雞，外皮酥脆帶勁，為漢堡嘉年華帶來最令人滿足的過癮肉食體驗。

▲海龜哺哺小農水果製冰所獻上清涼消暑的水果冰品，酸甜解膩，是逛台北圓山花博市集必吃的飯後甜點。





逛市集拿好康攻略

逛美食市集當然不能錯過優惠小確幸！民眾到場就能免費領取限量涼扇，現場只要按讚官方粉專並完成打卡，即可獲得 50 元折價券。今年更規劃了跨攤位集章活動，消費滿 3 家攤位就能獲得香氛片與門市折價券，還有機會參加抽獎拿大禮，快約親朋好友一起出發。



▲ROAST BURGER爐烤熟成牛肉堡嚴選優質肉質，淋上特製淋醬呈獻道地美式經典風味。

2026台北國際美食節 漢堡嘉年華 活動資訊

活動日期：2026 年 8 月 29 日（六）至 8 月 30 日（日）

活動時間：14:00 - 20:00

活動地點：圓山花博 花海廣場、環形廣場





2026台北國際美食節 漢堡嘉年華 優惠活動

入場好禮：現場免費贈送限定涼扇。

打卡優惠：按讚「臺北市商業處-我是商 Ya 人」官方粉專並打卡，即可領取 50 元市集折價券。

集章抽獎：於市集消費滿 3 家攤位即可參加集章，可兌換香氛片、100 元門市折價券，並獲得驚喜大獎抽獎資格。





週末就來吃好料！台北新開店一次看

推薦閱讀：福岡傳奇漢堡「今屋漢堡」台北首店開箱！5大必吃推薦，菜單、售價一次看。

推薦閱讀：京都第一炸豬排來台！空蟬亭進軍忠孝敦化商圈，菜單最便宜1080元。

推薦閱讀：台北烤鴨必吃加一！樂天皇朝Signature開在大巨蛋，再送500元餐券。