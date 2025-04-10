河口湖兩天一夜自駕遊入住距離湖邊不遠的 河口湖田園曲度假屋 Cottage Pastorale ，第二天的行程一早先到 新倉山淺間公園、富士淺間神社 參拜及將富士山與忠靈塔美景一起收入眼底，接著我們來到很多人都推薦的河口湖賞富士山拍攝景點【日川時計店】，日式街景搭配富士山全景真的太美妙了。

在日川時計店街道走走拍拍後接著我們前往【 FUJISAN SHOKUPAN】買富士山造型土司及布丁，也順便到附近的【河口湖車站】走走看看。

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河口湖富士山拍攝景點「日川時計店」， FUJISAN SHOKUPAN 富士山吐司及布丁，河口湖伴手禮!

河口湖富士山拍攝景點有多處，其中LAWSON河口湖站前店以及下吉田本町商店街（日川時計店）很多人推薦，來訪前見過相片也是相當喜歡。

但這次我們並沒有造訪LAWSON，因為當時已經開始放上黑幕阻擋大家拍攝富士山美景，但其實整個河口湖可以捕捉富士山美景的地點相當多。

很多人稱下吉田本町商店街這處富士山拍攝點為日川時計店，因為街道上就有這家店，不知道是不是因為它的招牌最為醒目。

日川時計店位於吉田市，大眾運輸可以搭乘富士急行至「下吉田站」步行約8分鐘，「月江寺站」步行約9分鐘，自駕前來商店街兩側有收費停車場可停放車輛，很方便。

■ ADD:山梨県富士吉田市下吉田3丁目5

很可惜，我們造訪當天雖然天氣很好，很曬也很熱，但雲就是多了點，厚厚的雲層將富士山給遮蔽了，所以我們沒有捕捉到日式商店街與富士山的絕景。

要注意的是，因為太多人拍攝且影響到交通，所以現場有人員管制，不能站在路中間拍攝喔。

當天雖然沒有拍攝到大景，但其實單純來下吉田本町商店街走走逛逛也挺不錯，日式街道的復古氛圍感還有商家及咖啡廳等，來喝杯咖啡也挺好。

河口湖車站距離我們想要買的富士山吐司店家 FUJISAN SHOKUPAN很近，因為我們是直接從新宿租車自駕前來河口湖，我就順便來參觀一下河口湖車站，車站裡裡外外遊客好多啊。

河口湖的景點很多，建議來到河口湖至少安排個兩天一夜，一日遊真的太趕，我們兩天我都覺得不夠了。

河口湖站（日語：河口湖駅／かわぐちこえき），1950年啟用，從東京新宿來河口湖可以搭乘「富士回遊」號列車，時間大約兩小時，不過每日班次不多需要注意搭乘時間以及事先買票比較保險。

看得出來河口湖深受許多日本人及觀光客喜愛，各國遊客都很多，像我們一樣自駕的話就能夠省去等車的問題及時間。

便利商店裡的富士山啤酒及泡麵，讓人忍不住想要嚐看看。

FUJISAN SHOKUPAN距離河口湖車站步行約五分鐘，專賣富士山造型土司及布丁，是很多人推薦的河口湖伴手禮店家。

■ ADD:山梨県南都留郡富士河口湖町船津3462-11

店面分為左右兩邊，一邊是賣吐司一邊賣布丁，吐司的部分除了富士山造型吐司外也有其他口味吐司可選擇。

布丁也是有多種口味，另外也有冰淇淋及水果生乳三明治等，價格都標示得很清楚。

富士山系列當然是必買的啦~富士山吐司及富士山布丁都買了，藍白兩色搭配的富士山吐司採用山梨縣的天然富士水和巨峰葡萄汁製成，口感香甜。

我買的是半條，若是買整條的話有附專門的外盒喔，半條¥450、整條¥800，半條也沒有比較貴喔。

（旅遊日期：2024/07）

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