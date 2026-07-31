名古屋 PARCO最大動漫一條街9/4開幕，哥吉拉、假面騎士、海賊王全都來了，打造出動漫迷天堂。

動漫迷的福音，名古屋 PARCO 將在西館8樓開設動漫專區，那些你熟悉的動漫角色都會出現在這裡，哥吉拉、假面騎士、航海王等10間人氣商店進駐，模型、服飾、雜貨或限量商品都找得到，9/4後等你來挖寶喔。

喜歡動漫的旅人注意了！名古屋 PARCO 將於2026年9月4日在西館8樓開設動漫專區！哥吉拉、假面騎士、航海王等10間人氣商店進駐，動漫迷千萬別錯過。

名古屋 PARCO 新樓層有哪些話題商店

名古屋 PARCO 西館8樓共有10間商店進駐，其中5間第一次進駐日本的東海地區。「哥吉拉商店 Nagoya」首度登陸東海，店內販售官方商店限定的模型、服飾、雜貨與布偶。「假面騎士商店 名古屋」集齊了昭和、平成、令和的歷代假面騎士。「蠟筆小新官方商店 Action百貨 名古屋店」以小新一家常去的「Action百貨」為概念打造，值得朝聖。此外還有東映動畫的官方商店「AniBirth」，以及曾經在Threads爆紅的人氣插畫家的「西村裕二」官方周邊商店「西村裕二購買部 本店 名古屋」。

▲PARCO 西館8樓共有10間商店進駐，其中5間第一次進駐日本的東海地區。





哥吉拉商店 Nagoya

▲首度登陸東海，店內販售官方商店限定的模型、服飾、雜貨與布偶。





蠟筆小新官方商店 Action百貨 名古屋店

▲以小新一家常去的「Action百貨」為概念打造，值得朝聖。





西村裕二購買部 本店 名古屋

▲人氣插畫家的「西村裕二」官方周邊商品都在這裡買得到。





海賊王迷來名古屋 PARCO 能買到什麼

東海地區唯一的「ONE PIECE 草帽商店名古屋店」也將進駐名古屋PARCO百貨，這家號稱是史上最大的《航海王》官方周邊商店！蒐羅了原作與動畫的周邊，還有這家店限定的商品，等你來發掘！另外，「森林家族森之家 Premium」也將重新開幕，店內有人氣原創商品，也有拍照打卡點，可以帶著家中小朋友一起同樂。

▲稱是史上最大的航海王官方周邊商店，蒐羅了原作與動畫的周邊，等你來發掘。





名古屋 PARCO 有什麼美食與展覽可以逛

名古屋 PARCO新樓層不只能夠購物，還能夠吃美食和逛展覽！PARCO 直營的合作咖啡廳「THE GUEST CAFE BY PARCO」重新開幕後，第一彈將與《電影吉伊卡哇 人魚之島的秘密》推出聯名企劃。甜點吃到飽「Sweets Paradise」則已於2026年6月12日搶先開幕，改為點餐形式，由店員從展示櫃中為你盛裝喜歡的甜點。大型展示廳「PARCO HALL」的開幕首展則是《新世紀福音戰士》30週年紀念展「ALL OF EVANGELION」，展出TV版色彩鮮豔的賽璐璐片與《新劇場版》精緻原畫。

▲PARCO 直營的合作咖啡廳重新開幕後，第一彈將與《電影吉伊卡哇 人魚之島的秘密》推出聯名企劃。





名古屋 PARCO 新樓層的地點與開幕日

新樓層位於名古屋 PARCO 西館8樓，9/4日正式開幕。接下來將陸續發布更多消息，包含聯名商品、限定商品與開幕活動等完整情報。計畫秋天造訪名古屋的動漫迷，敬請期待！





日本新地標、新景點

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