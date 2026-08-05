全家夏日限定融化你心牛奶祭甜蜜登場，爆漿卡士達泡芙、雪糕界的香濃天花板與經典可以吃的牧場冰品，打造盛夏最純粹的沁涼救贖。

日本全家便利商店今年夏天要用牛奶幫大家消暑，「融化你心！牛奶甜點祭」推出多種牛奶甜點，例如：牛奶泡芙、牛奶菠蘿麵包、牛奶可麗餅、牛奶雪糕等，對於牛奶控絕對是好消息！一定要來試試看用牛奶消暑的暢快甜蜜感。

熱浪襲來，就想冰涼滋味消暑一下！日本全家在全日本門市重磅展開「融化你心！牛奶甜點祭（ほっぺたとろける！ミルクスイーツ）」。誰說夏天只能吃酸甜水果？全家今年夏天大膽讓濃郁牛奶當主角，研發出多款兼具濃厚乳香卻又後味清爽的夢幻極品，種類橫跨精品甜點、現烤麵包與消暑冰品，讓人能在高溫炎炎的盛夏裡，一口咬下最溫柔的濃郁幸福感。

▲全家今年夏天讓濃郁牛奶當主角，研發出多款兼具濃厚乳香又後味清爽的夢幻甜品。





爆漿雙重內餡與極致Q彈

這次牛奶祭的甜點陣容堪稱精品級，首推讓泡芙迷瘋狂的「酥脆軟心牛奶泡芙（ザクほろシュー）」。這款泡芙外皮主打外層酥脆、內層質地細緻的特殊食感，裡面一口氣塞滿了蛋香濃郁的牛奶卡士達醬與輕盈的牛奶鮮奶油，雙重乳香內餡在口中爆開，層次感極其奢華。

▲泡芙外皮外層酥脆、內層質地細緻感，裡面塞滿了蛋香濃郁的牛奶卡士達醬與輕盈的牛奶鮮奶油。



另一款充滿和風洋菓子巧思的「Q 彈草莓牛奶法式可麗餅（もちっと食感 ミルクのクレープ）」，使用極具嚼勁的薄餅麵皮，溫柔包裹著如雲朵般蓬鬆的牛奶慕斯與酸甜解膩的草莓醬，酸甜與乳香的完美交織，在炎炎夏日裡，推薦搭配一杯全家的冰美式咖啡，絕對能一秒撫平身心的燥熱。



▲Q 彈草莓牛奶法式可麗餅使用具嚼勁的薄餅麵皮包裹蓬鬆的牛奶慕斯與草莓醬，酸甜與乳香的完美交織。





烘焙魂集體燃燒的美味

除了冷藏甜點，麵包架上也上演著華麗的牛奶革命。全新登場的「牛奶白巧克力焦糖酥（クイニーアマン）」，將傳統法式焦糖酥表面那層酥脆香甜的糖衣，奢華地裹上一層厚厚的絲滑白巧克力，與麵包本體的濃郁奶香完美融合。

▲將傳統法式焦糖酥表面奢華裹上絲滑白巧克力，與麵包本體的濃郁奶香完美融合。



而台灣人最愛的日式菠蘿麵包，這次推出了神級進化版「北海道牛乳菠蘿麵包」。整顆麵包體使用高品質的北海道產牛乳揉製發酵，內餡毫不手軟地擠滿了北海道牛乳製作的牛奶奶油與柔軟鮮奶油慕斯雙內餡，外皮酥香、內裡爆漿，一口咬下滿滿都是純淨乳香！



▲整顆日式菠蘿麵包使用北海道產牛乳揉製發酵，內餡擠滿北海道牛乳製作的牛奶奶油與柔軟鮮奶油慕斯。





雪糕界的天花板與經典回歸

當然，日本夏天的超商絕對少不了冰品大戰，這次全家誠意十足地推出了兩款夢幻牛奶冰。第一款是專為重度牛奶控研發的雪糕界天花板「牛奶雪糕（ミルクのトリコ）」，特別拌入了大量頂級北海道產鮮奶油，打造出極致濃郁、口感綿密如高檔雪糕般的輕奢風味。

▲夏天的超商絕對少不了冰品大戰，為重度牛奶控研發的雪糕界天花板牛奶雪糕深受喜愛。



另一款則是長年高居日本超商必吃榜首、包裝上有著超可愛乳牛插畫的經典「可以吃的牧場牛奶冰（たべる牧場ミルク）」。這款冰品主打極致濃醇卻擁有不可思議的清爽後味，即使在體感溫度不斷飆升的盛夏烈日下享用也完全不膩口，絕對是今年夏日最沁人心脾的終極清涼救贖。



▲高居日本超商必吃榜首的「可以吃的牧場牛奶冰」主打極致濃醇卻擁有不可思議的清爽後味。



今年暑假預計前往日本旅遊的朋友，快把這場全家限定的夏日「牛奶甜點祭」加入必吃筆記吧！炎炎夏日就讓這款史上最夢幻的「融化你心」極致乳香風味與超消暑的限定冰品，一掃夏季的悶熱！



▲快把這場全家限定的夏日「牛奶甜點祭」加入必吃筆記吧。





日本消暑美食大絕招

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