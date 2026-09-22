不二家聯名NICHIGAN推出開運佩コちゃん木製不倒翁，限量紅白雙款藏草莓蛋糕圖樣這天開搶

日本不二家攜手NICHIGAN推出「開運！佩コちゃん」木製不倒翁，紅白雙款搭配牛奶糖與草莓蛋糕圖樣，9月29日線上限量開賣。資深編輯李維唐表示：「這款擺飾將溫潤木質與許願貼紙結合，大幅提升家居質感與收藏價值。」

日本不二家推出令人心動的「開運！佩コちゃん赤不倒翁（開運！ペコちゃん 赤だるま）」與「開運！佩コちゃん白不倒翁（開運！ペコちゃん 白だるま）」，9月29日10點起在不二家官方線上商店「Family Town（ファミリータウン）」限量開搶！這款由木製玩具專家NICHIGAN（株式会社ニチガン）精心打造的木質擺飾，把佩コちゃん俏皮吐舌的招牌表情與兩側立體蝴蝶結展現得淋漓盡致，圓滾滾的木頭輪廓散發著沉穩又療癒的木香，擺在辦公桌或客廳角落都能隨時帶來溫馨好心情。

▲圓滾滾的木質造型簡直萌翻天，經典俏皮吐舌搭配肚子上的牛奶糖與草莓蛋糕圖樣，放在桌上隨時看一眼都超療癒。圖／不二家提供；窩客島整理



紅白雙色藏滿驚喜，經典牛奶糖與草莓蛋糕圖樣視覺感滿分

這款開運擺飾分為吉祥的紅色與純淨的白色兩款，實體拿在手上能感受到天然木材獨有的細緻觸感與扎實手感。紅色款腹部印著大家最熟悉的經典Milky牛奶糖包裝圖樣，白色款則特別刻畫了令人垂涎欲滴的草莓短蛋糕圖案，將甜點的甜蜜感融入傳統不倒翁擺飾中。寬73x高64x深65mm的小巧尺寸擺在書桌前極具存在感，光是看著它呆萌的模樣就讓人直呼太療癒。

▲還沒貼上眼睛貼紙前展現出呆萌的留白模樣，隨時等著你許下心願，親手為她貼上第一隻眼睛開啟好運。圖／不二家提供；窩客島整理

趣味許願貼紙自由DIY，把祈願儀式感帶入質感日常

為了讓大家體會傳統不倒翁許願的樂趣，每組擺飾都貼心附贈了眼睛貼紙與背部祈願貼紙。大家可以在許願時為佩コちゃん貼上其中一隻眼睛，等心中願望實現後再貼上另一隻眼睛完成開眼儀式。產品背面更留有專屬空間，可自由貼上包含合格祈願與家內安全等6款祈福貼紙，不論是犒賞自己還是作為一份捎去祝福的優雅禮物，都充滿了濃濃的儀式感與手作樂趣。

▲背後留有專屬客製化空間，貼上合格祈願貼紙秒變最強應援小達人，滿滿祝福陪伴你衝刺每個重要時刻。圖／不二家提供；窩客島整理 ▲轉到背面貼上身體健全貼紙，不論是犒賞自己還是送給好友親人，都是充滿滿滿溫暖心意的情境擺飾。圖／不二家提供；窩客島整理

限量發售售完為止，玩家級周邊蒐集攻略

這款精緻的木質不倒翁售價為每款2,680日圓，日本國內運費為一律880日圓，沖繩地區則為1,650日圓。由於全程採用數量限定方式販售，售完就不再補貨，對於喜歡不二家佩コちゃん或是熱愛質感日系木質雜貨的人來說，絕對是今年秋季必須搶先加入購物車的質感收藏品。

▲近看更能感受到細緻的木頭紋理與溫潤手感，佩コちゃん招牌的吐舌小表情刻畫得超精細，讓人好想伸手揉揉她的臉頰。圖／不二家提供；窩客島整理 ▲頭上兩側的蝴蝶結採用立體木工雕刻設計，細節質感直接拉滿，整體視覺看起來層次感十足。圖／不二家提供；窩客島整理





開運！佩コちゃん 赤だるま／白だるま （開運！不二家牛奶妹 赤不倒翁／白不倒翁）

開賣時間：2026年9月29日（二）上午 10:00（日本時間）

販售通路：不二家官方線上商店「Family Town（ファミリータウン）」

販售方式：數量限定，售完為止

商品售價：各 2,680 日圓（含稅）

國內運費：一律 880 日圓（含稅），沖繩地區為 1,650 日圓（含稅）

商品規格與尺寸：木製擺飾，約寬 73 × 高 64 × 深度 65 mm

不二家公式ネットショップ「ファミリータウン」https://www.family-town.jp/

商品款式與設計亮點：

立體造型：展現牛奶妹（佩コちゃん）招牌吐舌表情與立體蝴蝶結造型，搭配圓滾滾的溫潤木質輪廓。

赤不倒翁（紅）：腹部印有不二家象徵性的 Milky 牛奶糖圖樣。

白不倒翁（白）：腹部印有不二家象徵性的草莓短蛋糕圖樣。

特色互動與配件：

眼睛貼紙：許願時貼上單眼，願望實現後貼上另一隻眼睛完成開眼儀式。

背面祈願貼紙：附贈包含「合格祈願」、「家內安全」等共 6 款貼紙，可自行貼於商品背面客製化。

欣賞完不二家溫潤的木質開運擺飾，還想看看本季還有哪些日本知名品牌推出令人心動的限量質感聯名商品嗎？

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