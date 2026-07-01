史萊姆變成可麗餅！gelato pique cafe攜手《勇者鬥惡龍》天空城限定甜點日本登場，周邊貼紙快閃必搶。

近年動漫遊戲與餐飲跨界聯名成為盛夏熱潮。資深編輯李維唐表示，gelato pique cafe攜手《勇者鬥惡龍》將經典天空城與史萊姆實體化為精緻甜點，不僅視覺張力十足，更能精準擊中粉絲的收藏與打卡心態。

近期有計畫去日本旅遊的勇者們注意了，日本超人氣家居品牌旗下甜點店gelato pique cafe，這次與迎來40週年的國民級遊戲大作《勇者鬥惡龍》展開夢幻跨界聯名。官方正式宣布於2026年8月7日至8月20日期間，在日本全國門市推出為期14天的「PIQUE CAFE encounters DRAGON QUEST」限定企劃。活動把經典的天空城與萌感十足的史萊姆化為精緻甜點，帶大家體驗一趟充滿夢幻感的療癒甜點之旅。



▲gelato pique cafe與《勇者鬥惡龍》首度跨界推出主打「天空城」夢幻主題的系列甜點與特調飲品。圖／gelato pique cafe提供；窩客島編輯李維唐整理

勇者冒險後的療癒點心！天空城雲朵化身可麗餅與特調氣泡飲

這次的聯名菜單將《勇者鬥惡龍》裡經典的天空城雲朵概念融進招牌甜點中，最吸睛的就是「史萊姆蓬蓬天空可麗餅」，使用生乳酪慕斯奶油打造出輕柔雲朵，裡面藏著香醇冰淇淋，頂端再放上特製史萊姆造型巧克力，視覺效果滿分。可麗餅共有兩種口味，萊姆款搭配爽口鳳梨與椰果，莓果款則融合酸甜果醬與卡士達，口感豐富不膩口。



氣泡飲與聖代的造型同樣好拍，「蓬蓬派對天空氣泡飲」以清爽氣泡水搭配滑順杏仁牛奶豆腐與生乳酪慕斯，最上方放上怪物圖案餅乾，打造出歡聚派對的熱鬧感。「天空城蓬蓬聖代」則以芒果、鳳梨等熱帶水果搭配杏仁牛奶豆腐，最後擺上天空城圖案餅乾，滿滿盛夏氣息。



▲造型超吸睛的「史萊姆蓬蓬天空可麗餅」，生乳酪慕斯搭配可愛史萊姆巧克力呈現夢幻雲朵意象；凡點購聯名餐點即贈全8款隨機原創貼紙。圖／gelato pique cafe提供；窩客島編輯李維唐整理

▲清爽消暑的「蓬蓬派對天空氣泡飲」與「天空城蓬蓬聖代」，點綴怪物與天空城造景造型餅乾呈現歡樂派對感。图／gelato pique cafe提供；窩客島編輯李維唐整理

渋谷與表参道店獨家造景！巨型史萊姆畫作與特調角色拿鐵

想感受沉浸式氛圍的話，極力推薦前往gelato pique cafe渋谷Hikarie店與表参道Hills店，這兩家門市特別佈置了限定主題視覺，店內到處都能看到正在放鬆休息的可愛怪物畫作。此外，兩家門市還推出專屬餐點，渋谷Hikarie店獨家販售「天空城蓬蓬刨冰」，綿密牛奶奶油配上煉乳冰沙非常消暑；表参道Hills店則提供5款「角色藝術拿鐵」，印有史萊姆、史萊姆寶貝等經典角色圖樣，拍照打卡絕對是全場焦點。



▲專屬聯名生活周邊同步開賣，包含精緻刺繡手巾、托特包、隨行杯與毛絨吊飾；凡消費聯名餐點皆可隨機獲得限定貼紙1張。圖／gelato pique cafe提供；窩客島編輯李維唐整理

必搶限定周邊與限量隨機貼紙！購買規定與門市資訊一次看

除了好吃的甜點，現場也會同步開賣聯名周邊商品，包括印有可愛怪物的刺繡手巾、托特包、隨行杯與造型吊飾等品項，在日本指定門市限量發售。活動期間只要點購1份聯名餐點，就能免費獲得1張限量隨機貼紙，全8款採隨機贈送。為了讓更多人買得到，官方也祭出限購規定，內用每人限購4份，外帶每人限購2份，每日數量有限，售完為止。



▲渋谷Hikarie店獨家販售的「天空城蓬蓬刨冰」，以及表参道Hills店限定推出的5款經典「角色藝術拿鐵」。圖／gelato pique cafe提供；窩客島編輯李維唐整理





PIQUE CAFE encounters DRAGON QUEST

活動時間： 2026年8月7日（金）～ 2026年8月20日（木）

活動內容：

聯名餐點： 史萊姆蓬蓬天空可麗餅（萊姆／莓果）、蓬蓬派對天空氣泡飲（萊姆／莓果）、天空城蓬蓬聖代。

門市限定餐點： 渋谷Hikarie店限定「天空城蓬蓬刨冰」（熱帶水果／莓果）；表参道Hills店限定「角色藝術拿鐵」（全5款圖樣）。

滿額禮／贈品： 凡購買1份聯名餐點，即贈送限量原創貼紙1張（全8款，隨機贈送，送完為止）。

聯名周邊販售： 指定門市開賣刺繡手巾、托特包、不鏽鋼隨行杯、角色吊飾等限量周邊。

限購規則： 內用每人限購4份，外帶每人限購2份（每日數量有限，售完為止）。

日本 gelato pique cafe 全門市

渋谷Hikarie店（含特別造景與限定刨冰）： 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ1F（僅限內用）

表参道Hills店（含特別造景與限定拿鐵）： 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ本館B2F

松坂屋名古屋店： 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店本館1F（僅限內用）

其餘販售門市： 玉川髙島屋S.C.店、池袋サンシャインシティ店、ルミネ立川店、三井アウトレットパーク幕張店、御殿場プレミアム・アウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店、神戸三田プレミアム・アウトレット店、三井アウトレットパーク大阪門真店、mozoワンダーシティ店、三井アウトレットパーク北陸小矢部店、金沢フォーラス店、香林坊アトリオ店、ソラリアプラザ店、沖縄アウトレットあしびなー店、アトレ恵比寿店、三井アウトレットパーク木更津店、三井アウトレットパークジャズドリーム長島店、ルミネ池袋店、三井アウトレットパーク仙台港店、酒々井プレミアム・アウトレット店、土岐プレミアム・アウトレット店、鳥栖プレミアム・アウトレット店。

官方網站： https://pique-cafe.com/





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