日本暴紅防暑神器！能吹出降溫3度冷風的THANKO行動電源款、比傳統電風扇省電5倍的冷風扇。

台灣的夏天高溫潮濕，待在室內也容易讓人汗流浹背，特別是廚房或浴室等冷氣死角更讓人難耐。資深編輯李維唐表示，35歲到48歲的成熟客群更注重生活細節的舒適感，這種針對特定角落精準降溫且免施工的日本小家電，完美切中了現代人對於質感生活的精準需求。

台灣的夏天一向來得又快又猛，高溫潮濕的天氣常常讓人待在室內也直冒汗。特別是對於平常要一邊忙工作，一邊照顧家裡大小事的主婦主夫，或是注重生活品質的小資族來說，冷氣吹不到的廚房料理時間，或是剛洗完澡在浴室吹頭髮的片刻，汗水總是又把衣服浸濕。雖然只是家裡的某個特定角落很熱，不至於要為此把整間房子的冷氣開到最強，但那種想要一個人獨享清涼的渴望，日本全新推出的一款夢幻家電真的完全懂我們的痛點。

▲冷風機配備了可以自由拉長與彎曲的白色伸縮軟管，無論坐在沙發哪個角落都能輕鬆調整風向，讓冰涼的冷風精準吹向身體，隨時隨地獨享專屬的消暑小空間。 圖／THANKO提供；窩客島編輯李維唐整理



不用接排熱管也免施工的移動冷風構造

向來推出許多創意生活家電的日本品牌THANKO，最近剛推出了一款能吹出比環境溫度還要低3度冷風的「USB冰筒排風扇」全新灰色款。這款產品最厲害的地方在於，它會吸取容易滯留在房間下方的冷空氣，透過內建的專用保冷筒進一步降溫之後再吹出來。



跟台灣市面上常見的傳統移動式冷氣完全不同，這款冷風扇完全不需要接一條粗粗的排熱管到窗外，所以不論是搬到廚房還是廁所，開箱當天就能直接插電使用。外型修長精巧的機身，寬度與深度都只有175毫米，高度為694毫米，重量更是只有1.8公斤左右，女生單手就能輕鬆拎著走。

▲修長且不佔空間的機身設計非常適合放置在窄小的廚房地板上，只要將伸縮軟管對準料理區域，即使在沒有安裝冷氣的炎熱廚房裡做菜也能保持優雅乾爽。圖／THANKO提供；窩客島編輯李維唐整理

省電5倍又可以吹4小時的冰筒結冰機制

吹出涼風的秘密，就在於隨機附贈的2個專用保冷筒。保冷筒裡面已經預先裝好了保冷剤原料粉末，帶回家之後只需要自己加入自來水，再放進冰箱的冷凍庫結冰，就能重覆使用。把結冰的保冷筒裝進主機後，最長可以維持大約4個小時的冷卻效果，工且在剛開始使用的前2個小時內，降溫表現最為強效。



風量有弱，中，強3種模式可以切換，消耗電力卻只有微小的6瓦特。跟一般消耗電力35瓦特的傳統電風扇相比，它大約只需要5分之1的電費，就算吹一整天也完全不用心疼荷包。主機的供電接口還特別採用了防結露水滴滲入的新設計，在使用安全上非常有保障。

▲許多女性在夏天洗完澡吹頭髮時總是吹得滿頭大汗，這款冷風扇能直接擺在客廳地板或地毯上，一邊吹頭髮一邊享受降溫3度的涼爽冷風，徹底解決浴室悶熱的痛點。圖／THANKO提供；窩客島編輯李維唐整理



去露營或車宿也能直接插行動電源接電使用

在供電設計上，這款產品採用了大家最熟悉的USBTypeC接口。只要搭配5伏特2.0安培以上的電源，不僅可以插在家裡的插座，也可以直接接上大容量的行動電源帶出門。有了這個特性，不論是夏天去營地露營，或是現在台灣最流行的車宿旅遊，隨時隨地都能享受專屬的舒適冷風。



甚至是在沒有冷氣的車庫敲敲打打做DIY手工藝，它也能派上用場。機身還配備了可以自由調整角度與長度的伸縮軟管，能把冷風精準吹向需要的方向，買來當作怕熱寵物的專屬消暑風扇也非常適合。充滿現代感的時尚灰色外觀，不論擺在家裡的哪一個角落都好看得像裝飾品，真的讓人好希望台灣能趕快引進。

▲從不同角度展示可以發現，極簡的霧面灰色時尚外觀如同一款精緻的生活工藝品，搭配頂部能夠360度自由扭轉角度的伸縮軟管，完美兼顧了美觀外型與極致的實用機能。圖／THANKO提供；窩客島編輯李維唐整理

冷たい風が出る「USBスポットアイスファン」グレー

日本官方網站購買連結：https://www.thanko.jp/view/item/000000004644

日本官方販售價格：7980日圓，含稅