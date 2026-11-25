吉伊卡哇系列周邊向來具備極高話題與收藏熱度，這次以「診所」為概念串聯日本19處會場，從醫護造型玩偶到藥袋與視力檢查小物都充滿角色情境感。由於各地結束日期跨度從12月初一路到2027年1月11日，安排日本行程時務必先對照各會場檔期。

吉伊卡哇粉絲年底赴日又有新的主題快閃店可以逛。由Kiddy Land主辦的「吉伊卡哇診所」主題快閃店將於2026年11月27日起在日本全國19處展開，並有部分吉伊卡哇樂園門市加入，讓吉伊卡哇、小八貓、兔兔與海獺師傅等角色換上護士及醫師服飾，延伸出多款玩偶與診所風日常用品。



▲「おだいじにね。マスコット」系列共有12款，包含護士造型的吉伊卡哇、小八貓、兔兔、海獺師傅與栗子饅頭等角色，戴上愛心護士帽並手抱毛絨愛心，依款式售價1,650至1,980日圓。圖／吉伊卡哇官網提供；窩客島整理

▲兔兔換上醫師白袍並配戴額鏡與聽診器，與穿戴白色護士服、愛心護士帽的小八貓及吉伊卡哇一同亮相。圖／吉伊卡哇官網提供；窩客島整理

護士與醫師造型玩偶領軍，細菌與病毒小物添趣味

本次診所主題最先吸睛的便是角色換裝系列，其中「おだいじにね。マスコット」推出12款設計，涵蓋護士造型的吉伊卡哇、小八貓、兔兔與海獺師傅等角色，依款式不同售價為1,650日圓、1,870日圓或1,980日圓；另有2款「われわれにおまかせください。マスコット」，每款售價1,980日圓，呈現穿著白袍並附有藍色吊環的醫師造型。此外，周邊也把日常保健元素融入設計，推出2個一組的細菌造型迷你吉祥物（售價2,420日圓）與3個一組的病毒造型迷你吉祥物（售價1,980日圓），呼應洗手與漱口主題，拼湊出完整的診所世界觀。



▲「われわれにおまかせください。マスコット」共推出兔兔與戴眼鏡的海獺師傅2款醫師造型玩偶，穿著白袍並附有藍色吊環，每款售價1,980日圓。圖／吉伊卡哇官網提供；窩客島整理▲風獅爺化身護士造型角色玩偶，穿著粉色針織開襟衫搭配白色護士帽並手抱毛絨愛心，細節滿滿。圖／吉伊卡哇官網提供；窩客島整理

藥袋與視力檢查融入日常配件，護身符與收納小物齊發

除了角色玩偶，診所意象也延伸到實用的隨身與收納用品。像是印有角色與診所圖樣的透明包款「ぬいぐるみも入る！レントゲンなクリアポーチ」售價1,430日圓，取材自藥袋外觀的「ぬいぐるみも入る！おくすり袋風なポーチ」則為1,980日圓。其他品項還包括護士造型肩背口袋包（2,970日圓）、視力檢查主題托特包（3,850日圓）、萬用收納盒（3,300日圓）、3款藥物造型收納包（每款1,650日圓）、2款雙尺寸束口袋組（每組2,530日圓）、3款護身符造型商品（每款990日圓），以及單張330日圓、整盒3,300日圓的閃亮卡系列。



▲吉伊卡哇診所萬用收納盒售價3,300日圓，滿版印有醫護造型角色與聽診器、OK繃等診所插畫，方便收納隨身票卡與小物。圖／吉伊卡哇官網提供；窩客島提供

日本19處會場檔期各異，限購規則與三階段滿額贈一次看

活動自11月27日起於日本多地同步啟動，不過各會場結束日期並不一致。東京設有東京站一番街地下1樓東京角色街いちばんプラザ（至12月24日）與銀座未來博物館（至12月27日）；名古屋PARCO東館地下1樓PARCO BOX與仙台PARCO 1皆至12月20日；札幌APIA至2027年1月5日，熊本AMU PLAZA則至2027年1月11日。吉伊卡哇樂園參與門市包含原宿、新宿、池袋PARCO、東京晴空塔城晴空街道、橫濱、越谷LakeTown、京都四條河原町、心齋橋PARCO、金澤FORUS、福岡PARCO與札幌PARCO，另有大阪梅田Kiddy Land快閃店（至12月9日）及廣島PARCO Kiddy Land快閃店（至2027年1月6日）。購買時須留意每筆交易限制：一般商品每款各限購1件，隨機商品限1盒，扭蛋玩具兩種合計最多10次；消費滿3,300日圓、5,500日圓及8,800日圓則分別對應不同滿額贈品，數量有限送完為止。

吉伊卡哇診所快閃店資訊

開跑日期：2026年11月27日起，各會場結束日期不同，最晚至2027年1月11日

活動地點：日本全國19處（含東京、名古屋、熊本、仙台、札幌會場、部分Kiddy Land快閃店及吉伊卡哇樂園門市）

重點商品價格：醫護造型玩偶1,650至1,980日圓、細菌迷你吉祥物2個組2,420日圓、病毒迷你吉祥物3個組1,980日圓、藥袋風收納包1,980日圓、視力檢查托特包3,850日圓

限購規範：一般商品每款各限1件、隨機商品限1盒、扭蛋玩具兩種合計最多10次

滿額贈門檻：滿3,300日圓贈塑膠卡（8款隨機1張）、滿5,500日圓贈Sarasa Clip原子筆1支、滿8,800日圓贈玩偶臉部徽章（8款隨機1個），送完為止

注意事項：各會場營業時間可能變更，部分會場各日期另有調整，出發前可查詢會場資訊