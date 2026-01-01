日本掃帚草最後4天變黃金色！茨城4萬株紅棕金漸層花丘美翻，11月3日告別秋季限定絕景

日本茨城掃帚草竟然變黃金色！國營常陸海濱公園4萬株掃帚草迎來季末紅棕金漸層。資深編輯李維唐提醒，11月3日就是今年最後觀賞日，想追秋景得把握時間。

日本秋天最夢幻的掃帚草花海，竟然在季末悄悄換上黃金色新裝！茨城縣知名賞花景點「國營常陸海濱公園（国営ひたち海浜公園）」迎來2026年掃帚草最後觀賞期，原本紅通通的見晴之丘，如今染上琥珀棕、深紅與金黃色，約4萬株掃帚草隨著季節變色，陽光灑落時更像整座山丘披上金色外衣。園方宣布今年掃帚草將於11月3日正式結束展示，11月4日全面移除，想收藏這片限定秋景的旅人，真的只剩最後4天。

▲日本茨城國營常陸海濱公園的見晴之丘換上秋季限定色彩，大片掃帚草從紅色漸漸轉為琥珀棕與金黃色，沿著山坡一路延伸，搭配藍天白雲與繽紛花卉，隨手拍都是秋日明信片。圖／國營常陸海濱公園提供；窩客島整理



日本茨城掃帚草變黃金色

說到日本秋季必訪景點，國營常陸海濱公園的掃帚草花海絕對榜上有名。每年秋天，見晴之丘（みはらしの丘）都會隨著掃帚草變色，呈現截然不同的季節風景。2026年10月31日，園方公布最新花況，指出今年紅葉最佳觀賞期雖然已經結束，卻迎來另一種難得的色彩變化，部分掃帚草已轉為金黃色，與尚未完全褪去的紅色、琥珀棕色交錯，讓整座山丘多了幾分溫暖柔和的秋日氣息。

特別的是，這次被稱為「黃金掃帚草（コキア・黄金）」的景色，只有10月31日至11月3日短短4天可以欣賞。當日光照在逐漸轉黃的掃帚草上，細密枝葉映出金色光澤，遠遠望去彷彿一顆顆金色絨球鋪滿山坡。與10月鮮紅飽滿的掃帚草相比，季末的金棕色調少了濃烈視覺衝擊，卻更有秋天即將結束的浪漫氛圍。

▲錯過整片火紅的掃帚草也不用失望，現在的見晴之丘反而多了幾分溫柔秋意。圓滾滾的掃帚草染上紅棕、琥珀與金黃色，密密麻麻鋪滿山坡，抬頭還能欣賞大片藍天與白雲，畫面相當療癒。圖／國營常陸海濱公園提供；窩客島整理

常陸海濱公園4萬株掃帚草

國營常陸海濱公園位於日本茨城縣常陸那珂市（ひたちなか市），面向太平洋，是關東地區相當知名的四季賞花景點。園內掃帚草主要分布在見晴之丘與見晴之里（みはらしの里），種植數量約4萬株，面積約2公頃。每當秋季變色時，大片掃帚草沿著山丘起伏延伸，形成層層堆疊的色彩景觀，也是許多旅人安排日本秋季賞花行程時的重要目的地。

掃帚草的魅力，在於同一片山丘會隨著時間呈現不同模樣。從綠色逐漸轉紅，再慢慢褪成琥珀棕與金黃色，每個階段都有自己的風景。園方也指出，園內的品種展示區可觀察到4種掃帚草品種。對於已經錯過紅葉高峰的遊客而言，現在仍有機會看見紅、棕、金交織的季末景色，不必因為錯過最紅的時刻就放棄這趟秋日賞花行程。

黃金掃帚草11月3日最後觀賞

準備前往茨城賞花的旅人，這次最需要留意的就是日期。園方明確公告，2026年掃帚草展示將於11月3日星期二結束，當天同時也是日本文化日國定假日。黃金掃帚草的觀賞期間則為10月31日至11月3日，短短4天過後，這片金棕色花丘就將正式告別今年秋季。

園方預定11月4日星期三進行掃帚草拔除作業，為下一季的粉蝶花種植做準備。由於作業安排在休園日，拔除過程不對外開放。換句話說，11月3日就是今年想親眼欣賞這片掃帚草山丘的最後機會。需要注意的是，現在已不是整片鮮紅的紅葉高峰，而是以琥珀棕、殘留紅色及部分金黃色為主，若是專程為了紅色掃帚草而來，建議先確認園方最新公布的景色是否符合期待。

