日本人很懂便當！日本紀ノ國屋推出20公分極寬底環保袋，掌心大小帶著走。

日本紀ノ國屋推出專為外帶便當設計的寬底購物袋，20公分超廣底配合30公克極輕收納，解決餐盒傾倒痛點。資深編輯李維唐表示，這款商品切中生活細節需求，勢必成為赴日採買新寵。

中午出門買便當，或是下班順路去超市買生鮮小菜時，最讓人頭痛的就是用一般的直立式環保袋。便當盒只要一放進去就會東倒西歪，一不小心湯汁油水就沾滿袋子，精緻的擺盤瞬間變成大亂鬥。日本知名質感超市紀ノ國屋看到了大家的痛點，特別推出專為外帶餐盒設計的OBENTOショッパー購物袋，直接用超貼心的細節解決大家每天買飯的困擾。

▲商品主打便當托盤好拿好放，不用時還能折疊成掌心大小隨身攜帶。圖／株式会社紀ノ國屋提供；窩客島編輯李維唐整理



20公分超寬底版型，生魚片便當平放超穩不外漏

這款購物袋最大的亮點就是底部直接拉到20公分寬，整體尺寸是長21.5公分、寬23公分。這個極寬的底面積，讓市面上常見的大面積便當盒、外帶餐盒或是生魚片薄盤都能直接平平地放進去，再也不用提得心驚膽戰。手提帶長度也有36公分，提起來非常順手，無論是中午外出買飯還是下班補貨，都能安心把餐點提回家。

▲紀ノ國屋「OBENTOショッパー」購物袋擁有約20公分超寬底設計，能將便當盒與飲料瓶平穩放入不傾倒。圖／株式会社紀ノ國屋提供；窩客島編輯李維唐整理

30公克羽量級收納，輕鬆折成掌心大小隨身帶

環保袋要讓人想天天用，輕便絕對是關鍵。這款便當袋重量只有約30公克，拿在手上幾乎感覺不到重量。袋子內側附有專屬的收納口袋，用完之後只要順手折一折，就能縮小成掌心般的大小直接塞進口袋。平時丟在日常隨身包包裡完全不佔位置，遇到臨時想買外帶或是買太多裝不下時，隨時都能拿出來派上用場。材質使用的是耐用耐髒的聚酯纖維，耐重高達3公斤，輕巧卻相當耐用。

▲經典米綠與深紅紫兩款質感配色，展現低調簡約的生活美學。圖／株式会社紀ノ國屋提供；窩客島編輯李維唐整理



莫蘭迪感5款質感配色，隨身帶也很吸睛

外觀設計方面，紀ノ國屋延續一貫的簡約質感，一口氣推出5款低飽和度配色。米綠配色以溫和的米色底搭配綠色字體，帶有清爽的自然感。粉灰配色用明亮的粉紅配上灰色標誌，活潑又吸睛。深藍綠則是用沉穩的海軍藍襯托綠松石色，撞色感非常好看。綠灰配色以典雅灰色為基底，低調又有質感。深紅紫則呈現出深邃的玫瑰色調，帶點優雅氣質。每一款都很好搭，讓隨身攜帶的環保袋也變成日常穿搭的一部分。

售價與發售時間一次看，準備安排代購或日本採買

紀ノ國屋OBENTOショッパー單個售價為880日圓，含稅價格折合台幣相當划算。日本官方線上商店在2026年8月12日晚間8點搶先開賣，而日本全國的紀ノ國屋實體門市除部分店鋪外，也在2026年8月13日起陸續上架。最近有規劃去日本玩或是找日本代購的朋友，不妨把這款兼具實用與美感的外帶神隊友加入採買清單。

▲粉灰與深藍綠配色活潑吸睛，滿足不同穿搭與風格喜好。圖／株式会社紀ノ國屋提供；窩客島編輯李維唐整理





紀ノ國屋 OBENTOショッパー 新品上市活動

活動時間： 紀ノ國屋官方線上商店於2026年8月12日20:00開賣；日本門市於2026年8月13日起陸續販售

活動內容： 推出專為平放便當盒與生魚片托盤設計的20公分超寬底環保袋，重量僅30公克且可收納至掌心大小，共有5款莫蘭迪質感配色，單個售價880日圓（含稅）

販售地點：日本紀ノ國屋全店門市（部分店鋪除外）

官方網站：https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/26su-obento









看完這款外帶神隊友後，還有更多日本超市必買的隱藏版好物等你來挖掘

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