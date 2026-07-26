京都質感雜貨控必訪！太秦映画村SOU・SOU宣屋推出首隻角色ちび影，買T恤與刺繡飾品大公開。

京都質感品牌SOU・SOU於太秦映画村據點推出首隻官方角色「ちび影」，10個飯糰高的可愛忍者形象震撼粉絲。資深編輯李維唐表示，這次角色的推出將再次帶動日本旅遊風潮。

每次到京都旅行，走在古意盎然的街道上，總會想帶幾件兼具質感與設計感的在地小物回家。深受大家喜愛的京都紡織品牌SOU・SOU，除了大家熟悉的足袋鞋與花樣生活雜貨，也在東映太秦映画村開了專屬據點「SOU・SOU宣屋」。整間店巧妙融合江戶時代的街景與充滿未來感的設計，就像把現代時尚搬進時代劇現場，成為不少人造訪京都時的打卡小驚喜。

▲經典百搭黑白雙色！「ちび影半袖T恤」把超萌忍者輕鬆穿進日常生活。 圖／SOU・SOU提供；窩客島編輯李維唐整理



太秦映画村SOU・SOU宣屋首隻公認角色登場

這次宣屋為大家帶來了超萌的新夥伴，隆重介紹首隻公認角色「ちび影」。這位造型搶眼的小忍者，頭戴頭巾遮住臉龐，穿著經典長風靡與地下足袋，看起來神秘卻又充滿親和力。讓人會心一笑的是他的可愛設定，身高竟然只有「10個飯糰高」（大約95公分），平時最愛吃飯糰，招牌特技則是連續前滾翻，軟萌模樣實在太療癒。

▲展現忍者風範！神秘又可愛的「ちび影」各種搞怪動作簡直融化人心。 圖／SOU・SOU提供；窩客島編輯李維唐整理

▲爆萌設定大公開！身高竟然只有「10個飯糰高」的「ちび影」角色圖解讓人直呼太療癒。 圖／SOU・SOU提供；窩客島編輯李維唐整理

生活感周邊開賣：把可愛小忍者穿戴在身上

為了讓大家能把這份旅遊回憶帶回家，宣屋順勢推出了兩款生活周邊商品。包含售價3300日圓的「ちび影短袖T恤」，簡約設計非常適合日常休閒穿搭；還有售價990日圓的「ちび影刺繡飾品」，隨手別在帆布包、帽子或衣服上都能瞬間點綴個人風格，成為造訪映画村時極具紀念價值的小禮物。

▲細節質感滿分！百元台幣就能入手精緻「ちび影刺繡飾品」成為配件新巧思。 圖／SOU・SOU提供；窩客島編輯李維唐整理

漫步京都太秦映画村感受傳統與現代的新火花

位在京都右京區太秦東蜂岡町的SOU・SOU宣屋，一直以來都用各種繽紛圖騰與跨界合作，翻轉大家對傳統紡織工藝的刻板印象。隨著活潑的ちび影加入，讓逛街過程變得更有故事性與探索樂趣。下次安排京都自由行，走訪東映太秦映画村時，別忘了順道走進宣屋，找找這隻可愛小忍者的蹤跡。

▲彷彿穿越時空！融入江戶街景的「SOU・SOU宣屋」成為造訪太秦映画村必朝聖的打卡據點。 圖／SOU・SOU提供；窩客島編輯李維唐整理







SOU・SOU宣屋「ちび影」周邊商品發售

活動時間：2026年7月24日起

活動內容：於東映太秦映画村內的「SOU・SOU宣屋」開賣首隻公認吉祥物「ちび影」相關商品，包含ちび影半袖T恤（日幣3300元）與ちび影刺繡飾品（日幣990元）。

SOU・SOU宣屋

店家地址：〒616-8161 京都府京都市右京區太秦東蜂岡町10番地 215區畫（東映太秦映画村內）

客服電話：050-3172-1526（服務時間12:00～17:00，每週三、週日公休）

官方網站：https://www.sousou.co.jp/









捕捉完小忍者的可愛姿態之餘，延伸探索周邊的古都漫遊路線，能讓整趟京都之旅變得更加豐富多元

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