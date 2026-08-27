真·財閥卡誕生？SJ始源開心曬「SIWON PAY」擬真黑卡，網笑翻提醒：記得存載具對獎。

這絕對是最適合總裁風格的周邊了吧！編輯王瀅瀅表示，如果真的量產了肯定賣翻天！

最近長期駐台拍戲的 Super Junior（SJ）成員崔始源，早已把台灣當成第二個家。除了先前接下現代汽車代言外，活躍於Threads的他更是接地氣得像個在地鄉民，不僅頻繁海巡各大貼文、親自回覆個人表情包，近日更在社群平台開箱一張印有「SIWON PAY」的客製化卡片，瞬間引爆熱烈討論，讓廣大 E.L.F.（粉絲名）直呼這位韓國偶像實在太懂玩梗！

▲SJ始源在Threads驚喜曬出「SIWON PAY」卡片，無距離感的深耕飯圈舉動再度引發網路超高熱度。

睽違六個月終於拿到！始源驚喜認證特製悠遊卡

崔始源的親民事蹟可不只這一樁，從先前大方打卡早餐店停車拒馬、穿著短褲拖鞋隨性去吃小籠包，到後來接下現代汽車代言、甚至入境隨俗品嚐榴槤冰淇淋，各種無距離感的舉動都讓人備感親切。這回他在Threads上興奮曬出自己睽違六個月才收到的「SIWON PAY」。這張卡片其實是粉絲發揮創意、自行開團製作的客製化悠遊卡，如今獲得偶像親自認證，讓當初參與開團的幸運兒喜出望外。

▲這張「SIWON PAY」為台灣ELF特別訂製的客製化悠遊卡，始源苦等6個月終於收到並開心認證。

財閥總裁梗實體化！卡面藏滿滿幽默細節

眾所周知崔始源家境極佳，在隊內與粉絲圈一直擁有「財閥總裁」的形象，因此常被大家打趣說「出門刷始源的卡就好」。這張「SIWON PAY」便將這個經典迷因實體化，卡面不僅細緻擬真地印上SJ BANK與VISA標誌，甚至還貼心寫著TAIWAN E.L.F.，將高冷黑卡做成滿滿陪伴感的日常票卡，細節處理得相當到位。

▲卡面上特別印有SJ BANK與TAIWAN E.L.F.等幽默細節，擬真黑卡質感與實用度兼具。

粉絲敲碗歐巴開賣！貼心獻上在地使用指南

這張專屬卡片一曝光，Threads上隨即湧入大量留言，有沒搶到的粉絲哀嚎「始源本人願意大量生產Siwon Pay嗎？沒跟上好想要」，已經擁有的幸運粉絲則驚呼「真沒想到有一天會跟崔始源擁有同款」，也有網友笑稱「不可能始源本人需要始源pay欸」。

甚至有熱心粉絲製作了圖文對照指南，教始源這張卡可以在台灣搭捷運、公車、騎YouBike，還能在超商消費與折抵停車費，更有貼心網友提醒「記得去設定載具，發票存裡面，單月的25號可以對獎」。看到偶像與粉絲之間如此充滿愛與幽默的互動，也讓人更加期待始源接下來在台灣的生活還會發生什麼有趣的事，當然最期待的就是精彩的新戲啦！

▲粉絲將崔始源深植人心的「財閥總裁」迷因轉化為創意周邊，成功獲得偶像驚喜認證。

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