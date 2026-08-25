吉伊卡哇新年福袋台灣也能搶！羊羊吉伊卡哇玩偶12款周邊，台灣預購時間、價格公開。

吉伊卡哇羊年新年福袋12款周邊！羊羊吉伊卡哇玩偶在台灣就能買，編輯鄭亦庭表示：新年福袋12款周邊、預購方式一次看。

吉伊卡哇羊年新年福袋台灣也能搶！2027吉伊卡哇新年福袋將於官方網路商店「吉伊卡哇市集」販售，並首次開放海外粉絲直接購買，因應2027年生肖羊(未)年，特別推出超萌羊年生肖玩偶，吉伊卡哇、小八貓、兔兔都化身成蓬鬆羊咩咩玩偶，一次給你12款超萌周邊小物，預購時間從台灣時間8月28日上午10點開始，吉伊卡哇粉絕對要準時開搶。



▲在台灣就能買！2027吉伊卡哇新年福袋於官方網路商店「吉伊卡哇市集」開賣，並首度開放海外粉絲預購。(圖片來源：©nagano提供)



▲吉伊卡哇羊年新年福袋外包裝的托特包，超大容量讓粉絲日常生活也能使用。(圖片來源：©nagano提供)





吉伊卡哇羊年玩偶超可愛

▲吉伊卡哇羊年福袋推出吉伊卡哇、小八貓與兔兔生肖毛絨玩偶，蓬鬆綿羊外型超可愛。(圖片來源：©nagano提供)





羊年吉伊卡哇新年福袋12款周邊一次收

▲吉伊卡哇羊年福袋周邊！羊毛被剪下製成毛線的吉伊卡哇玩偶，以及7連壓克力鑰匙圈，各角色羊毛造型一次收。(圖片來源：©nagano提供)





吉伊卡哇新年福袋2027年搶購資訊

▲吉伊卡哇新年福袋收錄小八貓迷你托特包、純棉毛巾、大頭貼風壓克力貼紙等吉伊卡哇周邊。(圖片來源：©nagano提供)



▲吉伊卡哇新年福袋也有壓克力立牌、栗子饅頭的採購清單小白板，吉伊卡哇鐵粉必收。(圖片來源：©nagano提供)





吉伊卡哇 新年福袋2027（未年）商品購買資訊

吉伊卡哇 新年福袋2027 (未年) 12款周邊

吉伊卡哇粉、nagano粉必去推薦

每年讓粉絲超期待的「吉伊卡哇新年福袋」，2027年以生肖羊為主題，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔化身成羊年生肖毛絨玩偶三件組，蓬鬆的毛絨質感加上圓潤羊外型讓人忍不住想抱緊，此外，還有羊毛被剪下製成毛線的吉伊卡哇「被剪羊毛了毛絨吊飾」，把吉伊卡哇的趣味世界觀滿滿裝進新年福袋。不只超可愛的吉伊卡哇羊造型玩偶，吉伊卡哇羊年福袋推出12款周邊讓粉絲們一次收藏，包括100%純棉毛巾、壓克力立牌、栗子饅頭的採購清單小白板、大頭貼風貼紙、全14款圖案的明信片冊、小八貓的福袋迷你托特包，以及7連壓克力鑰匙圈，一次集結7個羊羊造型角色，外包裝托特包可以裝下福袋的大容量，讓粉絲們也能在日常生活中使用。吉伊卡哇新年福袋2027(未年)含外包裝托特包一共有12件商品，價格為10,000日圓，約新台幣2,596元，預購時間自台灣時間 2026年8月28日上午10:00至9月2日上午10:59止，於吉伊卡哇市集線上開搶，預計2026年12月中旬陸續出貨，吉伊卡娃粉別錯過。內容數量：共12件（含外包裝托特包）參考價格：10,000日圓(約新台幣2,596元)訂購網站：吉伊卡哇官方網路商店 吉伊卡哇市集(Chiikawa Market)預購期間：日本時間2026年8月26日(週三)上午11:00 ～ 9月2日(週三)上午11:59預計出貨時間：2026年12月中旬起陸續出貨※實際到貨時間依國家/地區而異※註：價格未含稅金及關稅。實際運費、當地稅金及關稅將依配送目的地國家/地區，於下單時以當地貨幣計算並確定。1、生肖毛絨玩偶S (吉伊卡哇／小八貓／兔兔3款)2、被剪羊毛了 毛絨吊飾3、「這是我們做的喔」毛巾4、壓克力立牌5、7連壓克力鑰匙圈6、栗子饅頭的採購清單小白板7、大頭貼風壓克力貼紙8、「玩遊戲啦」小八貓的福袋迷你托特包9、明信片冊收錄全14款圖案10、外包裝托特包

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