日本GODIVA秋季限定飲品登場！大阪難波搶先開賣安納芋與萬聖節紫芋巧克力，搭配香脆地瓜糖口感滿分

GODIVA推出秋季限定「安納芋巧克力」與萬聖節「紫芋巧克力」，選用優質地瓜結合白巧克力，展現秋日豐富風味。資深編輯李維唐表示：「地瓜甜味與可可香氣的精準平衡，為秋季限定飲品帶來兼具口感與層次的精緻體驗。」

巧克力控與地瓜控準備尖叫！GODIVA正式推出秋季限定的安納芋巧克力（安納芋 ショコリキサー）與萬聖節限定的紫芋巧克力（パープル スイートポテト ショコリキサー），2026年9月30日於大阪難波CITY店（なんばCITY店）改裝開幕率先開賣，2026年10月2日起於日本全國巧克力販售門市正式發售。兩款極具視覺與味覺衝擊的喝的地瓜甜點，完美融和白巧克力與優質地瓜，為秋天帶來無與倫比的奢華享受。

▲濃郁地瓜與頂級巧克力的夢幻聯動來了，GODIVA秋季限定推安納芋與萬聖節紫芋兩款巧克力飲品，一杯撒滿酥脆地瓜糖粒，一杯淋上苦甜巧克力醬，滿滿秋意直擊味蕾。圖／GODIVA提供；窩客島整理



蜜糖般濃厚甘甜香氣！安納芋巧克力撒滿地瓜糖碎粒口感爆棚

想要感受秋天的濃郁風味，這款安納芋巧克力絕對是首選。研發團隊選用鹿兒島縣種子島產安納芋，將其獨特如蜜糖般的甘甜香氣融入溫潤滑順的白巧克力冰沙中。最讓人驚豔的是頂層與飲料中特別加入細碎的地瓜糖碎粒，一口吸入就能感受到香脆地瓜糖與濃郁冰沙在舌尖撞擊出的層次感。搭配上方如雲朵般綿密的鮮奶油，將地瓜的自然甜味與白巧克力的乳香完美包覆，帶來如同享用精緻法式甜點般的奢華口感。這款限定飲品常規容量270毫升售價830日圓，大容量350毫升售價940日圓。

▲金黃誘人的安納芋巧克力擠上綿密鮮奶油，再淋上甜滋滋的地瓜糖醬與酥脆碎粒，每一口都能吸到濃郁奶香與香脆地瓜口感。圖／GODIVA提供；窩客島整理

萬聖節夢幻紫色炫風！紫芋巧克力搭配黑巧克力醬打造優雅層次

迎接萬聖節到來，GODIVA特別推出擁有夢幻紫色調的紫芋巧克力。嚴選紫芋製作，紫芋成分佔整體地瓜比例高達48.1%，保有紫芋特有的優雅微甜與豐富香氣。白巧克力的溫和奶香襯托出紫芋的細緻風味，杯壁內部與頂層鮮奶油更淋上深邃的黑巧克力醬，深紫與深黑的視覺交織呈現出滿滿的萬聖節氛圍。可可的苦甜與紫芋的香甜相互輝映，每一口都能品嚐到微苦與香甜交織的優雅滋味。這款萬聖節限定飲品常規容量270毫升售價830日圓，大容量350毫升售價940日圓。

▲萬聖節必喝的夢幻紫芋巧克力擁有極致浪漫的粉紫色澤，杯壁與鮮奶油淋上深色黑巧克力醬加碼提味，視覺與味覺雙重滿足。圖／GODIVA提供；窩客島整理



難波CITY店改裝搶先體驗！日本全國限定巡迴快閃開喝攻略

這次兩款秋季限定飲品特別作為大阪難波CITY門市改裝升級的開幕獻禮，於2026年9月30日開放難波CITY店顧客搶先品嚐。全日本各地門市則於2026年10月2日全面上架。由於兩款飲品皆為數量限定發售，售完即止，想要一嚐這款結合日式地瓜甜點與頂級巧克力精髓的夢幻手搖，建議及早造訪門市品嚐。在微涼的秋日裡手握一杯滿載秋意與萬聖節氛圍的限定巧克力，感受視覺與味覺的雙重饗宴。

▲濃郁地瓜與頂級巧克力的夢幻聯動來了，GODIVA秋季限定推安納芋與萬聖節紫芋兩款巧克力飲品，一杯撒滿酥脆地瓜糖粒，一杯淋上苦甜巧克力醬，滿滿秋意直擊味蕾。圖／GODIVA提供；窩客島整理

日本GODIVA安納芋巧克力冰飲

商品名稱：安納芋巧克力冰飲「安納芋ショコリキサー」

販售日期：2026年9月30日起於大阪難波CITY店搶先販售，2026年10月2日起於日本全國GODIVA巧克力冰飲販售門市開賣

一般尺寸：270毫升，830日圓

大杯尺寸：350毫升，940日圓

商品特色：以種子島產安納芋搭配白巧克力，加入細碎芋頭脆條增添酥脆口感，頂層搭配鮮奶油

安納芋比例：地瓜原料中使用4.3％種子島產安納芋

販售期限：數量有限，售完即止|

注意事項：部分門市不販售，標示價格包含8％消費稅，店內飲用適用10％消費稅

日本GODIVA紫薯巧克力冰飲

商品名稱：紫薯巧克力冰飲「パープルスイートポテトショコリキサー」

販售日期：2026年9月30日起於大阪難波CITY店搶先販售，2026年10月2日起於日本全國GODIVA巧克力冰飲販售門市開賣

一般尺寸：270毫升，830日圓

大杯尺寸：350毫升，940日圓

商品特色：紫薯搭配白巧克力，杯身內側與鮮奶油淋上巧克力醬，呈現紫薯甜香與濃郁可可風味

紫薯比例：地瓜原料中使用48.1％紫薯

販售期限：數量有限，售完即止

注意事項：部分門市不販售，標示價格包含8％消費稅，店內飲用適用10％消費稅

官方商品頁：https://www.godiva.co.jp/drink/clr_purple_sweet_potato.html

官方販售門市查詢：https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCLRPP/

品嚐完GODIVA這款帶有香脆地瓜糖的秋季限定冰沙，還想看看日本還有哪些令人驚豔的聯名甜點嗎？

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