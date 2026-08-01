小熊維尼100週年限定開賣！Samantha Thavasa推出懷舊刺繡包與蜂蜜寶石吊飾，搶購攻略一次看。

小熊維尼原作100週年限定登場，日本時尚品牌Samantha Thavasa推出全新丹寧刺繡與復古大地色系聯名包款。資深編輯李維唐表示，本次設計回歸童話質感，兼具百搭與收納機能，極具收藏價值。

小熊維尼粉絲準備心動，這次日本包款品牌Samantha Thavasa為了慶祝小熊維尼原作問世100週年，特別打造全新經典聯名系列。這次設計捨棄過往常見的高飽和度鮮豔配色，全面回歸原作故事童話氛圍，選擇低調優雅的沉穩大地色與質感丹寧風格，讓成熟女孩也能輕鬆駕馭不違和。

▲日本時尚品牌Samantha Thavasa推出小熊維尼原作100週年「Classic Pooh」經典聯名系列全商品。 圖／Samantha Thavasa提供；窩客島編輯李維唐整理



懷舊刺繡圖樣搭配溫柔丹寧手提包

全系列焦點鎖定在充滿細節的丹寧質感手提包，包身正面運用細緻刺繡呈現小熊維尼與小豬並肩牽手的經典畫面，並刻上溫暖英文語錄，散發濃濃的懷舊陪伴感。包包內部更是藏有驚喜，打開會發現滿滿的小熊維尼、小豬、屹耳與跳跳虎限定插畫內裡，每次開啟都能感受好心情。側面貼心設置隱藏壓扣，容量可隨時擴充，不管是平日上班或週末約會都非常實用。

▲包身選用丹寧質感布料製作，展現優雅復古的大地色系風格。 圖／Samantha Thavasa提供；窩客島編輯李維唐整理

▲手提包內裡印滿小熊維尼與森林好友們的專屬聯名印花圖樣。 圖／Samantha Thavasa提供；窩客島編輯李維唐整理

輕巧好收納的直立斜背包與三層分格設計

針對偏好輕便出門的女性，這次也推出小巧便利的直立式斜背包，圖案取材自小熊維尼追逐蜜蜂罐的生動畫面，背面還貼心設有手機專用收納袋，拿取物品順手流暢。如果平時隨身物品較多，三層式收納斜背包能幫忙把鑰匙、化妝品與錢包分門別類擺放，出門再也不需要在包包裡翻找半天。

▲簡約輕便的直立式斜背包，採用溫和雙色拼接與線描圖案設計。 圖／Samantha Thavasa提供；窩客島編輯李維唐整理

▲多分層斜背包正面近照，細緻刻劃小熊維尼吹蒲公英玩耍的童趣圖樣。 圖／Samantha Thavasa提供；窩客島編輯李維唐整理

蜂蜜金屬寶石吊飾與日本限定販售日程

配件部分推出了同款皮夾與亮眼雙用吊飾，其中金屬吊飾特別綴有蜂蜜質感的琥珀色寶石，吊鍊還能隨心拆卸變成拉鍊掛飾，CP值極高。全系列於8月3日起在日本官方線上商店以及新宿LUMINE、名古屋高島屋專櫃搶先預購，8月10日起於日本各大專櫃全面開賣，其中限定款手帕僅於特定實體門市與官網販售，喜愛日系質感風格的讀者不妨列入日本購物清單。

▲卸下金屬鏈條後，吊飾亦可作為長夾拉鍊飾品使用，創造多元穿搭靈感。 圖／Samantha Thavasa提供；窩客島編輯李維唐整理

▲手提包可搭配雙用金屬吊飾使用，為丹寧包身增添豐富的層次感與亮點。 圖／Samantha Thavasa提供；窩客島編輯李維唐整理





サマンサタバサ『くまのプーさん』原作デビュー100周年紀念「クラシック プー」コレクション

活動時間：

預購與先行販售： 8月3日起於官方線上商店及Samantha Thavasa新宿LUMINE店、名古屋高島屋店先行開賣

正式發售： 8月10日起於官方線上商店及全台/各大專櫃開賣

活動內容： 推出小熊維尼原作100週年限定系列，包含刺繡丹寧手提包（¥31,900）、直立式斜背包（¥24,200）、三層斜背包（¥29,700）、長夾（¥26,400）、雙用金屬包款吊飾（¥7,150）及限定手帕（¥1,650）等全6款質感商品。

官方網站： Samantha Thavasa 官方網站

線上商店： Samantha Thavasa 官方線上商店

限定手帕販售門市： 官方線上商店、新宿LUMINE店、大阪高島屋店、名古屋高島屋店、羽田機場第一航廈店、羽田機場第二航廈店





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