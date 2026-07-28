九州秘境開新飯店！長崎鼻Villa Resort岬角特等席、滿天星空、一開窗就是向日葵花海，開幕限定8折只到9月底。

台灣旅客最愛的大熱門地區九州大分的旅遊秘境「長崎鼻」有新飯店，這間飯店保證坐擁絕對美景，共有九棟海景獨立別墅，坐落在岬角位置，居高臨下的面海景致已經夠美了，春天有油菜花、夏天有向日葵的夢幻絕景更讓人像在仙境之中。

台灣人最喜歡去的冷門縣市大分開新飯店了！位於大分縣豐後高田市的「長崎鼻Villa Resort」，於2026年7月19日盛大開幕。長崎鼻Villa Resort總共設有9棟海景獨棟別墅，還附設專屬桶式三溫暖與豐後高田和牛BBQ。開幕限定全方案8折，只到9月底喔！

長崎鼻Villa Resort所在的「長崎鼻」是什麼樣的地方

這間長崎鼻Villa Resort位於國東半島前端的岬角「長崎鼻」。這裡以九州最大規模的花田聞名，春天有油菜花、夏天有向日葵，將整個岬角染成一片金黃，被稱為「花與藝術之岬」。附近還有夕陽名勝「真玉海岸」，以及以結緣之神聞名的「粟嶋神社」。連結兩地約20公里的海岸線稱為「戀情成真Road」，沿途盡是絕景，是高人氣的觀光區。

▲長崎鼻以九州最大規模的花田聞名，春天有油菜花、夏天有向日葵，被稱為花與藝術之岬。





長崎鼻Villa Resort的客房有什麼特色

「長崎鼻Villa Resort」全9棟，皆為獨棟式的出租別墅，全部面海。室內備有專用廚房、浴室與廁所。更棒的是，每日限定3棟的「Sauna Suite」客房，附設專屬桶式三溫暖。入住以後，你可以一邊眺望美景，一邊在私人空間享受澆水蒸氣浴與奢侈的外氣浴。

▲長崎鼻Villa Resort全部共有9棟，每棟都是獨棟出租別墅，而且每一棟都面海，美景無敵。





長崎鼻Villa Resort提供什麼晚餐

長崎鼻Villa Resort的晚餐選擇有兩種。一是戶外露台BBQ，你可以品嚐當地知名的「豐後高田和牛」與當季海鮮。第二種選擇是向當地餐飲店訂購懷石便當。餐點都能在房內享用，方便你和重要的人度過高品質的私人時間。

▲所有餐點都能在房內享用，方便你和重要的人度過高品質的私人時間。





長崎鼻Villa Resort怎麼前往

「長崎鼻Villa Resort」位於大分縣豐後高田市見目4050。從宇佐IC或宇佐站開車約40分鐘，從大分機場開車約60分鐘。設有9個免費停車位，車輛可直接停在客房旁，開車前往超方便。詳情請見官方網站

▲客房附設專屬桶式三溫暖，入住後可以一邊眺望美景，一邊在私人空間享受澆水蒸氣浴與奢侈的外氣浴。





坐擁美景的日本飯店

推薦閱讀：東京最新晴空塔旅宿！包層公寓「illi Sen Oshiage」8月新開幕，下榻晴空塔下、爽住最大6人包層高質感頂級公寓，早鳥隱藏版折上折優惠碼限量手刀快搶。

推薦閱讀：日本北九州最新心動旅宿！星野集團BEB5門司港7月24日正式登場，開箱全房型海景與無邊際半露天大浴場。

推薦閱讀：神戶米飛兔夢幻海景房7/30奢華開箱：千萬級神戶港夜景、經典兔耳魔鏡與專屬流金限定週邊全攻略。

推薦閱讀：九州秘湯級飯店新開幕，La Vista 南阿蘇北歐風房間和阿蘇五岳絶景，星空露台、熊本赤牛大餐一次滿足。

推薦閱讀：享關西第1名絕景溫泉！初夏丹後大人系旅宿美景配美味，奢華大人之旅從這裡開始。