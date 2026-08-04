吉伊卡哇迷快衝！吉伊卡哇麵包店快閃進駐JR京都站，京都限定焦糖生八橋與獨家玩偶必搶。

日本超人氣吉伊卡哇麵包店快閃進駐JR京都站，不僅開賣話題吐司與店員玩偶，更攜手美十推出限定焦糖生八橋。資深編輯李維唐表示這絕對是今年暑假關西旅遊必朝聖的亮點。

在日本掀起超狂熱潮的吉伊卡哇麵包店，繼表參道與大阪實體店之後，這次終於要快閃進駐京都了。2026年8月13日至9月9日期間，只要走出JR京都站西口改札口，就能在特設會場直接開逛。現場除了有各種萌翻天的大熱門周邊商品，最讓人期待的就是專屬京都的獨家限定伴手禮，暑假有安排前往日本關西旅遊的朋友絕對不能錯過這波盛事。

▲吉伊卡哇麵包店快閃店首度進駐京都，主視覺充滿和風與萌系元素。 圖／株式會社LTR提供；窩客島整理 ▲微鹹起司風味的烏薩奇吐司，造型吸睛且風味獨特。 圖／株式會社LTR提供；窩客島編輯李維唐整理

京都限定美味！吉伊卡哇聯名焦糖生八橋登場

這次快閃店最狂的亮點，就是找來京都老字號名店美十攜手合作，推出限定款「吉伊卡哇麵包店 軟綿綿生八橋焦糖風味」。一盒售價1460日圓，外皮口感軟嫩Q彈，搭配香濃順口的焦糖餡，完全顛覆大家對傳統生八橋的印象。重點是盒內還會隨機附贈1張限定貼紙，好吃又好收藏，直接登上今年夏天的京都伴手禮王座。

▲與京都老字號名店美十合作，推出限定款焦糖風味生八橋伴手禮盒。 圖／株式會社LTR提供；窩客島整理 ▲充滿童趣設計的束口袋與糖果組合，是送禮自用兩相宜的好選擇。 圖／株式會社LTR提供；窩客島整理

角色吐司與店員玩偶！經典萌物一次收齊

除了聯名甜點之外，現場還備齊了話題度極高的角色吐司系列。添加蜂蜜揉製的「吉伊卡哇吐司」售價950日圓，帶有濃郁巧克力香的「小八貓吐司」售價950日圓，以及微鹹起司風味的「烏薩奇吐司」售價950日圓。周邊商品區更是荷包失守重災區，包含穿著烘焙師制服的「店員造型玩偶吊飾」，包含吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇、飛栗鼠、二手書店款，各2200日圓，超療癒的「三明治造型玩偶吊飾」各2200日圓，還有實用的環保購物袋與造型餅乾禮盒，準備讓粉絲掏空口袋。

▲帶著蜂蜜甜香的吉伊卡哇吐司，搭配專屬包裝盒質感滿分。 圖／株式會社LTR提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲穿著店員制服、手拿麵包的吉伊卡哇玩偶吊飾，萌度爆表。 圖／株式會社LTR提供；窩客島整理

▲吉伊卡哇三明治造型玩偶吊飾，將角色融入美味餐點意象。 圖／株式會社LTR提供；窩客島編輯李維唐整理

滿額贈禮與參觀指南！快閃店資訊整理

想去朝聖的朋友，只要在現場單筆消費滿2200日圓，就能免費獲得1張「京都限定購物袋吊牌」，數量有限送完為止。快閃店採取自由入場制，不過如果遇到人潮過多的高峰時段，現場會進行人數管制。營業時間為每日10:00至21:00，最後一天9月9日則提前於16:00結束營業，剛好在京都搭車或轉乘時，順路就能過去爆買一波。

▲大地色系經典款環保購物袋，印滿各式麵包與角色圖案。 圖／株式會社LTR提供；窩客島編輯李維唐整理

▲輕巧便攜的粉色環保購物袋，收納後方便隨身攜帶。 圖／株式會社LTR提供；窩客島編輯李維唐整理





ちいかわベーカリー KYOTO POP UP SHOP（吉伊卡哇麵包店 KYOTO POP UP SHOP）

活動時間：2026年8月13日（木）至2026年9月9日（水），每日10:00～21:00（最終日16:00閉場）

活動內容：

京都限定商品：「吉伊卡哇麵包店 軟綿綿生八橋焦糖風味」含隨機限定貼紙1張（售價1460日圓）

原創造型吐司：吉伊卡哇吐司（蜂蜜味）、小八貓吐司（巧克力味）、烏薩奇吐司（起司味），售價各950日圓

獨家原創周邊：店員造型玩偶吊飾、三明治造型玩偶吊飾（各2200日圓）、環保購物袋（各2090日圓）、造型餅乾禮盒（各3780日圓）

滿額優惠活動：現場單筆消費滿2200日圓（含稅），即贈「京都限定購物袋吊牌」1張（全1種，限量贈送，送完為止）

活動地點：JR京都站西口改札前特設會場（Ekimaru A La Mode JR京都站西口店）





逛完京都快閃店意猶未盡嗎？一起來看看關西還有哪些不能錯過的限定動漫主題美食與周邊

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