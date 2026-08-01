日本Shake Shack夏季新菜單！墨西哥辣椒切達牛肉堡搭鮮榨酪梨奶昔，台灣人敲碗想吃。

日本 Shake Shack 於8月5日起推出夏季限定菜單，以墨西哥辣椒切達堡搭配滑順酪梨奶昔引爆話題。資深編輯李維唐表示，這套酸辣與乳香交織的組合堪稱夏日解辣首選。

深受台灣旅客喜愛的紐約人氣漢堡品牌 Shake Shack，日本門市於2026年8月5日正式推出令人眼睛一亮的夏季限定菜單。這次品牌特別以紅遍全球的墨西哥飲食風味為靈感，把最經典的美式多汁牛肉堡與香辣切達起司結合，更同步推出極具特色的綿密酪梨奶昔，讓大家在炎熱夏天裡享受一場爽快刺激又解膩的異國美食饗宴。

▲Shake Shack 夏季限定菜單登場，包含墨西哥辣椒切達牛肉堡，墨西哥辣椒切達薯條與清涼解辣的酪梨奶昔。 圖／Shake Shack提供；窩客島編輯李維唐整理



濃厚切達起司醬交織爽脆辣味這顆美式牛肉堡讓肉控口水直流

這款期間限定的墨西哥辣椒切達牛肉堡，選用100%純安格斯牛肉製作煎至外酥內嫩的牛肉排，鎖住滿滿肉汁。漢堡裡夾入香脆的煙燻培根與切片墨西哥辣椒，最後淋上品牌特製的墨西哥辣椒切達起司醬。大手咬下時，濃郁起司香與牛肉鮮甜油脂在口中爆發，隨之而來的微辣感正好化解了重口味的膩感，讓人一口接一口停不下來。這款漢堡單點售價1452日元，全日本門市限時販售至9月下旬。

▲墨西哥辣椒切達牛肉堡選用100%安格斯牛肉搭配特製切達起司醬與香脆培根，呈現多層次辛香美味。 圖／Shake Shack提供；窩客島編輯李維唐整理

罪惡感滿點的爆漿起司薯條升級版微辣香蔥讓人越吃越涮嘴

除了漢堡之外，店內超高人氣的波浪薯條也迎來夏日限定的奢華升級。這款墨西哥辣椒切達薯條將炸至金黃酥脆的波浪薯條淋滿濃郁起司醬，上面再撒上切碎的墨西哥辣椒，香脆培根碎與鮮綠蔥花。起司醬的濃醇質感搭配蔥花的清爽辛香，多層次口感非常過癮，無論是單吃還是配著冷飲享用都超對味。這款限定薯條售價為1045日元。

▲金黃酥脆的波浪薯條淋滿濃郁墨西哥辣椒切達起司醬，再撒上培根碎與鮮綠蔥花，口感豐富涮嘴。 圖／Shake Shack提供；窩客島編輯李維唐整理



濃郁滑順又能完美解辣的神級奶昔新鮮酪梨與純粹椰子水的夢幻連動

為了替被辣味驚豔的舌尖降溫，Shake Shack精心打造了這款充滿夏日感的酪梨奶昔。特別選用熟成酪梨與清爽的椰子水進行黃金比例特調，口感滑順綿密且帶有淡淡香氣。酪梨天然的油脂感與濃郁奶香能瞬間安撫墨西哥辣椒帶來的辛辣刺激，尾韻則帶有椰子水的輕盈甜味，是搭配辣味漢堡與起司薯條的最佳解辣神器。這款奶昔提供小杯759日元與中杯1089日元兩種選擇。

▲夏季限定酪梨奶昔特別融合熟成酪梨與清爽椰子水，綿密口感能完美中和辣味漢堡的辛辣感。 圖／Shake Shack提供；窩客島編輯李維唐整理

暑假赴日旅遊千萬別錯過限定兩個月的爽快美味體驗

這次的夏季限定菜單從2026年8月5日開始販售，預計一路販售到9月下旬。全日本19家 Shake Shack 門市都能品嚐得到，不過部分門市的販售價格可能有些許差異。最近有計畫前往日本旅遊或自由行的朋友，不妨把握這兩個月的機會，親自前往門市體驗這場交織著冰火辛香與濃醇乳香的夏日美食饗宴。

▲Shake Shack 人氣門市戶外用餐區聚集許多品嚐美式漢堡與特色奶昔的饕客。 圖／Shake Shack提供；窩客島編輯李維唐整理







Shake Shack 夏季限定墨西哥風味菜單

活動時間：2026年8月5日（三）至9月下旬

活動內容：推出墨西哥辣椒切達牛肉堡（1452日元），墨西哥辣椒切達薯條（1045日元）及酪梨奶昔（小杯759日元，中杯1089日元）。













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