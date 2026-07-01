東京芭娜娜這隻貓太犯規！東京香貓拉特玩偶8月1日開賣入手通路售價大公開。

東京芭娜娜原創角色東京香貓推出新品「拉特」吊飾玩偶，8月1日於東京車站與線上開賣。資深編輯李維唐表示，這類具備獨自站立功能的療癒系周邊，勢必引爆台人赴日代購新話題。

每次去日本旅遊必買的東京芭娜娜，其實悄悄推出了一個超狂的原創角色家族「東京香貓」。這群貓咪會有這麼可愛的圓滾滾身材，原因居然是因為平時偷吃了太多美味的甜點，直接把自己的身體吃得跟東京芭娜娜香蕉蛋糕一樣膨鬆軟綿。牠們看起來超級治癒，私底下的性格卻笨手笨腳，這種極具反差萌的設定，在台灣的日本雜貨迷與貓奴圈裡早已引發不少討論。

▲「東京香貓 拉特珠鏈玩偶」雙手捧起的大小示意圖，展現其膨鬆軟綿的療癒質感與精緻毛色。 圖／グレープストーン提供；窩客島整理



笨萌後輩屬性太圈粉！第5號人氣角色拉特玩偶全新登場

繼去年夏天品牌推出第一款東京香貓玩偶引發爆滿搶購潮後，粉絲們就瘋狂在社群上敲碗，希望官方能把其他幾隻夥伴也做成玩偶。這次大家終於等到了，官方宣布要在2026年8月1日推出全新第2彈，主角正是人氣居高不下的第5號角色拉特。拉特的個性非常特別，屬於那種有點不懂得看場合說話，但是內心極度堅強不服輸的笨萌後輩，讓人每次看到牠惹禍都完全捨不得罵，反而只想好好照顧牠。

▲「東京香貓」第5號角色「拉特（Latte）」的角色介紹圖，其性格為後輩系笨萌，雖然不懂察言觀色但內心堅強。 圖／グレープストーン提供；窩客島整理

楓糖拿鐵色軟毛還能自己站立！外觀細節與包裝驚喜開箱

這款拉特珠鏈吊飾玩偶在質感上做得很紮實，毛色選用類似楓糖拿鐵般的溫暖淡色系，搭配超大的水汪汪眼睛與捲翹睫毛，光是盯著牠看就被融化。除了還原像香蕉蛋糕那樣厚實飽滿的軟綿軀幹和Q彈大尾巴之外，最厲害的是這隻玩偶居然具備極佳的平衡感，可以直接自己穩穩地立在桌面上，放在辦公桌陪伴上班或者掛在包包上出門都很合適。甚至連包裝盒都有巧思，把盒子疊起來居然能直接組裝成一座貓跳台。

▲「東京香貓 拉特珠鏈玩偶」的三視圖，展現其無辜的大眼睛、水藍色蝴蝶結以及軟Q的大尾巴等細節。 圖／グレープストーン提供；窩客島整理 ▲「東京香貓 拉特珠鏈玩偶」特殊設計的包裝盒，堆疊後可組合呈現宛如貓跳台般的視覺樂趣。 圖／グレープストーン提供；窩客島整理

東京車站現場買或網路代購指引！發售時間售價懶人包

這隻讓人忍不住想掏出錢包的拉特玩偶會在2026年8月1日正式開賣，含稅售價為1560日元。如果這段時間剛好要去東京旅遊，可以直接前往JR東京站八重洲地下中央剪票口外的東京芭娜娜s實體店找找看。如果在台灣沒辦法親自飛日本，也能在8月1日台灣時間上午9點起，找代購或是自己透過官方線上商城Paq and Mog搶購。因為這個系列每次開賣都會瞬間秒殺，開賣當下官網如果出現排隊畫面，記得千萬不要關掉視窗，耐心等候頁面跳轉就能順利搶到手。

▲東京芭娜娜原創角色「東京香貓」家族成員們，圓滾滾地穿梭在日本東京城市與富士山景緻中的可愛插畫。 圖／グレープストーン提供；窩客島整理









東京香貓「拉特」吊飾玩偶開售活動

活動時間：2026年8月1日（土）起（線上商城開賣時間為日本時間10:00，即台灣時間09:00）

活動內容：

東京芭娜娜世界與CHOCOLATE Inc.合作的原創角色「東京香貓」推出第二彈娃娃商品「東京香貓 附珠鏈玩偶 拉特」。

玩偶本體具備良好平衡感可獨自站立，包裝盒堆疊後可組合呈現貓跳台視覺效果。

實體店面： 東京ばな奈s

地址/位置： JR東京站 八重洲地下中央剪票口外

售價： 1560日元（含稅，參考零售價）

線上商城： Paku and Mogu（パクとモグ）

商品頁面網址： https://www.paqtomog.com/shop/g/g7499/

系統等待頁面說明網址： https://www.paqtomog.com/shop/c/cwaiting/

搶先掌握了這款超萌貓咪玩偶的開賣細節後，不妨順道看看還有哪些去日本必買的限定伴手禮吧

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