京都The Hotel雅樂全9室和風摩登套房，打造有如獨立別館般的奢華住宿體驗。

三月一間保有濃濃京都風情的飯店全新開幕，不同於傳統飯店，THE HOTEL 雅樂每天日招待9組客人，房型既時髦又傳統，悠閒節奏讓旅人徹底放鬆。

走進京都四条的巷弄，時間彷彿換了一種流動方式，猶如穿越時空回到過去的愜意步調。2026年春季甫開幕的THE HOTEL 雅樂京都四條，捨棄飯店常見的喧囂規模，全館僅設4種房型、每日僅款待9組旅人。讓飯店不再只是借宿之所，而是一座融合傳統與現代美學的私宅別墅。在這裡，旅人能在洗鍊的和風摩登設計中，重新找回生活應有的節奏與不受打擾的獨享時光。

▲新開幕的THE HOTEL雅樂京都四條，捨棄飯店常見的喧囂規模，全館僅設4種房型、每日僅款待9組旅人。





四種套房房型各具特色

客房分為「雅樂套房」、「家庭套房」、「套房」、「初級套房」四種類型。所有房型都採用略微調暗的走廊與入口、分離客廳與臥室的格局，在飯店中也能感受獨棟別墅的氛圍。

▲所有房型都採用略微調暗的走廊與入口、分離客廳與臥室的格局，在飯店中也能感受獨棟別墅的氛圍。



冠上飯店名稱的「雅樂套房」面積50平方公尺，配備榻榻米小上台區域。「家庭套房」同為50平方公尺，設有寬敞客廳與和室，從一樓入口即可輕鬆進出。

▲雅樂套房面積50平方公尺，配備榻榻米小上台區域。



「套房」是43平方公尺的洋室型態，臥室空間寬敞舒適。「初級套房」37平方公尺共6間，配備客廳與和室，是館內主力房型。全室採用席夢思床墊，公共區域設有咖啡空間與投幣式洗衣機。

▲套房是43平方公尺的洋室型態，臥室空間寬敞舒適。初級套房37平方公尺共6間，配備客廳與和室。





町家靈感外觀融入傳統美學

外觀以京都傳統建築為靈感，採用格子與光影變化的設計特色。周邊徒步可抵達錦市場、二条城、四条河原町，也鄰近舊本能寺遺址，方便街區散步。無論想體驗熱鬧的京都觀光或享受靜謐住宿時光，都能一次滿足。

▲以京都傳統建築為靈感，採用格子與光影變化的設計特色。





飯店資訊

飯店名稱：THE HOTEL 雅樂京都四条（ザ・ホテル雅樂 京都四条）

地址：京都府京都市中京區池須町423-6

客房數:9間(全室套房:雅樂套房、家庭套房、套房、初級套房)

入住時間：16：00～22：00

退房時間：10：00前





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