勇者全嗨翻！日本勇者鬥惡龍7周年史萊姆外郎餅與饅頭紀念罐限定登場。

日本勇者鬥惡龍WALK迎來7周年，青柳總本家推出限定史萊姆禮盒，極具收藏價值。資深編輯李維唐表示，這類動漫跨界百年老店的限定禮盒，極具爆發力與收藏熱潮。

日本超人氣手遊勇者鬥惡龍WALK迎來7周年，特別與名古屋百年老字號和菓子名店青柳總本家強勢聯名。過去曾創下開店前湧入約100人排隊搶購盛況的史萊姆外郎餅與史萊姆饅頭，這次首度雙雙組合，精緻裝入獨家繪製的7周年紀念鐵盒中，以7周年紀念套組的形式可愛登場。這款專為粉絲打造的限定鐵盒，上面印有史萊姆、史萊姆外郎餅、史萊姆饅頭與史拉米奇齊聚一堂的溫馨插畫，隨盒更附贈7周年紀念貼紙，貼紙上的史拉米奇踏在7周年標誌上笑臉迎人，療癒感十足。

▲青柳總本家推出「勇者鬥惡龍WALK」7周年紀念套組，內含造型超萌的史萊姆外郎餅與史萊姆饅頭。 圖／青柳總本家提供；窩客島編輯李維唐整理



百年老店傳統技藝打造萌感十足的魔物造型和菓子

這些造型吸睛的點心不只外貌惹人喜愛，背後更展現了青柳總本家傳承多年的精湛和菓子工藝。史萊姆饅頭嚴選濕潤柔軟的薄皮包覆，內餡包入甜度適中、口感樸實綿密的豆沙餡。史萊姆外郎餅則是這款聯名商品獨有的特色，一盒內裝有3隻不同風味的史萊姆，除了提供經典的原味之外，更加入本次活動限定的蜜柑與奇異果風味，將傳統軟Q的蒸糕口感與水果香氣融合，帶給味蕾驚喜體驗。

實體門市與快閃活動同步發售引爆收藏熱潮

這款售價為3,300日圓（含稅）的7周年紀念套組，內含史萊姆外郎餅與史萊姆饅頭各1盒（每盒各3個），保存期限為製造日起30天。商品自2026年9月12日星期六起於青柳總本家的大須本店與ESCA直營店率先發售，並於10月1日星期四至10月6日星期二快閃登場新宿髙島屋的「和菓子魂」特展。直營門市在活動期間也會同步販售勇者鬥惡龍相關周邊商品。由於每日門市現場配額有限，售完即止，建議打算前往採購的親友提早安排行程。

線上接單預購服務讓無法親臨的玩家安心入手

針對無法親自前往日本實體門市的消費者，青柳總本家官方線上購物網站於2026年9月12日星期六10時至2026年9月30日星期三17時開放預購。線上管道採用預購接單生產模式，每人限購3個，預計於2027年2月左右陸續安排出貨。線上訂單採即時結帳且成立後無法取消或變更，配送無法指定日期與時段，亦不提供包裝、紙袋與熨斗等特殊服務，為喜愛勇者鬥惡龍的玩家帶來收藏珍貴紀念禮盒的絕佳機會。

▲獨家繪製的7周年紀念鐵盒包含多角側邊設計，內裝有三款風味的史萊姆外郎餅與經典史萊姆饅頭。 圖／青柳總本家提供；窩客島編輯李維唐整理









勇者鬥惡龍WALK 7周年紀念套組限定販售活動

活動時間：2026年9月12日星期六起至2026年9月30日星期三止（實體門市售完即止、線上預購至9月30日17時止）

活動內容：青柳總本家與勇者鬥惡龍WALK合作推出7周年紀念套組，內含獨家繪製7周年紀念鐵盒、史萊姆外郎餅1盒（3個，含原味、蜜柑、奇異果風味）、史萊姆饅頭1盒（3個，こしあん豆沙內餡）及7周年限定貼紙1張，售價為3,300日圓（含稅）。

青柳總本家官方線上購物網站：https://shop.aoyagiuirou.co.jp/

備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。





想掌握更多日本限定動漫聯名美食與伴手禮第一手情報，這幾篇精彩報導絕對不能錯過。

推薦閱讀：Hello Kitty與布丁狗降臨日本超商！第一屋製パン株式会社推出20款限定貼紙引起跨國搶購潮。

推薦閱讀：把整個日本早餐裝進九格托盤裡，東京和食早餐推薦九宮格小鉢自助式朝食方案。

推薦閱讀：頂級瀨戶香柑橘黑巧克力冰沙霜淇淋限量開賣！巧克力控秋季必吃日本GODIVA冠軍冰品。