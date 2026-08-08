Krispy Kreme哈利波特限定甜甜圈！東京門市變身9又4分之3月台，鐵粉今天就訂機票。

日本 Krispy Kreme 首度聯名哈利波特推出限定甜甜圈，包含隨機內餡的分院帽與 4 大學院款。資深編輯李維唐表示：「這種結合驚喜互動與經典 IP 的限定甜點，絕對是今年暑假飛日本旅遊必訪的打卡話題。」

身為哈利波特鐵粉，今年去日本又有全新朝聖清單了。為了慶祝哈利波特首部電影上映25週年，日本Krispy Kreme（KKDJ）特別與華納兄弟合作，在2026年8月21日至9月29日期間，於日本全國門市與部分Mahou Dokoro限定周邊店，推出日本首次登場的哈利波特聯名甜甜圈與專屬特調，把滿滿的霍格華茲魔法元素直接變身成隨手甜點。



▲日本 Krispy Kreme 首度聯名哈利波特，推出包含葛萊分多草莓、雷文克勞藍莓、赫夫帕夫奶油焦糖與斯萊特林巧克力＆開心果等 4 大學院主題甜甜圈。 圖／Krispy Kreme Japan提供；窩客島編輯李維唐整理

4大學院專屬風味，葛萊分多草莓與斯萊特林開心果超誘人

這次的聯名完全打中學院粉的心，直接把葛萊分多、雷文克勞、赫夫帕夫與斯萊特林4個學院的代表色與標誌變成不同口感的甜甜圈。葛萊分多款主打酸甜草莓糖霜與香脆杏仁角，裡面包著滿滿草莓卡士達；雷文克勞款以藍莓風味糖霜搭配藍色糖粒，咬起來非常有層次；赫夫帕夫款則填滿濃郁的奶油焦糖餡，外層再畫上標誌性的黃黑線條；最吸睛的斯萊特林款，是在苦甜巧克力餅乾碎上，淋上蛇形般的綠色開心果風味淋醬，視覺效果十足。



▲葛萊分多草莓與雷文克勞藍莓甜甜圈： 經典呈現葛萊分多與雷文克勞學院特色造型的聯名甜甜圈。 圖／Krispy Kreme Japan提供；窩客島編輯李維唐整理

▲赫夫帕夫奶油焦糖與斯萊特林巧克力＆開心果甜甜圈： 融入赫夫帕夫與斯萊特林代表色彩與象徵圖騰的限定口味甜甜圈。 圖／Krispy Kreme Japan提供；窩客島編輯李維唐整理

把分院儀式吃進肚子裡，這款分院帽甜甜圈驚喜度滿分

除了學院款之外，這次討論度最高的莫過於這款分院帽甜甜圈。外層是用苦甜巧克力包裹的鬆軟甜甜圈，上面撒著星星形狀的糖粒與餅乾碎，重點在於甜甜圈裡面夾著代表4個學院顏色的內餡。最有趣的是，內餡顏色完全隨機，根本不知道自己會吃到哪一個學院的口味，就像親自戴上分院帽體驗分院儀式一樣，好吃又好玩。這款甜甜圈採單顆限量盒裝，賣完就沒有了。



▲分院帽甜甜圈（赫夫帕夫黃色餡與雷文克勞藍色餡）： 咬開後驚喜呈現黃色或藍色學院內餡的分院帽造型限定甜甜圈。 圖／Krispy Kreme Japan提供；窩客島編輯李維唐整理

▲分院帽甜甜圈（葛萊分多紅色餡與斯萊特林綠色餡）： 咬開後隨機驚喜呈現紅色或綠色學院內餡的分院帽限定甜甜圈。 圖／Krispy Kreme Japan提供；窩客島編輯李維唐整理

金探子(金飛賊)焦糖特調與限量貼紙，整套收藏才過癮

吃甜甜圈當然要配飲料，這次同步登場的還有金探子(金飛賊)焦糖冰沙咖啡。這款特調以深烘焙咖啡為基底，融合焦糖與焦化奶油糖漿，最頂層擠上鮮奶油並撒上金黃色的星星糖粒與焦糖碎，閃閃發光的模樣就像魁地奇比賽裡的金探子(金飛賊)一樣。如果想一次收集所有口味，也可以選擇霍格華茲4入禮盒，隨盒還會加碼贈送限量聯名貼紙，首波發放的是行李箱造型，第二波則是聯名標誌款。

▲金探子(金飛賊)焦糖冰沙咖啡： 專屬特調金探子(金飛賊)焦糖冰沙咖啡，杯套印有哈利波特聯名標誌與經典圖樣。 圖／Krispy Kreme Japan提供；窩客島編輯李維唐整理

東京國際論壇門市化身9又4分之3月台，打卡拍照超吸睛

活動期間如果有到東京玩，一定要去東京國際論壇門市走一趟。店家直接把門市外觀大改造，掛上4個學院的巨型旗幟，甚至把電影裡經典的9又4分之3月台磚牆與穿牆行李車搬到現場，讓人彷彿一秒穿越到魔法世界。另外，如果在指定的Mahou Dokoro周邊店消費，拿著發票到Krispy Kreme門市買任意商品，還能免費獲得一個經典原味糖霜甜甜圈。



▲東京國際論壇門市於活動期間特別換上魔法主題裝潢，懸掛學院旗幟並打造 9 又 4 分之 3 月台牆面供粉絲拍照打卡。 圖／Krispy Kreme Japan提供；窩客島編輯李維唐整理

▲Mahou Dokoro 發票連動活動說明： 憑官方周邊門市發票至 Krispy Kreme 消費，即可獲得免費原味糖霜甜甜圈優惠活動說明。 圖／Krispy Kreme Japan提供；窩客島編輯李維唐整理





Harry Potter × Krispy Kreme 日本首度聯名限定活動

活動時間： 2026年8月21日（金）至 2026年9月29日（火）止（數量有限，售完為止）

活動內容：

霍格華茲4大學院甜甜圈： 包含葛萊分多草莓、雷文克勞藍莓、赫夫帕夫奶油焦糖、斯萊特林巧克力＆開心果，單個售價 486 日圓（內用 495 日圓）。

分院帽甜甜圈： 內餡隨機搭配 4 寮顏色鮮奶油，採單顆限量特別盒裝發售。

霍格華茲禮盒（4入）： 內含 4 款學院甜甜圈，售價 1,944 日圓（內用 1,980 日圓）。凡購買即贈送限量貼紙 1 張（第 1 彈 8/21 起發送行李箱款；第 2 彈 9/11 起發送聯名標誌款）。

金探子(金飛賊)焦糖冰沙咖啡： 焦糖焦化奶油風味特調冰沙咖啡，售價 734 日圓（內用 748 日圓）。

東京國際論壇店限定造景： 門市外觀特別打造 4 寮旗幟與 9 又 4 分之 3 月台打卡點。

Mahou Dokoro 發票連動優惠： 憑「Harry Potter Mahou Dokoro」東京車站店、Landmark Plaza店、榮公園店消費發票，至 Krispy Kreme 門市消費任一商品，即免費贈送「經典原味糖霜甜甜圈」1 個。

販售通路： 日本全國 Krispy Kreme 門市（部分門市與催事場除外）、部分 Harry Potter Mahou Dokoro 門市。

特別裝潢門市： Krispy Kreme 東京國際論壇店（東京都千代田區丸之內3-5-1）。

周邊連動門市： Harry Potter Mahou Dokoro（東京車站店、橫濱 Landmark Plaza 店、名古屋榮公園店）。

官方網站： https://krispykreme.jp/





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