大阪環球影城萬聖節驚魂夜 15 週年！殭屍舞會、貞子詛咒、鏈鋸人9/10開跑。

大阪環球影城每年萬聖節活動都大受好評，今年的重頭戲是開辦 15 週年的「萬聖節驚魂夜」從9/ 10～11/8展開，街頭殭屍、惡靈古堡 安魂曲 The Dive、貞子詛咒、鏈鋸人 The Chaos 4-D等多項設施，保證讓大家玩得盡興，預購搶票要趁早。

2026年迎來25週年的日本環球影城，宣布將舉辦秋季活動「Universal Extreme Autumn ～Discover U!!!～」。活動期間為 9/ 10～11/8，今年的重頭戲是開辦 15 週年的「萬聖節驚魂夜」。

大阪環球影城今年秋天有什麼特別的活動

今年是大阪環球影城開業 25 週年。秋季活動以「Discover U!!!」為主題。活動自9/ 10展開，一路持續到9/ 10，其中，2011 年首度登場的「萬聖節驚魂夜」今年迎來了15週年，所有活動都將被推向前所未有的高潮。



▲萬聖節驚魂夜今年迎來15週年，所有活動都將被推向前所未有的高潮。





大阪環球影城的萬聖節驚魂夜為何值得期待

大阪環球影城的「萬聖節驚魂夜」於9 /11開跑。「街頭殭屍」濃縮了 15 年的恐怖，預計推出全新的故事。「殭屍舞會」則以 King Gnu 的樂曲「SO BAD」掀起狂熱。每天的最後一場還會以 Ado「唱」、三代目 J SOUL BROTHERS「Rat-tat-tat」等歷代人氣合作曲組成特別聯唱。



▲萬聖節驚魂夜9 /11開跑，街頭殭屍濃縮15年的恐怖，預計將會推出全新的故事。





殭屍舞會

▲殭屍舞會以 King Gnu 的樂曲「SO BAD」掀起狂熱。





殭屍舞會：15周年紀念版

▲King Gnu 的樂曲掀起狂熱，每天的最後一場會以 Ado「唱」、三代目 J SOUL BROTHERS「Rat-tat-tat」等人氣合作曲組成特別聯唱。





大阪環球影城有哪些新登場的恐怖設施

大阪環球影城2026年也將推出多款全新的設施。全新的恐怖設施「惡靈古堡 安魂曲 The Dive」，取材自迎接 30 週年的經典遊戲惡靈古堡，舞台設定在原作中的廢棄旅館與療養院，怪物將從四面八方襲來。開放期間為9/11～12/27。2023 年登場的絕叫設施「貞子詛咒 ～Dark Horror Ride～」也將復活，開放至 2027/1/4。此外還有戰慄的殭屍製造工廠「Factory of Fear ～絕望殭屍之旅～」，以及與美妝品牌 KATE 共創的「18 番地的魔女 ～與情感嬉戲的魔女館～」。



▲阪環球影城2026年也將推出多款全新的設施。





貞子詛咒 ～Dark Horror Ride～

▲2023 年登場的「貞子詛咒 ～Dark Horror Ride～」將復活開放至 2027/1/4。





18 番地的魔女 ～與情感嬉戲的魔女館～

▲今年的「18 番地的魔女 ～與情感嬉戲的魔女館～」是與美妝品牌 KATE 共創設施。





大阪環球影城的鏈鋸人與人氣設施怎麼玩

大阪環球影城延續與人氣動畫的合作。「鏈鋸人 The Chaos 4-D」帶你飛進鏈鋸人的世界。讓人尖叫的倒退式雲霄飛車「好萊塢美夢 ～Backdrop～」則新搭載劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》的主題曲、米津玄師的「IRIS OUT」。另有「殭屍舞會 × 好萊塢美夢」，將過去的殭屍舞會樂曲搭載於暢快雲霄飛車上，帶來驚險的體驗。



▲鏈鋸人 The Chaos 4-D帶你飛進鏈鋸人的世界。





好萊塢美夢 ～Backdrop～✖IRIS OUT

▲好萊塢美夢 ～Backdrop～新搭載劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》的主題曲及米津玄師的「IRIS OUT」。





大阪環球影城除了恐怖還有哪些新亮點

大阪環球影城的秋季活動還有「小小兵 Beloween 迎賓」，穿上萬聖節變裝的小小兵將閃亮登場。園區各處還能玩「Trick or Treat」，向工作人員喊出「不給糖就搗蛋！」即可拿到糖果。人氣設施「大白鯊」日落後將強化為「大白鯊 ～Red Alert～」，開放至2027/1/31。「侏羅紀公園乘船遊 ～In the Dark～」也在日落後登場。「霍格華茲城堡漫步」則自9/1 日重啟。此外，超級任天堂世界迎接 5 週年，粉紅色與水藍色耀西首度現身迎賓。



▲穿上萬聖節變裝的可愛小小兵將閃亮登場。





大白鯊 ～Red Alert～

▲人氣設施大白鯊日落後將強化為「大白鯊 ～Red Alert～」。





大阪環球影城的門票與快速通關怎麼買

想確實暢玩大阪環球影城，可留意多款票券。特別秀「萬聖節驚魂夜學院 ～絕叫的 15 年～」推出特別觀賞區入場券，售價 2,100 日圓（含稅）起，7/14中午起開賣。學生可把握「秋季限定 1 日學割票」，較 1 日通行票折扣 1,000 日圓，7/10開賣，適用入場期間為9/10～9/30。想縮短排隊時間，可選這個時期限定的「Universal Express Pass 4」，售價 11,800 日圓（含稅）起，7/14下午開賣。追求尊榮體驗者，則有「Universal VIP Experience」團體導覽，售價 24,000 日圓（含稅）起。詳細資訊將於日後在日本環球影城官方網站公開！



▲萬聖節驚魂夜學院 ～絕叫的 15 年～推出特別觀賞區入場券，售價 2,100 日圓起。





日本多項活動玩起來

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