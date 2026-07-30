哈利波特迷準備好了嗎！東京哈利波特影城首度舉辦萬聖節特別企劃「黑魔法萬聖節」，9/ 10開跑。

為了迎接10/31的萬聖節，東京哈利波特影城也摩拳擦掌準備中，特別企劃「黑魔法萬聖節」預計將在9/10～11/8推出，主題取自電影「哈利波特」系列中的佛地魔及食死人，影城中許多場景都佈置黑化，讓氣氛更加分升級。

哈利波特迷有福了！位於東京的「華納兄弟哈利波特影城—東京片場之旅」，宣布開幕以來，首次舉辦萬聖節特別企劃「黑魔法萬聖節」。活動以佛地魔與食死人的「黑魔法」為主題，預計於2026年9月10日至11月8日期間限定登場。整座影城將被食死人佔領，化身為黑魔法橫行的危險世界，讓你親身體驗哈利波特曾經對抗的黑暗勢力。

東京哈利波特影城的「黑魔法萬聖節」是什麼活動

「黑魔法萬聖節」是東京哈利波特影城開業以來第一個萬聖節特別企劃。主題取自電影「哈利波特」系列中，哈利拚上性命對抗的佛地魔，以及對他效忠的食死人。活動期間，影城將被食死人佔領，搖身一變違背黑魔法籠罩、緊張感十足的魔法界。

▲黑魔法萬聖節是東京哈利波特影城開業以來第一個萬聖節特別企劃。





東京哈利波特影城萬聖節期間有哪些必看亮點

活動期間，東京哈利波特影城的經典場景將全面「黑化」。象徵性的大禮堂將化身妖異空間，重現電影《哈利波特：神秘的魔法石》的經典一幕——傑克南瓜燈飄浮在半空中，桌上擺滿萬聖節糖果點心。館內各處還會出現「黑魔標記」，食死人更會四處現身。禁忌森林裡也有黑暗生物催狂魔出沒。活動期間還會推出以「黑魔法」打造的期間限定餐點，千萬別錯過。

▲東京哈利波特影城裡許多經典場景將全面「黑化」以符合萬聖節的氛圍。





第一次去東京哈利波特影城該知道哪些資訊

東京哈利波特影城於2023年6月16日在豐島園舊址開幕，是亞洲第一座、也是全球最大規模的哈利波特室內型設施，全部逛完約需4小時。館內可以參觀大禮堂、斜角巷、禁忌森林等令人屏息的電影場景，體驗騎乘掃帚、暢飲奶油啤酒等豐富活動。這裡還有全球最大的哈利波特商店，分為13個主題區，以超過1,500件特製道具裝飾，並販售限定商品；餐廳與咖啡廳則供應炸魚薯條、烤牛肉、英式早餐、下午茶等英國傳統料理。門票須事先於官方網站購買，票價請至官網票券頁面確認。想體驗「黑魔法萬聖節」的話，記得留意2026年9月10日～11月8日的活動期間，詳情可查詢活動特設網站。

▲想體驗黑魔法萬聖節的話，記得留意9月10日～11月8日的活動期間各項訊息。









日本萬聖節準備中

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