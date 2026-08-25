茶界愛馬仕奢華登場！ TWG Tea推出MISS TEA限定中秋茶香月餅禮盒，極致優雅饗宴。

久違的高級月餅禮盒來了！TWG Tea今年選擇絕美的莫蘭迪藍綠色作為主視覺，搭配燙金細節與精細幾何圖紋，再以上復古女郎視覺，大大提升整體質感，除此之外，內餡更將優雅的茶香揉入，入口還能調和傳統月餅的甜膩，預計8月底上市，今年團圓日選一個充滿品味的禮盒吧。

當世界頂級茶文化遇上中秋團聚時刻，贈禮不再只是傳統月餅的堆疊，而是一場視覺、味覺與生活品味的儀式。TWG Tea今年特別以絕美莫蘭迪藍綠色與優雅的MISS TEA限定角色為主視覺，推出中秋頂級茶香月餅禮盒，將優雅茶香揉入精緻月餅中，搭配限定茶罐與頂級茶品，為今年中秋打造最令人驚豔的精緻茶席體驗。TWG Tea四入月餅禮盒搭配中秋限定嫣光彩月茗茶售價2,350元；六入月餅禮盒售價為新1,850元，預計8月底上市，



▲TWG Tea今年特別以絕美莫蘭迪藍綠色與優雅的MISS TEA限定角色為主視覺，推出中秋頂級茶香月餅禮盒。





MISS TEA限定月餅交織多重風味

這次禮盒最大的亮點就是TWG Tea將最引以為傲的特調茶香融入手工月餅內餡中，從餅皮的色澤到層次豐富的餡料，道道皆展現頂級茶香工藝。內餡嚴選優雅的精品茶葉，將花果香與溫潤茶韻巧妙注入月餅中，入口時能先感受到柔軟滑順的餅皮，緊接著茶香在口中綻放，平衡傳統月餅的甜膩感；而餅皮呈現出寶石般絢麗的光澤與色彩，從深邃紫紅、金黃到典雅茶色，宛如精美的藝術品，傳達視覺與味覺的雙重享受。



▲今年將TWG Tea最引以為傲的特調茶香融入手工月餅內餡中，加上充滿高級感光澤的外皮，整個禮盒光彩多奪目。





復古時尚莫蘭迪藍綠包裝

除了月餅本身令人垂涎，禮盒與周邊設計上更是展現奢華品味，外盒與茶罐選用絕美復古的莫蘭迪藍綠色，搭配璀璨燙金細節與精細幾何圖紋，展現濃厚的古典法式與英倫奢華風格。禮盒還內附獨家時尚限定MISS TEA主題茶品，經典罐身印有極具辨識度的復古女郎插畫，還具有收藏價值。



▲外盒與茶罐選用絕美復古的莫蘭迪藍綠色，搭配璀璨燙金細節與精細幾何圖紋，展現濃厚的古典法式與英倫奢華風格。





2026中秋月餅奢華大比拼

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