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坐船遊東京灣！東京灣新遊輪讓你邊吃法式料理邊欣賞夜景，2027 春天正式啟航。

郵輪東京旅遊東京灣日本
2026-07-28 08:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社ワンダーウォール
特派員 Trish

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東京灣新玩法來了，由知名設計師操刀的海音遊輪預計明年春天啟航。這艘油輪被設計成水面上的宅邸概念，可以品嚐當季食材製成的法式套餐；2樓的酒吧沙龍窗戶為可開放式的，能享受清涼的海風，關閉時也能欣賞東京灣的風景。

東京灣新遊輪「AMANE（海音）」預計 2027 年春天啟航！由知名設計師片山正通操刀，讓旅客在宛若水上宅邸的空間中，享用法式料理、欣賞東京灣美景，快來搶先了解。

東京灣新遊輪有什麼設計亮點

「AMANE」的設計概念是「日式庭園東京灣」。設計總監把東京灣比擬成日式庭園，打造出漂浮在水上的宅邸。靈感來自三菱財閥岩崎久彌男爵的本邸「舊岩崎邸庭園」。船身外觀活用船隻原有的曲線，也將1樓廊道化身為藝廊，預計展示藝術家山口幸士為「AMANE」量身創作的 5 件作品。

▲把東京灣比擬成日式庭園，打造出漂浮在水上的宅邸。
▲把東京灣比擬成日式庭園，打造出漂浮在水上的宅邸。

東京灣新遊輪上可以享受什麼體驗

1 樓主餐廳是全船的中心空間，以現代手法融入源自日本建築的格天井，並內建吧檯。這裡可品嚐選用日本當季食材所烹調的法式套餐。2 樓的酒吧沙龍位於船尾，窗戶為可開放式的，讓你能夠感受清涼的海風，關閉時也能隔著透明的玻璃欣賞東京灣的風景。船首的包廂則能坐擁東京灣全景視野，全船只有 2 間，每間僅能容納 6 人，可直接通往室外的甲板。3 樓的飛行甲板則可舉辦派對或酒會。全船可容納約 90 人（入座時）。

▲1 樓可品嚐選用日本當季食材所烹調的法式套餐。2 樓的酒吧沙龍位於船尾，能夠感受清涼的海風，欣賞東京灣風景。
▲1 樓可品嚐選用日本當季食材所烹調的法式套餐。2 樓的酒吧沙龍位於船尾，能夠感受清涼的海風，欣賞東京灣風景。

東京灣的新郵輪為什麼是新世代環保遊輪

「AMANE」是日本郵船集團首艘搭載氫燃料電池系統的混合動力電動推進船。與傳統船隻相比，大幅降低振動、噪音與燃料特有的氣味，可創造更安靜、舒適的船內空間。「AMANE」全長約 48 公尺、總噸數約 480 噸。想體驗東京灣上的移動宅邸，就等 2027 年春天啟航！

東京灣新遊輪「海音」的棧橋

▲從陸地延伸至船身的棧橋引領遊客為美好旅途做準備。
▲從陸地延伸至船身的棧橋引領遊客為美好旅途做準備。

東京灣新遊輪「海音」的餐廳

▲座位充足、餐點也提供嚴選料理，讓旅客感受到賓至如歸的感受。
▲座位充足、餐點也提供嚴選料理，讓旅客感受到賓至如歸的感受。

東京灣新遊輪「海音」的酒吧

▲酒吧區擁有大面玻璃窗，小酌之餘還能欣賞沿岸東京夜景。
▲酒吧區擁有大面玻璃窗，小酌之餘還能欣賞沿岸東京夜景。

東京灣新遊輪「海音」的飛行甲板

▲遊客很適合在飛行甲板欣賞東京灣美景及享受燦爛的陽光。
▲遊客很適合在飛行甲板欣賞東京灣美景及享受燦爛的陽光。

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