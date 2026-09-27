日本星巴克寶可夢聯名太萌！皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵限賣9天，41款周邊登場，買飲料還送限定貼紙

日本星巴克寶可夢聯名9月30日登場！皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵限賣9天，41款周邊同步亮相。資深編輯李維唐表示，這次聯名結合角色造型、咖啡風味與收藏體驗，值得赴日旅遊的寶可夢粉絲關注。

日本星巴克寶可夢聯名真的來了！日本星巴克宣布攜手超人氣寶可夢Pokémon，將於2026年9月30日推出全新聯名企劃，這次直接把皮卡丘變成超萌蜂蜜奶霜拿鐵，金黃色飲品搭配象徵皮卡丘紅色臉頰的愛心裝飾，光看就讓粉絲忍不住想收藏。更讓人期待的是，這次聯名還一口氣推出41款限定周邊，搭配12幅專屬原創插畫與買飲料送貼紙活動，從喝咖啡到收藏周邊都充滿寶可夢元素。其中皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵只販售9天，近期準備飛日本旅遊的寶可夢粉絲，記得把日本星巴克排進必訪清單。

▲皮卡丘直接變身星巴克拿鐵！金黃色蜂蜜奶霜搭配巧克力色淋醬與紅色愛心裝飾，滿滿皮卡丘元素讓人捨不得喝下第一口。圖／日本星巴克提供；窩客島整理



日本星巴克皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵登場，700件創意配方選出最萌冠軍飲品

這次日本星巴克與寶可夢以「與寶可夢一起展開探索咖啡的冒險旅程」為主題，希望透過大家熟悉的寶可夢角色，帶領更多人認識咖啡的不同風味與可能性。為了打造真正具有寶可夢特色的限定飲品，日本星巴克特別舉辦「寶可夢與星巴克咖啡師對決（ポケモン＋スターバックス バリスタバトル）」，邀請日本全國咖啡師發揮創意，以寶可夢為靈感設計專屬飲品，活動共收到超過700件創意配方，經過評選後選出6位咖啡師開發的作品，再從中決定最終冠軍，獲選的正是來自星巴克郡山安積店咖啡師新田純子設計的「皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵（ピカチュウ ハニークリーム ラテ）」。







▲寶可夢粉絲準備開喝！日本星巴克皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵以蜂蜜與焦糖風味襯托濃縮咖啡香氣，限定9天販售，買1杯還能獲得聯名貼紙。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

這杯皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵將皮卡丘招牌黃色與蜂蜜的金黃色巧妙結合，以蜂蜜和焦糖風味襯托濃縮咖啡的餘韻，呈現甜潤柔和的咖啡風味，上層再擠上蜂蜜風味鮮奶油，放上象徵皮卡丘紅色臉頰的愛心造型裝飾，讓整杯飲品從配色到細節都充滿皮卡丘元素。對平常不太喝咖啡的人來說，蜂蜜與焦糖帶來的甜香，也讓這杯拿鐵成為認識濃縮咖啡的另一種選擇。這款限定飲品僅推出冰飲Tall杯型，外帶價格為678日圓，內用價格為690日圓，預計於2026年9月30日至10月8日在日本全國星巴克門市販售，部分門市除外，短短9天的限定販售期間，想喝的人可得把握機會。





日本星巴克買皮卡丘拿鐵送限定貼紙，寶可夢原創插畫喝完也能收藏

除了皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵本身，日本星巴克這次還準備了讓寶可夢粉絲想收藏的小驚喜，凡購買1杯指定聯名飲品，即可獲得1張本次合作專屬貼紙，貼紙採用特別為寶可夢與星巴克聯名繪製的原創插畫，將寶可夢與咖啡冒險的世界觀延伸到日常生活。喝完拿鐵後，還能把這張限定貼紙留作紀念，無論收藏在手帳、筆記本，或搭配自己的寶可夢收藏品，都能保留這次日本限定聯名的回憶。不過官方也提醒，限定貼紙數量有限，送完為止，並非整個飲品販售期間都保證能領取，想收藏的人建議提前安排購買時間。

