東京車站限定！Butter Butler酸甜橘子奶油咕格霍夫搶先開賣，奶油控日本自由行必買伴手禮。

日本人氣甜點Butter Butler快閃東京車站！資深編輯李維唐表示，這次推出的限定款橘子奶油咕格霍夫，以酸甜果香平衡濃郁奶香，將成為暑假與秋季赴日旅遊的爆款伴手禮。

去日本東京旅遊又有全新的必買伴手禮好選擇。以濃郁奶油為靈感的知名甜點品牌「Butter Butler」，一直以來都是各大車站與百貨的超人氣排隊名店。為了慶祝品牌邁入10週年，品牌特別選在交通樞紐JR東京車站內開設期間限定快閃店，地點就在改札內新幹線北轉乘口前，從2026年7月21日一路熱賣到2026年9月27日。這次快閃店不僅方便搭乘新幹線或前往機場的旅客順手採購，更帶來了平日難得一見的限定款甜點，讓大家在旅程中能隨時品嚐到充滿層次的濃郁奶香。

▲慶祝品牌創立10週年推出的「Butler Selection」限定禮盒，一次收藏經典奶油費南雪與奶油嘎レット。 圖／Butter Butler提供；窩客島編輯李維唐整理



限定版橘子奶油咕格霍夫，酸甜柑橘與厚實奶油交織的完美滋味

這次快閃店最讓甜點迷瘋狂的，莫過於現場獨家販售的新口味「橘子奶油咕格霍夫」。這款咕格霍夫在柔軟綿密的蛋糕體中，拌入了香甜的醃漬橙皮，入口先是迎來微微的酸甜與香橙獨有的優雅苦韻，隨後溫柔的奶油香氣在口中擴散開來。蛋糕表面還淋上一層帶有檸檬清香的糖霜，讓整體口感多了幾分爽口餘韻，完美平衡了奶油的濃厚度。單個售價1,566日圓，採每日限量販售，如果幸運遇到現貨絕對要直接入手。

▲快閃店限定登場的「橘子奶油咕格霍夫」，表面淋上清爽檸檬糖霜，糕體揉入醃漬橙皮交織濃郁奶香。 圖／Butter Butler提供；窩客島編輯李維唐整理

人氣冠軍費南雪與多款季節限定，滿足挑剔的甜點味蕾

除了話題度極高的橘子咕格霍夫之外，現場還集結了多款經典明星商品。榮獲「NEWoMan SHINJUKU美食總選舉」讚賞伴手禮第1名的「奶油費南雪」，選用歐洲發酵奶油與法國蓋朗德海鹽製作，外皮烤得金黃酥脆，內層吸飽了楓糖漿，質地濕潤香濃。另外還有包裹著伯爵茶焦糖餡的「特級奶油嘎レット」，以及加入紐西蘭發酵奶油與瀨戶內檸檬皮的季節限定「奶油檸檬蛋糕」。品牌更推出包含費南雪與嘎レット的10週年紀念禮盒「Butler Selection」，精美包裝非常適合當作返鄉或送給親友的伴手禮。

▲榮獲伴手禮票選冠軍的經典「奶油費南雪」，外層酥脆、內層浸潤楓糖漿與香濃發酵奶油。 圖／Butter Butler提供；窩客島編輯李維唐整理



10週年驚喜活動持續登場，東京自由行必逛甜點據點

「Butter Butler」除了在東京車站帶來為期約兩個月的快閃活動之外，在新宿NEWoMan、新宿LUMINE1、渋谷Scramble Square、東京Gift Palette、大宮Ecute以及福岡機場等地方都設有常設門市。隨著2026年迎來品牌10週年，官方預計在秋季推出更多門市限定商品快閃與懷舊復刻企劃。計畫前往東京旅遊的朋友，不妨順道安排走訪東京車站快閃店，感受這份由頂級奶油演繹的極致甜點魅力。

▲催事限定販售的「特級奶油嘎レット」，酥脆嘎レット餅乾包裹著華麗香濃的伯爵茶焦糖餡。 圖／Butter Butler提供；窩客島編輯李維唐整理

▲季節限定回歸的「奶油檸檬蛋糕」，嚴選發酵奶油與瀨戶內檸檬皮，呈現酸甜濕潤的爽口風味。 圖／Butter Butler提供；窩客島編輯李維唐整理





utter Butler 東京車站期間限定快閃店

活動時間：2026年7月21日(火)〜2026年9月27日(日) 08:00～21:00（最終日20:00閉店）

活動內容：

催事限定新品「橘子奶油咕格霍夫」每日限量開賣，售價1,566日圓（税込）。

NEWoMan SHINJUKU推廣美食總選舉第1名「奶油費南雪」現場販售。

催事限定「特級奶油嘎レット」與季節限定「奶油檸檬蛋糕」同步登場。

品牌10週年限定特製包裝「Butler Selection」特賣，售價3,240日圓（税込）。

Butter Butler（JR東京車站快閃店）

店家地址：東京都千代田區丸の内1-9-1（JR東京車站改札內新幹線北轉乘口前）

常設門市資訊：NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、エキュートエディション澀谷店、東京禮品走廊店（Tokyo Gift Palette）、エキュート大宮店、福岡機場國際線出發大廳店

官方網站：https://sucreyshopping.jp/butterbutler





掌握了這次東京車站的限定伴手禮資訊後，接下來帶大家一次鎖定近期日本自由行必買、必吃的熱門話題美食

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