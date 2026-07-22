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不要只在河口湖看富士山！搭巴士直達海拔2300公尺五合目，距離富士山最近的半日旅行，不用攻頂也能走進富士山。

富士山五合目世界遺產日本
2026-07-22 14:29文字：CJ夫人 
CJ夫人

CJ夫人

想挑戰富士山但又沒有爬山習慣怎麼辦？那就試試看搭巴士上富士山五合目吧！一路爬升至海拔2300公尺感受富士山的空氣、參拜富士山上的神社、欣賞雲海和品嚐富士山上的咖哩飯，你會發現河口湖看到的富士山和站在山裡的感受截然不同，下次保留半天來體驗一下吧。

許多人來到東京近郊旅行，總會安排河口湖、新倉山淺間公園或大石公園遠眺富士山，不過，如果想更靠近一點，甚至親自站上富士山，卻又不打算挑戰攻頂，那麼富士山五合目會是更有意思的選擇。

▲不用登山攻頂，富士山五合目會是更有意思的選擇。
▲不用登山攻頂，富士山五合目會是更有意思的選擇。

富士山五合目 SUBARU Line巴士

由富士急巴士營運的「富士山 SUBARU Line 五合目巴士」，是目前一般旅客最方便的上山方式。巴士每日約5班往返五合目，自上午09：30起每小時一班，從富士山車站出發，沿著富士 SUBARU Line 公路一路爬升至海拔2300公尺，途中經過河口湖車站、富士山世界遺產中心、三合目、四合目大澤展望台、御庭等站點，單程約1小時即可抵達。

▲富士急巴士營運的富士山 SUBARU Line 五合目巴士，是目前一般旅客最方便的上山方式。
▲富士急巴士營運的富士山 SUBARU Line 五合目巴士，是目前一般旅客最方便的上山方式。
▲巴士每日上午09：30起每小時一班，從富士山車站出發，沿途經過河口湖車站、富士山世界遺產中心、三合目、四合目大澤展望台、御庭等，單程約1小時即可抵達。
▲巴士每日上午09：30起每小時一班，從富士山車站出發，沿途經過河口湖車站、富士山世界遺產中心、三合目、四合目大澤展望台、御庭等，單程約1小時即可抵達。

從富士山車站上車

如果行程允許，我會推薦直接從富士山車站上車。上午09：30的首班車，富士山車站候車亭裡只有零星幾組旅客，幾乎每個人都能自在挑選喜歡的靠窗座位，但到了河口湖車站後，情況完全不同，背著登山包的登山客、攜家帶眷的家庭旅客，以及來自世界各地的觀光客陸續上車，日語、中文、韓文、英文交錯著，原本空蕩蕩的車廂瞬間客滿；有人準備登山，有人想蒐集御朱印，有人只是想親眼看看日本第一高峰，這就是富士山最迷人的地方，來自世界各地的人，都能在這座山找到屬於自己的理由。僅需短短一小時的車程，卻像經歷了一場微型的地貌旅行，窗外的住宅區逐漸被針葉林取代，海拔不斷升高，直到火山岩與高山植被開始出現，而令我感到最有趣的是，越接近富士山，反而越看不見富士山，因為此時此刻，你已經身在富士山之中了。

▲富士山車站候車亭裡只有零星幾組旅客，但到了河口湖車站後登上巴士的旅客變多了。
▲富士山車站候車亭裡只有零星幾組旅客，但到了河口湖車站後登上巴士的旅客變多了。

抵達富士山五合目一定要做的5件事

山上空氣稀薄而清涼，雲層從視線之下慢慢飄過，周圍的山岳似乎也都能夠平視而望，而眼前的，不再只是那座完美的圓錐形山體，而是由火山岩、碎石坡與漫長山徑組成的真實富士山！
富士山不再只是遠方風景，而是腳下的火山岩、眼前的高山植物、耳邊的山風及不斷變化的雲海景觀；更有了宗教信仰、高山健行、飲食休憩與登山文化等面向，絕對是一個值得花3-4小時沉浸其中的觀光據點。

▲雲層從視線之下慢慢飄過，眼前不再只是那座完美的圓錐形山體，而是由火山岩、碎石坡與漫長山徑組成的富士山。
▲雲層從視線之下慢慢飄過，眼前不再只是那座完美的圓錐形山體，而是由火山岩、碎石坡與漫長山徑組成的富士山。
▲富士山變成腳下的火山岩、眼前的高山植物、耳邊的山風及不斷變化的雲海。
▲富士山變成腳下的火山岩、眼前的高山植物、耳邊的山風及不斷變化的雲海。

