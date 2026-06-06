日本必買貴婦級純金梳！LOVECHROME聯名寶可夢30週年限定款快閃店限量開賣。

後疫情時代女性更願意投資高質感生活，頭皮與秀髮的精緻度已成為視覺減齡的指標。資深編輯李維唐表示，隨年齡增長髮質易因靜電毛躁，投資一把結合專利科技與高收藏價值的純金美髮梳，不僅能有效撫平毛鱗片，更是現代輕熟女性在忙碌日常中，最能快速提升自信與生活儀式感的療癒選擇。

隨著年齡跨過35歲大關，生活在職場與家庭的雙重忙碌下，每次照鏡子看到日漸缺乏光澤且容易毛躁的頭髮，總讓人感到有些無奈。其實，照顧好一頭秀髮就是維持優雅氣質與視覺減齡的關鍵，也是輕熟齡女性最值得投資的日常自我療癒。深受日本頂級美髮沙龍與貴婦圈推崇的日本發光梳品牌LOVECHROME，自2011年創立以來就以革命性的美髮工具聞名。就在2026年6月3日，品牌正式公佈了讓全亞洲收藏家與愛美女性驚呼的重大消息，為了慶祝風靡全球的寶可夢迎來30週年，特別推出第2彈超級限定的「寶可夢30週年限定美髮梳」，將最萌的皮卡丘與伊布經典元素，融入品牌最頂級的24K純金梳工藝中，出國去日本絕對要列入必買清單。

▲日本奢華美髮品牌LOVECHROME與寶可夢聯名第2彈推出30週年限定K24GP純金美髮梳系列。圖／株式会社YC・Primarily提供；窩客島編輯李維唐整理



日本發光梳純金塗層專利抗靜電減少70%毛躁

台灣夏天的冷氣房與冬天的乾燥環境，常常是讓35歲到48歲女性最頭痛的靜電毛躁來源，頻繁染燙更讓髮絲變得脆弱。這次聯名系列直接選用品牌最奢華、對頭髮最溫和的「K24GP」純金系列。透過日本引以為傲的「JPCHROME-TECH」特殊表面加工專利技術，讓梳子表面極度光滑，能在梳頭髮的瞬間主動吸附並擴散帶電靜電。經過實際測試，這款黃金梳能有效減少高達70%的靜電傷害，圓潤的梳齒更能溫柔按摩頭皮、撫平受損毛鱗片，讓日漸失去活力的秀髮一梳就亮，重新找回像是絲綢一樣的逆齡水光感。 ▲極致奢華的皮卡丘K24GP純金月牙梳印有軟萌的皮卡丘表情符號並搭配精緻的紅色妝點。圖／株式会社YC・Primarily提供；窩客島編輯李維唐整理

皮卡丘滿分配件月牙梳兼顧實用與優雅儀式感

這款針對喜愛經典活潑風格讀者設計的「皮卡丘30週年限定純金月牙梳套裝」，日本含稅官方定價為18728日圓。典雅的月牙梳造型，剛好呼應了皮卡丘在雙頰儲存電力並釋放的可愛意象，與抗靜電的機能完美結合。純金梳身上細緻刻畫了皮卡丘各種軟萌表情，更驚喜加入靈感來自皮卡丘紅嘟嘟腮紅的特製紅色裝飾按鈕，細節感滿分。整組套裝還附贈印有30週年限定標誌的雙面隨身鏡吊飾、外出掛鉤收納包與質感布袋，放進包包出門旅行，每次拿出來梳頭都是滿滿的精緻生活儀式感。

▲皮卡丘限定美髮套裝隨附的高質感霧灰色防護收納包印有雙品牌官方標誌。圖／株式会社YC・Primarily提供；窩客島編輯李維唐整理



伊布再生材質瀏海梳內斂棕色調展現永續美學

如果你偏好內斂、優雅且富有知性美的風格，那麼定價14446日圓的「伊布30週年限定24K金短柄瀏海梳」絕對是首選。伊布在原作中擁有不穩定基因且具備無限進化可能的特質，就像現代女性在不同年齡階段蛻變出的多元魅力。這款短柄梳的握把特別調配了呼應伊布毛色的溫潤棕色調，隨梳附贈專屬的保護皮套。最讓人心動的是，品牌將環保永續理念融入設計中，梳柄材料特別採用製程中回收的邊角廢料進行再製，讓你在追求美麗的同時，也能為地球環境盡一份心力，展現成熟女性的知性品味。

▲兼具優雅與環保意識的伊布K24GP短柄瀏海梳握把採用呼應其毛色的典雅棕色調。圖／株式会社YC・Primarily提供；窩客島編輯李維唐整理

▲伊布限定款附贈的透明感簡約收納保護套印有經典寶可夢字樣與伊布30週年圖騰。圖／株式会社YC・Primarily提供；窩客島編輯李維唐整理

東京表參道旗艦店與新宿伊勢丹6月17日限量開賣

這款兼具強大修護機能與萌感收藏價值的夢幻跨界梳子，全面定於2026年6月17日正式發售。如果這段時間剛好安排去日本旅遊，絕對要親自去體驗那種純金梳特有的溫柔觸感。除了可以前往LOVECHROME位於東京表參道、涉谷SCRAMBLESQUARE與涉谷HIKARIE的官方直營門市購買之外，品牌也將同步進駐各大高端百貨。包括東京新宿伊勢丹百貨本館地下2樓的專櫃，以及大阪梅田阪急百貨3樓、博多阪急百貨1樓的期間限定快閃店。官方線上商店也會在當天同步開賣，這絕對是今年犒賞自己最完美的護髮聖品。

▲皮卡丘限定美髮套裝隨附的高質感霧灰色防護收納包印有雙品牌官方標誌。圖／株式会社YC・Primarily提供；窩客島編輯李維唐整理





LOVECHROME 寶可夢 30 週年限定模特兒第二彈發售活動

活動時間：2026 年 6 月 17 日（三）起限量開賣

活動內容：歡慶寶可夢 30 週年，日本頂級髮梳品牌 LOVECHROME 推出結合 24K 純金專利抗靜電科技的限定款美髮梳。包含擁有豐富配件的「皮卡丘 K24GP 月牙梳套裝」以及採用環保再生材質打造的「伊布 K24GP 短柄瀏海梳」，於直營店與限定百貨快閃店同步販售。

店家與網站資訊：

LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB OMOTESANDO（表參道旗艦店）

LOVECHROME 涉谷 SCRAMBLE SQUARE 店

LOVECHROME 涉谷 ヒカリエ ShinQs 店

伊勢丹新宿店：本館地下 2 樓 ISETAN Beauty Apothecary 專櫃

阪急梅田本店：3 樓 HANKYU BEAUTY 快閃店

博多阪急：1 樓快閃店

LOVECHROME 日本官方網站：https://lovechrome.jp/

掌握了日本貴婦圈最熱門的秀髮逆齡科技後，接下來這幾款兼具高顏值與實用機能的生活美學好物同樣值得您細細品味

推薦閱讀：吉伊卡哇粉絲赴日新聖地！日本越谷專賣店，必買微醺吊飾盲盒與限定滿額贈托特包攻略。

推薦閱讀：日本暴紅防暑神器！能吹出降溫3度冷風的THANKO行動電源款、比傳統電風扇省電5倍的冷風扇。



