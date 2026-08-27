辛龍重磅復出登場海上舞台！麗星郵輪攜手方季惟王瞳打造星龍秀限定航程，9月13日探索星號首演。

麗星郵輪攜手LIVE天王辛龍打造獨家IP星龍秀，9月13日於探索星號首演，並邀請方季惟與王瞳同台。資深編輯李維唐表示，結合頂級藝人演出與策展式航程，能大幅提升郵輪旅遊的文化深度與話題吸引力。

麗星郵輪今2026年8月26日於台北WHotel舉辦新聞發布會，正式發表全新獨家IP《星龍秀》，特別邀請LIVE天王辛龍重磅加盟，將耳熟能詳的經典音樂作品搬上太平洋舞台。首場精彩演出預計於2026年9月13日登上探索星號，由辛龍親自領銜，並力邀軍中情人方季惟以及知名藝人王瞳同台獻藝。三位藝人於發布會現場聯袂亮相，為這場結合藍色大海與動人旋律的海上盛會揭開優雅序幕。



▲LIVE天王辛龍與麗星夢郵輪副總裁徐牧柔共同出席發布會，正式發表全新獨家IP星龍秀。圖／麗星郵輪提供；窩客島編輯李維唐整

▲LIVE天王辛龍於舞台上深情獻唱，將熟悉動人的旋律帶上麗星郵輪星龍秀。圖／麗星郵輪提供；窩客島編輯李維唐整理

從海上表演台到跨世代文化交流中心

麗星郵輪自重返台灣市場以來，始終秉持將郵輪打造為海上舞台的理念，使其成為連結不同世代與在地文化的溫暖平台。過往曾邀請陳美鳳、曾心梅、康康、于台煙、沈文程等台灣民眾極為熟悉的藝人登船演出，亦曾引進由Matzka領軍的雷鬼海上趴、部落熱浪、國語作業簿華語音樂派對，乃至韓國亂打秀與傳統霹靂布袋戲等跨界藝術，甚至邀請唱響經典名曲Only You的傳奇樂團五黑寶The Platters。多元豐富的音樂能量與表演藝術在海風吹拂下交織，為旅客創造極具溫度的集體記憶。



▲藝人王瞳、LIVE天王辛龍、麗星夢郵輪副總裁徐牧柔與軍中情人方季惟合影比心，宣告星龍秀即將登陸探索星號。圖／麗星郵輪提供；窩客島編輯李維唐整理

麗星郵輪2.0攜手辛龍2.0共創旅遊新故事

這次推出的《星龍秀》不僅是一場單純的船上晚會，更是麗星郵輪從短暫演出走向長期IP合作的里程碑。麗星夢郵輪副總裁徐牧柔指出，麗星郵輪2.0遇上辛龍2.0是一次充滿深意的邂逅，雙方在過去都有深厚的歲月累積，如今選擇因為音樂相聚，共同開啟全新的旅程篇章。辛龍也分享自身渴望透過音樂傳遞情感與感動的初衷，這與優質旅遊的本質不謀而合。一趟令人難忘的郵輪假期，往往來自於旅途中與誰同行、共同經歷了何種時刻，以及下船後依然縈繞心頭的情感共鳴。

策展式郵輪融合美食與娛樂體驗

策展式郵輪的核心在於打造最好聽、最好看、最好玩的綜合度假空間。麗星郵輪巧妙將音樂、在地美食、頂級娛樂與海洋行程深度串聯，讓旅客因為一個旅遊目的地而出發，卻因為一首經典歌曲、一場震撼心靈的表演或一次溫馨的深夜相聚而永遠記住這趟航程。隨著9月13日《星龍秀》在探索星號首演，未來品牌將持續推出多樣化的音樂與文化主題，使每次登上郵輪都充滿新鮮期待。



▲王瞳、辛龍、徐牧柔與方季惟同台為星龍秀揭開序幕，開啟海上策展與音樂交流新篇章。圖／麗星郵輪提供；窩客島編輯李維唐整理

秋冬航程接力登場與限定優惠方案

配合《星龍秀》的隆重登場，麗星郵輪同步推出秋冬熱門航程優惠。2026年10月18日出發的6天5晚日本行程，將帶領旅客造訪鹿兒島、佐世保及那霸；2026年10月25日航次則深入高知與大阪。針對指定航次特別提供買4晚送1晚限定優惠，促銷價每人每晚僅要2,500元起，60歲以上長者本人船票更可享有85折專屬折扣。無論是安排孝親之旅，或是與閨蜜好友同遊，白天靠岸暢遊異國城市，夜晚回到船上享用頂級佳餚與音樂盛宴，都能獲得無與倫比的度假享受。



▲麗星郵輪探索星號停泊於港灣，將於2026年9月13日迎來星龍秀海上首演。圖／麗星郵輪提供；窩客島編輯李維唐整理





麗星郵輪獨家IP《星龍秀》海上首演

活動時間： 2026年9月13日正式登上探索星號

活動內容： 由LIVE天王辛龍領銜，攜手軍中情人方季惟、知名藝人王瞳共同登台演出，打造結合音樂、娛樂與文化交流的海上策展盛會

優惠資訊

指定秋冬航次享買4晚送1晚限定優惠，促銷價每人每晚2,500元起

60歲以上長者本人船票享85折優惠

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了解完精采的海上音樂盛宴之後，不妨接著看看今年秋冬最搶手的日本旅遊攻略。

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