▲日本星巴克寶可夢聯名一次看！從皮卡丘限定拿鐵、繽紛原創插畫到多款隨行杯與周邊商品，41款聯名好物讓寶可夢粉絲準備大開收藏模式。圖／日本星巴克提供；窩客島整理



日本星巴克寶可夢41款聯名周邊曝光，12幅原創插畫打造咖啡冒險世界

如果說皮卡丘拿鐵是這次聯名最吸睛的飲品，那麼多達41款的寶可夢聯名周邊，就是另一個值得粉絲關注的重點。日本星巴克這次特別邀請插畫家一乘光（一乗ひかる）操刀，為寶可夢與星巴克合作創作專屬藝術作品，不同於單純將寶可夢角色放上商品，這次插畫以咖啡作為故事核心，描繪寶可夢與咖啡師之間的互動，以及透過咖啡認識不同夥伴、建立連結的過程。插畫家運用不描繪人物臉部的獨特表現方式，讓觀看作品的人可以將自己代入畫面，想像與寶可夢一起展開咖啡冒險的情境，整個系列共創作12幅原創插畫，並搭配8段冒險故事，從最初的相遇、探索與挑戰，到建立羈絆、迎接勝利與展開新的旅程，讓每幅作品都不只是單純的角色圖案，而是整個聯名世界觀的一部分。





這次41款聯名商品皆以寶可夢與咖啡的冒險旅程為主題，將咖啡師與寶可夢共同探索的世界融入商品設計，讓粉絲除了能透過飲品感受皮卡丘的魅力，也能從原創插畫中尋找自己喜歡的寶可夢與冒險故事。日本星巴克同時規劃星巴克卡與電子禮物eGift等聯名體驗，讓這次合作從咖啡飲品延伸到日常生活與分享送禮的情境。至於41款聯名商品的完整品項、價格與販售資訊，則可透過日本星巴克寶可夢聯名特設網站查詢。





日本星巴克寶可夢聯名9月30日開賣，赴日旅遊記得掌握限定販售時間

這次日本星巴克與寶可夢聯名，從皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵、41款限定周邊，到專屬插畫貼紙、星巴克卡與電子禮物eGift，讓寶可夢粉絲有更多方式參與這場咖啡冒險。其中皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵販售期間為2026年9月30日至10月8日，僅有9天，想趁日本旅遊期間喝到限定飲品的人，建議提前確認行程與門市販售狀況。日本星巴克也提醒，商品可能因暫時缺貨或其他因素提前結束販售，貼紙同樣採數量有限送完為止的方式贈送。另外，這次消息由日本星巴克公布，活動適用範圍為日本市場。

▲皮卡丘、伊布與其他寶可夢一起展開咖啡冒險！繽紛色彩搭配充滿童趣的原創插畫，讓這次星巴克聯名多了滿滿收藏魅力。圖／日本星巴克提供；窩客島整理







日本星巴克與寶可夢聯名企劃 日文名稱：ポケモン＋スターバックス 活動開始日期：2026年9月30日 活動地區：日本 聯名亮點：皮卡丘限定拿鐵、41款聯名周邊、12幅原創插畫、限定貼紙、星巴克卡與電子禮物eGift。 官方活動網站： https://www.starbucks.co.jp/cafe/pokemon

皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵 日文名稱：ピカチュウ ハニークリーム ラテ 販售日期：2026年9月30日至10月8日 販售地點：日本全國星巴克門市，部分門市除外。 飲品規格：冰飲Tall杯型 外帶價格：678日圓 內用價格：690日圓 飲品特色：蜂蜜與焦糖風味搭配濃縮咖啡，上層加入蜂蜜風味鮮奶油，並以愛心造型裝飾呈現皮卡丘紅色臉頰。 注意事項：飲品含有蜂蜜，可能暫時缺貨或提前結束販售。

皮卡丘拿鐵限定貼紙贈送活動 活動內容：購買1杯皮卡丘蜂蜜奶霜拿鐵，即贈送1張聯名專屬貼紙。 貼紙設計：採用本次寶可夢與星巴克合作原創插畫。 贈送數量：每杯指定飲品贈送1張。 注意事項：貼紙數量有限，送完為止。

除了限賣9天的皮卡丘拿鐵，日本還有哪些期間限定活動與免費好康值得排進旅遊行程？

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