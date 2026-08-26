板橋河濱賞花秘境！新海橋至大漢橋鳳凰木大爆發，浪漫漫步與騎單車一日遊指南。

夏末初秋的大漢溪右岸迎來盛開的火紅鳳凰木，如紅毯般的景色吸引無數民眾前往賞花。資深編輯李維唐表示，這種結合自行車道與自然生態的水岸秘境，正是兼具休閒與視覺體驗的夏日輕旅行首選。

沿著大漢溪畔前行，夏末初秋的波光粼粼中，有一抹亮眼色彩正吸引著過往人們的目光。從新海橋延伸至大漢橋間的大漢溪右岸，滿樹鳳凰木在此刻熱烈綻放，鮮紅花朵在連綿綠意間鋪展開來，遠看就像是在河岸邊緩緩蔓延的熾熱花海，成了這個季節裡最動人的水岸風景。新北市政府高灘地工程管理處邀請大家把握8月與9月的最佳觀賞期，帶著輕鬆的心情騎乘單車或隨意散步，感受屬於水岸邊的溫暖與活力。

▲大漢溪右岸綠意盎然，民眾騎乘單車悠遊於鳳凰木樹蔭步道間。 圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島編輯李維唐整理



樹冠傘影下的生活生態

被稱為火樹或火焰樹的鳳凰木，屬於豆科落葉喬木，最早原產於馬達加斯加。樹高可達20公尺的鳳凰木，開展的枝幹與寬廣樹冠形成了天然的傘狀遮蔭，加上喜愛陽光充足與溫暖濕潤的環境，早已成為臺灣公園、校園與河濱綠地中極具代表性的景觀樹種。雖然鳳凰木的一般花期多集中在5月至7月，但部分植株受到天候與日照等條件影響，花期能夠一路延續到8月與9月。艷紅花朵與翠綠的羽狀複葉、藍天草地相互襯托，花開期間吸引蝴蝶與蜜蜂穿梭其間，展現河濱公園充滿生機的自然氣息。當微風吹過枝頭，飄落的花瓣鋪滿步道與草地，更為河畔散步時光添了幾分浪漫意境。

▲火紅鮮豔的鳳凰木花朵於夏末盛開，迎風展現熱情姿態。 圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島編輯李維唐整理

騎單車迎風前行的河畔日常

大漢溪畔的河濱公園在四季各有不同風貌，而夏季盛開的鳳凰木，除了視覺美感，茂密的樹冠更在炎炎夏日中提供了舒適的休憩空間。為了讓這趟賞花體驗更豐富，不妨選擇以單車或步行方式悠遊大漢溪右岸河濱自行車道。大家可以從華江橋自行車租借站租借單車，沿著車道騎乘，途中會行經造型優美的新月橋與生態豐富的新海濕地，讓單車移動不只是運動，更是一趟結合賞花與親近自然的河濱小旅行。

▲翠綠羽狀複葉與艷紅鳳凰花交織，勾勒出極具張力的夏日河畔景致。 圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島編輯李維唐整理



漫步與開車前往的賞花交通建議

前往大漢溪右岸欣賞鳳凰木的交通方式相當便利。若是選擇自行開車，可以將導航設定為「板橋四汴頭越堤道停車場」，車輛停妥後由停車場進入河濱公園內，往大漢橋方向步行約2,500公尺即可抵達花海區域。若搭乘大眾運輸，可搭乘310、307、810、857或786等路線公車，在「板橋國中，板橋435藝文特區」站牌下車，步行約3分鐘（約250公尺）登上新月橋進入河濱公園後右轉，繼續步行約1,000公尺即可順利到達，輕鬆享受這片季節限定的河岸美景。

▲飄落的花瓣如天然紅毯般鋪滿步道，吸引民眾前來散步感受浪漫氛圍。 圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島編輯李維唐整理





大漢溪右岸鳳凰木賞花季

活動時間：2026年8月至9月（鳳凰木花期盛開期間）

活動內容：邀請市民於大漢溪右岸新海橋至大漢橋段觀賞盛開的火紅鳳凰木，可自華江橋自行車租借站租借自行車，沿著自行車道途經新月橋、新海濕地等景點，享受結合運動、賞花與親近自然的河濱輕旅行。

交通資訊

鳳凰木觀賞位置：大漢溪右岸新海橋至大漢橋河濱自行車道

自行開車：以「板橋四汴頭越堤道停車場」為導航點，進入河濱公園後往大漢橋方向步行約2.5公里即可到達。

大眾運輸：搭乘公車310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車，往新月橋方向步行約3分鐘（250公尺）進入河濱公園，右轉步行約1公里即可到達。

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