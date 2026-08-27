一〇八抹茶茶廊限時買1送1、再送招牌蕨餅杯！抹茶控衝信義A11，搶吃一波。

日本高級抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」正式插旗新光三越台北信義新天地A11，推出信義店獨家限定霜淇淋買1送1與滿額送招牌蕨餅杯活動。美食資深編輯李維唐表示，品牌嚴選京都宇治一番茶，在競爭激烈的信義商圈中以正統茶香與現做熱甜點切入，搭配中秋禮盒優惠，預計將掀起一波抹茶消費熱潮。

日本高級抹茶甜品品牌「一〇八抹茶茶廊」宣佈進駐新光三越台北信義新天地A11，選在2026年9月1日至9月3日展開試營運，並於9月4日盛大開幕。品牌堅持選用日本京都宇治產的一番茶為基底，結合當季優質食材新鮮現做，將正統日式茶香文化帶入信義商圈。

▲質感包裝的長崎蜂蜜蛋糕禮盒隨附茶粉，可依個人喜好調整茶香濃度。 圖／一〇八抹茶茶廊提供；窩客島編輯李維唐整理



信義A11獨家開幕優惠與限量好禮

為慶祝信義A11店盛大開幕，品牌推出一系列獨家限定優惠活動。9月4日至9月6日開幕首三日，每日限量108組推出綜合霜淇淋買1送1優惠，原價每支128元的綜合霜淇淋同時結合抹茶與焙茶兩種風味，口感綿密且茶香濃郁。緊接著9月7日至9月13日，單筆消費滿300元即可獲贈價值100元的招牌蕨餅杯乙杯。門市現場同時供應現做大判燒與多款抹茶、焙茶精緻甜品，提供顧客多樣化的茶香選擇。

▲一〇八抹茶茶廊信義A11店開幕推出綜合霜淇淋買1送1優惠。 圖／一〇八抹茶茶廊提供；窩客島編輯李維唐整理

百年老舖合作茶葉與吉祥品牌意涵

「一〇八抹茶茶廊」對茶葉品質極為考究，與創業170年、獲獎無數的京都製茶老舖共同開發品牌專用抹茶粉。嚴選宇治豐沃土壤栽種的頂級一番茶，經由頂尖茶匠嚴格把關，展現出鮮豔色澤與帶有些許苦澀後回甘的優雅風味。品牌名稱「一〇八」蘊含著對茶文化的深厚敬意，將「茶」字拆解後，上方草字頭代表兩個十，下方則為八十八，加總正好是一百零八，在日本108歲同時被稱為「茶壽」，代表著健康與幸福的美好祝福。

▲切塊長崎蜂蜜蛋糕口感濕潤柔軟，散發濃郁茶韻。 圖／一〇八抹茶茶廊提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲抹茶長崎蜂蜜蛋糕加入京都宇治一番茶，呈現細致茶香與回甘。 圖／一〇八抹茶茶廊提供；窩客島編輯李維唐整理

2026中秋節節慶伴手禮全台9折

因應中秋佳節到來，全台門市於9月1日至9月28日同步推出節慶伴手禮9折優惠。遵循日式工法製作的長崎蜂蜜蛋糕，嚴選日本頂級麵粉、上白糖、台灣龍眼蜂蜜與紅仁蛋。「抹茶長崎蜂蜜蛋糕」融入京都宇治一番茶，每盒隨附抹茶粉可自行調整濃度，優惠價每個612元（原價每個680元）；「焙茶長崎蜂蜜蛋糕」則使用靜岡縣深度焙煎焙茶粉，展現濃郁炭焙香氣，優惠價同樣為每個612元。此外，酥脆香濃的「抹茶/焙茶蛋捲禮盒」優惠價每盒756元（原價每盒840元），為中秋送禮與親友聚會提供優質的選擇。

▲焙茶長崎蜂蜜蛋糕選用靜岡縣焙茶粉，帶有沉穩炭焙香氣。 圖／一〇八抹茶茶廊提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲兼具酥脆口感與濃郁茶韻的抹茶與焙茶蛋捲禮盒。 圖／一〇八抹茶茶廊提供；窩客島編輯李維唐整理





開幕限定獨家買1送1優惠

活動名稱： 信義A11店獨家買1送1活動

活動時間： 2026年9月4日至2026年9月6日

活動地點： 新光三越台北信義新天地A11店限定

活動內容： 綜合霜淇淋（原價每支128元）買1送1，每日限量108組。

開幕滿額贈招牌蕨餅杯活動

活動名稱： 信義A11店滿額贈招牌蕨餅杯

活動時間： 2026年9月7日至2026年9月13日

活動地點： 新光三越台北信義新天地A11店限定

活動內容： 連續七天，單筆消費滿300元，即贈送市價100元的招牌蕨餅杯乙杯。

2026中秋節慶伴手禮9折優惠

活動名稱： 全台門市中秋節慶伴手禮9折優惠

活動時間： 2026年9月1日至2026年9月28日

活動地點： 全台各分店皆適用

活動內容：

抹茶長崎蜂蜜蛋糕：優惠價每個612元（原價每個680元）

焙茶長崎蜂蜜蛋糕：優惠價每個612元（原價每個680元）

抹茶/焙茶蛋捲禮盒：優惠價每盒756元（原價每盒840元）

品嚐完正統日式茶甜點的細致風味後，不妨繼續探索台北信義商圈還有哪些不可錯過的頂級下午茶好去處。

推薦閱讀：只要百元就能吃板前天婦羅！日本橋金子半之助海外首店插旗台北信義區大巨蛋地下街

推薦閱讀：信義區上班族快衝！日本人氣燒肉丼山牛將2號店進駐統一時代，限時2天滿300送300元。

推薦閱讀：休閒小站回來了！Easyway復刻珍奶買一送一，回憶殺飲料開在信義區永春。