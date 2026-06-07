享關西第1名絕景溫泉！初夏丹後大人系旅宿美景配美味，奢華大人之旅從這裡開始。

大人的住宿享受就要來京都丹後，這裡坐擁全關西第1名絕景溫泉，依山傍水遠離塵囂，全館只有15間房，入住保證能獲得最舒適的服務，從環境、餐點及休憩區的供給都是頂級的，大人休憩的最佳選擇。

當大型連休的喧囂漸漸遠去，初夏的微風為海岸線重新帶來寧靜。對於品味高雅、懂得享受生活儀式感的旅人來說，最極致的奢華，莫過於一場「不被打擾的時間旅程」。座落於京都丹後夕日之浦高台上的「旅亭 櫂 -KAI-」，全館僅設有珍貴的十五間客房。這裡依山傍海，宛如一艘停泊在時空之海的舟楫。在這個新綠盎然的季節放慢步調，在海潮聲中浸泡溫泉、品味初夏最純粹的土地滋味，找回內心的平靜。



▲座落於京都丹後夕日之浦高台上的旅亭 櫂 -KAI-，全館僅設有珍貴的十五間客房。





關西名噪一時的無邊際露全景溫泉

從京都或大阪出發，僅需約兩個半小時的車程，便能抵達這座矗立於夕日之浦高台上的木造建築。「旅亭 櫂」最令人心醉的，莫過於那座能將壯闊日本海與絕美夕陽盡收眼底的「無邊際溫泉露天風呂」。溫泉源源不絕地流淌，與遠方的海平線完美交織。全館15間客房中，更有11間配備了24小時皆可自由浸泡的溫泉展望檜木風呂。當夜幕低垂，廊道間光影交錯，散發出「凜」然而溫暖的日式美學，為旅人隔絕了世俗的喧囂。



▲最令人心醉的就是能將壯闊日本海與絕美夕陽盡收眼底的無邊際溫泉露天風呂。

▲溫泉源源不絕地流淌，與遠方的海平線完美交織。





蛤蜊酒蒸與舞鶴頂級岩牡蠣

五、六月限定的「蛤蜊酒蒸」，嚴選大粒且肉厚飽滿的天然蛤蜊，每人豪氣提供三大顆。不加繁複調味，僅以清酒蒸煮。當殼在眼前彈開的瞬間，濃郁的磯香與凝縮的鮮甜撲鼻而來，是搭配地酒的絕品。

▲蛤蜊酒蒸嚴選大粒且肉厚飽滿的天然蛤蜊，每人豪氣提供三大顆。



七月限定「舞鶴產岩牡蠣」， 迎接盛夏的頂級主角！大顆飽滿的岩牡蠣，入口盡是無法言喻的濃郁海味與如鮮奶油般絲滑的質地，那是專屬於夏季海洋的奢華餽贈。

▲大顆飽滿的岩牡蠣，入口盡是無法言喻的濃郁海味與如鮮奶油般絲滑的口感。

無壓力的靜謐朝風呂體驗

忙碌的生活、長年累積的壓力，正需要微熱的湯泉撫慰，再配上眼前風平浪靜的日本海，一掃身體的疲憊。▲微熱的湯泉配上眼前的日本海，一掃身體的疲憊。泡完湯後，可前往專屬的泡湯休息區，這裡貼心準備了嚴選在地地酒、威士忌、精緻點心與冰棒，全數皆可免費享用。坐在沙發上，手捧一杯香醇咖啡，看著海景發呆，這份「再留留一小時」的從容，正是宿旅最完美的句點。▲泡湯休息區，這裡貼心準備了嚴選在地地酒、威士忌、精緻點心與冰棒，全數皆可免費享用。即日起至7月17日，凡透過官網或電話直接預訂平日（週日至週五）入住，即可全面享有雙重尊榮與限定加碼優惠。「多留一小時」的期間限定專案，不僅房價直接享有 5% 貼心折扣，更貼心附贈價值 2,200 日圓的免費延遲退房禮遇，退房時間由 10：00 悠閒延長至 11：00。▲即日起至7月17日，凡透過官網或電話直接預訂平日（週日至週五）入住，即可全面享有雙重尊榮與限定加碼優惠。今年初夏，不妨給自己放個假，來到夕日之浦的高台，讓「旅亭 櫂」用溫泉、美食與寂靜，溫柔地治癒身心，為日常重新注入滿滿的生命能量。

住宿資訊 旅宿名稱：夕日ヶ浦温泉 旅亭 櫂

地址：京都府京丹後市網野町浜詰669

官方網站





日本高質感住宿體驗

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