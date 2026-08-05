全家夏日限定融化你心牛奶祭甜蜜登場，爆漿卡士達泡芙、雪糕界的香濃天花板與經典可以吃的牧場冰品，打造盛夏最純粹的沁涼救贖。

日本全家便利商店今年夏天要用牛奶幫大家消暑，「融化你心！牛奶甜點祭」推出多種牛奶甜點，例如：牛奶泡芙、牛奶菠蘿麵包、牛奶可麗餅、牛奶雪糕等，對於牛奶控絕對是好消息！一定要來試試看用牛奶消暑的暢快甜蜜感。
熱浪襲來，就想冰涼滋味消暑一下！日本全家在全日本門市重磅展開「融化你心！牛奶甜點祭（ほっぺたとろける！ミルクスイーツ）」。誰說夏天只能吃酸甜水果？全家今年夏天大膽讓濃郁牛奶當主角，研發出多款兼具濃厚乳香卻又後味清爽的夢幻極品，種類橫跨精品甜點、現烤麵包與消暑冰品，讓人能在高溫炎炎的盛夏裡，一口咬下最溫柔的濃郁幸福感。
爆漿雙重內餡與極致Q彈
這次牛奶祭的甜點陣容堪稱精品級，首推讓泡芙迷瘋狂的「酥脆軟心牛奶泡芙（ザクほろシュー）」。這款泡芙外皮主打外層酥脆、內層質地細緻的特殊食感，裡面一口氣塞滿了蛋香濃郁的牛奶卡士達醬與輕盈的牛奶鮮奶油，雙重乳香內餡在口中爆開，層次感極其奢華。
烘焙魂集體燃燒的美味
除了冷藏甜點，麵包架上也上演著華麗的牛奶革命。全新登場的「牛奶白巧克力焦糖酥（クイニーアマン）」，將傳統法式焦糖酥表面那層酥脆香甜的糖衣，奢華地裹上一層厚厚的絲滑白巧克力，與麵包本體的濃郁奶香完美融合。
雪糕界的天花板與經典回歸
當然，日本夏天的超商絕對少不了冰品大戰，這次全家誠意十足地推出了兩款夢幻牛奶冰。第一款是專為重度牛奶控研發的雪糕界天花板「牛奶雪糕（ミルクのトリコ）」，特別拌入了大量頂級北海道產鮮奶油，打造出極致濃郁、口感綿密如高檔雪糕般的輕奢風味。
日本消暑美食大絕招
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