▲站上見晴之丘往遠方望去，紅棕色掃帚草沿著蜿蜒步道層層展開，還能看見遠處的大摩天輪。這片約4萬株的秋季限定景色只開放到11月3日，想收藏今年最後一波掃帚草美景，真的得把握時間。圖／國營常陸海濱公園提供；窩客島整理



掃帚草落幕換粉蝶花海接棒

掃帚草謝幕後，見晴之丘並不會就此沉寂。每年秋季掃帚草移除後，園方就會展開下一季粉蝶花（ネモフィラ）的種植準備，讓原本染上紅棕色的山坡，等待來年春天再次變身為藍色花海。園方也公布2025年11月17日拍攝的粉蝶花播種作業影像，預告2026年秋季掃帚草結束後，將開始為2027年春季景觀進行準備。

粉蝶花與掃帚草正好呈現完全不同的季節色彩。春天的粉蝶花以柔和藍色鋪展山丘，秋天則換成掃帚草的紅色與金棕色，同一個地點隨著季節更替，展現截然不同的風貌。對喜歡日本花海攝影的旅人來說，這也是常陸海濱公園值得安排不同季節再次造訪的原因。

茨城常陸海濱公園四季賞花

除了掃帚草與粉蝶花，國營常陸海濱公園一年四季都有不同花卉接力登場。春季可以欣賞水仙、鬱金香與粉蝶花，初夏有罌粟花與玫瑰，夏季則是百日菊與向日葵，秋季迎來掃帚草及波斯菊，冬季還有冰鬱金香。對於想安排日本關東近郊自然景點的旅人而言，不必只鎖定單一花季，也能依照出遊月份選擇不同賞花主題。

園內還設有歡樂花園遊樂區（プレジャーガーデン），包括可從海拔約100公尺高度欣賞周邊景色的大摩天輪、雲霄飛車等遊樂設施，另外也有森林體能活動區、烤肉區及適合野餐的空間。若是與家人或朋友同行，可以將賞花、散步與遊樂行程安排在同一天，讓這趟茨城旅行不只是為了拍攝花海，也能享受悠閒的戶外時光。

日本茨城掃帚草賞花攻略

如果近期正在日本關東旅行，並打算把茨城掃帚草列入行程，最重要的就是掌握今年最後觀賞日期。由於掃帚草已進入季末，色彩與10月中旬的紅葉景觀明顯不同，出發前建議先查看國營常陸海濱公園官方網站及社群平台公布的最新照片，確認當日花況。園方此次提供的最新景色照片拍攝於10月31日，可作為近期賞花的參考。

拍攝方面，金黃色掃帚草的特色在於光線照射下的細緻色彩變化，若希望記錄紅、棕、金交錯的山丘，可以多留意不同角度的自然光線。至於交通方式、開園時間、門票及當日入園安排，仍應以官方網站最新公告為準，避免因為季節性調整而影響行程。這次錯過黃金掃帚草也不用太遺憾，因為見晴之丘接下來就要為2027年春季的藍色粉蝶花海做準備，下一次的夢幻花景已經開始醞釀。

▲原本鮮紅的掃帚草悄悄換上金棕色外衣，圓滾滾的植株一路鋪向山丘頂端，旁邊還有鮮黃色花海點綴。陽光照在掃帚草細密的枝葉上，帶出柔和的金色光澤，正是11月3日前才能欣賞到的季末限定風景。圖／國營常陸海濱公園提供；窩客島整理





2026國營常陸海濱公園掃帚草資訊整理

景點名稱：國營常陸海濱公園（国営ひたち海浜公園）。

景點地址：日本茨城縣常陸那珂市馬渡字大沼605-4。

觀賞地點：見晴之丘（みはらしの丘）、見晴之里（みはらしの里）。

觀賞數量：約40,000株掃帚草，種植面積約2公頃。

最新花況：2026年10月31日公布，紅葉高峰已過，部分掃帚草轉為金黃色。

黃金掃帚草期間：2026年10月31日至11月3日。

最後觀賞日期：2026年11月3日，星期二，日本文化日國定假日。

拔除作業日期：2026年11月4日，星期三，休園日作業，不對外開放。

下一季花卉：2027年春季粉蝶花，預計於掃帚草移除後開始播種準備。

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