1、享受富士山的空氣

河口湖可能超過30度，五合目卻只有十幾度。帶著火山岩氣息的高山空氣混合森林木香，那是一種只有高山才有的味道，光是站在這裡深呼吸，就足以感受到與平地截然不同的世界。

▲帶著火山岩氣息的高山空氣混合森林木香，那是一種只有高山才有的味道。
▲帶著火山岩氣息的高山空氣混合森林木香，那是一種只有高山才有的味道。

2、參拜富士山上的神社

位於五合目的富士山小御嶽神社，是許多登山客出發前的重要參拜地。除了祈求登山平安之外，神社也販售許多與富士山相關的特色御守，例如象徵飛向更高目標的飛翔守、象徵好運與奇蹟的幸運守，以及以富士山虹光為意象設計的虹守，都相當受到旅人歡迎。

▲五合目的富士山小御嶽神社，是許多登山客出發前的重要參拜地。
▲五合目的富士山小御嶽神社，是許多登山客出發前的重要參拜地。
▲到了這裡別忘了來份御朱印帶回家作為珍貴的紀念品喔。
▲到了這裡別忘了來份御朱印帶回家作為珍貴的紀念品喔。
▲神社也販售許多與富士山相關的特色御守。
▲神社也販售許多與富士山相關的特色御守。

3、海拔2300公尺的食堂

說真的。同樣一碗咖哩飯，同樣一碗拉麵，在海拔2300公尺吃起來就是特別好吃，窗外是富士山山景與雲海，這種景色，本身就是最好的調味料。

▲同樣一碗咖哩飯，同樣一碗拉麵，在海拔2300公尺吃起來就是特別好吃。
▲同樣一碗咖哩飯，同樣一碗拉麵，在海拔2300公尺吃起來就是特別好吃。
▲在這裡用餐，窗外就是雲海繚繞的美景。
▲在這裡用餐，窗外就是雲海繚繞的美景。

4、走一段富士山御中道

如果不打算攻頂，御中道步道是最推薦的選擇。從五合目前往御庭、奧庭約需1小時左右，沿途能看見熔岩流遺跡、高山植物、森林與雲海景觀；這條路線並不需要專業裝備，卻能真正體驗富士山獨特的火山地形，比起在展望台拍照、打卡、喝咖啡，我更喜歡用雙腳認識富士山。

▲這條路線並不需要專業裝備，卻能真正體驗富士山獨特的火山地形。
▲這條路線並不需要專業裝備，卻能真正體驗富士山獨特的火山地形。

5、靜靜欣賞雲海

有些風景，不需要解說。當大片雲海從腳下緩慢流動時，你會突然理解，為什麼古代日本人會將富士山視為神山，因為站在這裡的那一刻，獲得內心的平靜，是一件自然而然的事情。

▲大片雲海從腳下緩慢流動時，獲得內心的平靜是件自然而然的事情。
▲大片雲海從腳下緩慢流動時，獲得內心的平靜是件自然而然的事情。

趁著天晴上山去

許多人以為五合目只是登山的起點。但實際走訪後會發現，即使不登山，也足以在這裡停留3至4小時，散步、參拜、吃飯、看雲海、健行，讓富士山不再只是遠方風景，而是腳下的火山岩、耳邊的山風，以及不斷變化的天空。
如果你一直以為富士山離自己很遙遠，那麼不妨先從五合目開始；不必攻頂，也不必證明什麼，只是親自去看看，日本人心中的那座山，究竟有多麼靠近天空。

▲五合目只是登山的起點，即使不登山，也足以在這裡停留3至4小時，讓富士山不再只是遠方風景。
▲五合目只是登山的起點，即使不登山，也足以在這裡停留3至4小時，讓富士山不再只是遠方風景。

最後給想健行的你

我個人相當推薦從五合目「單向步行」前往御庭、奧庭一帶，於御庭、奧庭搭乘另一班巴士下山，這條路線擁有近距離的火山地形景觀，整體環境也比五合目本體安靜許多；不過從五合目「單向步行」至御庭、奧庭，時間約需1.5～2小時以上，建議搭乘上午9:30班次上山，並預留足夠時間於14：30或15：30末班車前返回五合目搭車下山。畢竟在富士山上錯過末班巴士，可不是一件浪漫的事情。

▲推薦從五合目「單向步行」前往御庭、奧庭一帶，於御庭、奧庭搭乘另一班巴士下山。
▲推薦從五合目「單向步行」前往御庭、奧庭一帶，於御庭、奧庭搭乘另一班巴士下山。

日本富士山周邊該怎麼玩

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