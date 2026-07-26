大人系三麗鷗可愛來襲！HelloKitty隱藏6細節日系可愛穿搭指南搶先看。

日本時尚品牌ROKU聯名三麗鷗推出7款限定單品，將6大角色巧妙融入質感設計。資深編輯李維唐表示，這系列巧妙平衡了童趣與大人感，是2026夏末最吸睛的跨界穿搭提案。

當童年記憶裡的經典角色遇上講究剪裁與質感的日本時尚品牌，大人系可愛風格便有了全新詮釋。日本時尚集團UNITED ARROWS旗下備受關注的品牌ROKU，宣布與深受各年齡層喜愛的三麗鷗角色進行深度合作，推出包含生活配件與限定服飾在內的7款聯名商品。這項令人期待的跨界企劃特別邀請byeA.團隊加入設計視點，以細膩工藝重新定義大人日常生活中的療癒陪伴，讓角色周邊不再只是收藏品，而是能無縫融入日常穿搭與質感生活的時尚元素。

▲精緻電繡低調角色的刺繡T恤與充滿大人風格的多色圖騰方巾。 圖／UNITED ARROWS提供；窩客島編輯李維唐整理



大人系的可愛哲學與ROKU品牌的數字密碼

這次合作集結了三麗鷗旗下6位超人氣明星，包括HelloKitty，タキシードサム，ハンギョドン，バッドばつ丸，ポムポムプリン以及けろけろけろっぴ。設計團隊特別圍繞著品牌名稱ROKU在日文代表數字6的意涵，將數字6的設計元素巧妙融入每個角色的標誌性特徵中。HelloKitty的頭頂蝴蝶結隱藏著6的造型，タキシードサム領結呈現6的線條，ハンギョドン頭上疊加了6的立體層次，バッドばつ丸墨鏡融入6的幾何切面，ポムポムプリン畫家帽的褶皺層次展現6的韻律，けろけろけろっぴ手中拿著6的甜甜圈圖樣。這些別具巧思的微小變化，讓原本熟悉的角色煥發出成熟且富有設計感的現代氣息。

▲大容量實用托特包與繽紛多色束口收納袋，滿足日常外出收納需求。 圖／UNITED ARROWS提供；窩客島編輯李維唐整理

質感生活美學的7款限定實用單品解析

整個系列涵蓋了日常通勤與外出娛樂的多樣需求，產品線豐富且極具質感。大容量托特包售價10450日圓，環保購物袋售價6050日圓，兩款包款將角色圖樣低調隱藏於內側或局部位置，即使搭配洗練簡約的都會服裝也毫無違和感。印有專屬6造型細節的PVC金屬鑰匙圈售價2640日圓，可掛在隨身包款上增添活潑亮點。束口抽繩收納袋售價4400日圓與附套隨身鏡售價2200日圓，以輕巧姿態點綴包內空間。集結多位角色的印花方巾售價2200日圓，能隨心繫於頸部或包款手把。針對追求極致獨特性的時尚愛好者，品牌特別推出售價11000日圓的角色T恤，限定於大阪店與官方線上商城販售，將大人感塗鴉風格展現得淋漓盡致。

▲以山姆企鵝與酷企鵝為主題的專屬配件組合，包含托特包、T恤、束口包與透明鑰匙圈。 圖／UNITED ARROWS提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲Hello Kitty經典藍紅配色與大眼蛙綠色系的隨身小物與限定服飾系列。 圖／UNITED ARROWS提供；窩客島編輯李維唐整理

▲布丁狗大地色系與人魚漢頓粉色系的限定T恤、隨身鏡與質感購物袋。 圖／UNITED ARROWS提供；窩客島編輯李維唐整理

實體門市與線上預購的搶購時間指南

喜愛這項聯名企劃的消費者可以透過實體門市與網路通路進行選購。日本全線ROKU實體門市，包括東京青山店，東京新宿店，名古屋店，大阪店，將於2026年8月4日正式發售實體商品。如果無法親臨實體門市，UNITED ARROWS官方線上商城則會在2026年8月6日全面開啟預購服務。不論是想親自到店感受布料與細節的質感，還是習慣透過網路便利下單，這波大人系三麗鷗限定風潮都將為2026年的夏末秋初帶來最溫柔浪漫的生活提案。

▲掛滿各色角色托特包的牆面展示與全套PVC限定金屬鑰匙圈。 圖／UNITED ARROWS提供；窩客島編輯李維唐整理





ROKU×サンリオキャラクターズ 限定コレクション（ROKU×三麗鷗角色限定系列）

開賣時間：

日本實體門市發售：2026年8月4日（二）

官方線上商城預購：2026年8月6日（四）

販售通路：

實體門市：ROKU全門市（東京青山店、東京新宿店、名古屋店、大阪店）

線上商城：UNITED ARROWS ONLINE

新品細節巧思

設計亮點：本次企劃特別融入byeA.產品設計視點，並將代表品牌名稱ROKU的數字「6」巧思，隱藏於6大三麗鷗角色的標誌特徵中。

角色6大巧思：

Hello Kitty：頭頂蝴蝶結融合數字6造型。

Tuxedosam（山姆企鵝）：胸前領結呈現6的線條細節。

Hangyodon（人魚漢頓）：頭頂疊加6的立體結構層次。

Badtz-Maru（酷企鵝）：墨鏡鏡片融入6的幾何切面。

Pompompurin（布丁狗）：畫家帽褶皺展現6的韻律線條。

Keroppi（大眼蛙）：手中拿著6字樣形狀的甜甜圈圖樣。

新品品項與價格列表

大容量托特包：日幣 10,450 円（含稅）

輕量環保購物袋：日幣 6,050 円（含稅）

PVC限定金屬鑰匙圈：日幣 2,640 円（含稅）

布面束口抽繩收納袋：日幣 4,400 円（含稅）

專屬保護套隨身鏡：日幣 2,200 円（含稅）

角色印花多功能方巾：日幣 2,200 円（含稅）

大人感短袖T恤（大阪店與線上限定販售）：日幣 11,000 円（含稅）

大人系穿搭指南與實用建議

都會簡約風格：選用大容量托特包或環保購物袋，由於角色圖樣皆低調設計於內側或區域局部，搭配西裝外套、極簡襯衫或闊腿褲時，既能維持洗練俐落感，又能透出不經意的童趣感。

造型亮點配件：將多功能印花方巾繫於素色皮革手袋的握把上，或是隨性綁在頸間作為領巾，能快速為微正式穿搭注入活潑的視覺層次。

日常隨身點綴：把PVC鑰匙圈掛在日常常用的側背包或帆布包上，搭配束口包與隨身鏡作為包內小物，讓大人在日常拿取物品時也能感受到療癒質感。

休閒街頭穿搭：限定版角色T恤建議搭配高腰直筒丹寧褲或日系A字長裙，將上衣稍微紮入褲頭，即可輕鬆打造隨性不失格調的「大人系可愛」休閒造型。







