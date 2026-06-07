享關西第1名絕景溫泉！初夏丹後大人系旅宿美景配美味，奢華大人之旅從這裡開始。

大人的住宿享受就要來京都丹後，這裡坐擁全關西第1名絕景溫泉，依山傍水遠離塵囂，全館只有15間房，入住保證能獲得最舒適的服務，從環境、餐點及休憩區的供給都是頂級的，大人休憩的最佳選擇。
當大型連休的喧囂漸漸遠去，初夏的微風為海岸線重新帶來寧靜。對於品味高雅、懂得享受生活儀式感的旅人來說，最極致的奢華，莫過於一場「不被打擾的時間旅程」。座落於京都丹後夕日之浦高台上的「旅亭 櫂 -KAI-」，全館僅設有珍貴的十五間客房。這裡依山傍海，宛如一艘停泊在時空之海的舟楫。在這個新綠盎然的季節放慢步調，在海潮聲中浸泡溫泉、品味初夏最純粹的土地滋味，找回內心的平靜。
關西名噪一時的無邊際露全景溫泉
從京都或大阪出發，僅需約兩個半小時的車程，便能抵達這座矗立於夕日之浦高台上的木造建築。「旅亭 櫂」最令人心醉的，莫過於那座能將壯闊日本海與絕美夕陽盡收眼底的「無邊際溫泉露天風呂」。溫泉源源不絕地流淌，與遠方的海平線完美交織。全館15間客房中，更有11間配備了24小時皆可自由浸泡的溫泉展望檜木風呂。當夜幕低垂，廊道間光影交錯，散發出「凜」然而溫暖的日式美學，為旅人隔絕了世俗的喧囂。
蛤蜊酒蒸與舞鶴頂級岩牡蠣
五、六月限定的「蛤蜊酒蒸」，嚴選大粒且肉厚飽滿的天然蛤蜊，每人豪氣提供三大顆。不加繁複調味，僅以清酒蒸煮。當殼在眼前彈開的瞬間，濃郁的磯香與凝縮的鮮甜撲鼻而來，是搭配地酒的絕品。
▲蛤蜊酒蒸嚴選大粒且肉厚飽滿的天然蛤蜊，每人豪氣提供三大顆。
七月限定「舞鶴產岩牡蠣」， 迎接盛夏的頂級主角！大顆飽滿的岩牡蠣，入口盡是無法言喻的濃郁海味與如鮮奶油般絲滑的質地，那是專屬於夏季海洋的奢華餽贈。
▲大顆飽滿的岩牡蠣，入口盡是無法言喻的濃郁海味與如鮮奶油般絲滑的口感。
無壓力的靜謐朝風呂體驗忙碌的生活、長年累積的壓力，正需要微熱的湯泉撫慰，再配上眼前風平浪靜的日本海，一掃身體的疲憊。
▲微熱的湯泉配上眼前的日本海，一掃身體的疲憊。
泡完湯後，可前往專屬的泡湯休息區，這裡貼心準備了嚴選在地地酒、威士忌、精緻點心與冰棒，全數皆可免費享用。坐在沙發上，手捧一杯香醇咖啡，看著海景發呆，這份「再留留一小時」的從容，正是宿旅最完美的句點。
▲泡湯休息區，這裡貼心準備了嚴選在地地酒、威士忌、精緻點心與冰棒，全數皆可免費享用。
即日起至7月17日，凡透過官網或電話直接預訂平日（週日至週五）入住，即可全面享有雙重尊榮與限定加碼優惠。「多留一小時」的期間限定專案，不僅房價直接享有 5% 貼心折扣，更貼心附贈價值 2,200 日圓的免費延遲退房禮遇，退房時間由 10：00 悠閒延長至 11：00。
▲即日起至7月17日，凡透過官網或電話直接預訂平日（週日至週五）入住，即可全面享有雙重尊榮與限定加碼優惠。
今年初夏，不妨給自己放個假，來到夕日之浦的高台，讓「旅亭 櫂」用溫泉、美食與寂靜，溫柔地治癒身心，為日常重新注入滿滿的生命能量。
住宿資訊
旅宿名稱：夕日ヶ浦温泉 旅亭 櫂
地址：京都府京丹後市網野町浜詰669
官方網站
日本高質感住宿體驗
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