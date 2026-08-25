屈臣氏打造K-Beauty專區，47+韓系話題品牌，不用飛韓國週週零時差上新品。

韓系彩妝和保養已是台灣女孩關注的重點，藥妝龍頭屈臣氏知道大家的需要，在今年年底前在全台250家門市開設「K-Beauty 專區」，在這個專區看得到韓國話題人氣彩妝保養品牌，不只臉部需求外，也關注你的頭皮保養喔！現在不用飛韓國，週週在屈臣氏K-Beauty 專區都看得到新上架商品喔！

想第一手鎖定韓國Olive Young最熱銷的話題美妝嗎？韓流美妝消費趨勢再進化，大家已經從盲目追品牌轉向追求精準成分、理想妝效與全方位護理，看準這個需求，屈臣氏擴大K-Beauty版圖，集結超過47個熱門及獨家韓系品牌，將於年底前在全台250家門市全面設置K-Beauty 專區，主打「週週上新」與首創「明星成分導航」，讓台灣美妝控不用飛韓國，也能零時差掌握最新韓流美妝。



▲屈臣氏擴大K-Beauty版圖，集結超過47個熱門及獨家韓系品牌，在全台250家門市全面設置K-Beauty 專區。





告別品牌迷思把握K-Beauty三大趨勢

現在購買韓系美妝更看重成分與實際妝效，藥妝龍頭屈臣氏精準鎖定消費趨勢和需要，帶來全新三大選購亮點。

獨家差異化選品

引進包含積雪草專家COSRX、頭髮護理潮流UNOVE、韓國氣墊熱銷TIRTIR及 B:VID、GROWUS、lilyeve等多個獨家話題品牌，打造想找韓國新品牌就到屈臣氏的全新體驗。

首創明星成分導航

針對抗老話題成分PDRN、修護神草積雪草、強化屏障的神經醯胺等，在貨架標示「成分導航」標籤，協助大家迅速直擊保養痛點，輕鬆挑對產品。

鎖定理想妝效清單

不論是追求水光唇、奶油肌還是偽素顏，K-Beauty專區透過熱門排行榜單，即時彙整最新流行彩妝，讓消費者直接按理想妝感輕鬆挑選。

▲現在購買韓系美妝更看重成分與實際妝效。





全方位從臉部延伸到頭皮護理

K-Beauty的保養版圖已跨越傳統臉部單品，延伸至頭皮養護與身體護理，屈臣氏特別規劃「韓系全方位保養指南」，系統化導入熱議的「頭皮降溫」去角質磨砂膏、修護精華梳及打造零毛躁水光髮絲的角蛋白修護髮膜；減少消費者來回比對的時間，一站式搞定精緻生活細節。

▲保養版圖已跨越傳統臉部單品，延伸至頭皮養護與身體護理。





滿額送提貨券、面膜與醫美買1送1

除了門市K-Beauty專區商品零時差，屈臣氏也祭出許多超值好康優惠，補貨趁現在。

護養滿額折：購買臉部護膚與身體保養商品，單筆滿699元送100元商品提貨券

彩妝滿額贈：開架彩妝單筆滿699元即贈「日本 SUNSMILE 三麗鷗／哆啦A夢造型局部保濕面膜片（30入）」（共3款造型隨機送）



醫美高峰會：千件指定專業保養商品任意混搭買1送1，會員另享點數6倍

▲開架彩妝單筆滿699元即贈日本 SUNSMILE 三麗鷗或哆啦A夢造型局部保濕面膜片。





在台灣也能買日韓系話題商品

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