西武王子大飯店Ｘ小小兵與怪獸夢幻聯名涼爽降臨，主題包房、雙層下午茶與爆漿香蕉蒙布朗，日本渡假消暑好選擇。

為了電影《小小兵＆大怪獸》即將上映，西武王子大飯店集團和小小兵聯手推出主題房和主題餐點，可愛黃澄澄的小傢伙將遍佈全日本，這波聯名除了小小兵之外，還有新角色「吉米」也一同加入，有吃有住陪粉絲一起過暑假。

風靡全球的淘氣小黃人「小小兵」最新電影陸續在各國上映囉！為了慶祝 2026 年 8 月 7 日即將在日本盛大上映的爆笑電影《小小兵＆大怪獸》，日本知名飯店巨頭「西武王子大飯店集團（Seibu Prince Hotels）」宣布與環球影業強強聯手，自2026年7月17日至9月15日，於日本全國9間旗下指標性飯店與設施，獨家重磅推出全日本唯一的期間限定主題企劃，不論是沉浸感滿分的主題客房，還是拍爆手機記憶體的小小兵美食甜點，通通幫你一次準備好。

▲電影小小兵＆大怪獸和西武王子大飯店集團強強聯手，於日本全國9間飯店重磅推出全日本唯一的期間限定主題企劃。





新高輪、新宿與琵琶湖王子飯店推出限量主題房

這次聯名最吸引人的，莫過於將電影場景搬進現實的獨家主題客房。「新高輪格蘭王子大飯店」主打 1 日僅限定 2 室的片場包房，入住還直接附贈高輪夏日泳池門票與專屬周邊。

▲這次聯名最吸引人的莫過於將電影場景搬進現實的獨家主題客房。位於東京心臟地帶的「新宿王子大飯店」則將整間客房鋪滿小小兵與新角色「古米（Goomy）」的限定壁飾與窗貼，房客還能將專屬房卡與限定毛毯直接打包帶回家。▲新宿王子大飯店將整間客房鋪滿小小兵與新角色「古米（Goomy）」的限定壁飾與窗貼。而擁有無敵湖景的「琵琶湖大津王子大飯店」則以耀眼活潑的黃色為基調，打造出全家同樂的夢幻空間，附贈主題甜點盤與全套限定禮包，讓旅人在房內就能盡情享受無壓力的拍照樂趣。▲擁有無敵湖景的琵琶湖大津王子大飯店則以耀眼活潑的黃色為基調，打造出全家同樂的夢幻空間。

全日本巡迴的小小兵療癒美食宴

除了住宿，全日本各地的王子飯店也同步推出打卡度破表的主題餐點，位於東京的「品川王子大飯店」推出了包著濃郁香蕉慕斯的可愛小小兵香蕉蛋糕。

▲全日本各地的王子飯店也同步推出打卡度破表的主題餐點。





名古屋天空塔王子大飯店呈現儀式感十足的「古米降臨香蕉巧克力蒙布朗」，玻璃蓋揭開的瞬間煙霧繚繞，帶來極致視覺震撼。

▲名古屋天空塔王子大飯店呈現儀式感十足的古米降臨香蕉巧克力蒙布朗。



想體驗大阪風味的旅人更別錯過「大阪灣格蘭王子大飯店」推出的雙層下午茶，將串炸概念巧妙融入蛋包飯，搭配黃色系熱帶水果塔，精致又吸睛。

▲大阪灣格蘭王子大飯店推出雙層下午茶，將串炸概念巧妙融入蛋包飯。



北海道的札幌王子大飯店則推出了附贈限量盲盒鑰匙圈的小小兵雙色堡與漂浮冰淇淋蘇打組合，童趣感十足！。

▲札幌王子大飯店則推出了附贈限量盲盒鑰匙圈的小小兵雙色堡。



位於埼玉的川越王子大飯店推出的預約制小小兵與古米雙色慕斯盤也是不容錯過！輕盈順口的夏日口感，最適合在炎熱夏季享受。



▲川越王子大飯店推出的預約制小小兵與古米雙色慕斯盤。





加碼！大磯 Long Beach 歡樂水上攝影區登場

想要揮灑汗水的旅人，也可以造訪位在神奈川的人氣水上樂園「大磯 Long Beach」，泳池區特別打造了充滿夏日歡樂氣氛的小小兵與怪獸主題拍照打卡點，讓大朋友小朋友都能在蔚藍水池旁與黃色小傢伙們合影留念。

▲神奈川的人氣水上樂園「大磯 Long Beach」，泳池區特別打造了充滿夏日歡樂氣氛的小小兵與怪獸主題拍照打卡點。



今年暑假預計前往日本旅遊的朋友，快把這場全日本獨家、西武王子飯店限定的《小小兵與怪獸》夢幻聯動加入筆記吧！炎炎夏日就讓這群搞怪可愛的小黃人與涼爽的飯店空間，療癒你的夏日旅程！



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