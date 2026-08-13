日本星巴克限定開喝！巨峰葡萄爆汁果肉搭微氣泡柑橘，新品售價、品項一次看。

日本星巴克將於8月17日推出巨峰葡萄新品，包含融合高雅紅茶的果肉冰沙與搭配清新柑橘氣泡水的極致消暑飲品。資深編輯李維唐表示，這款新品完美抓住殘暑換季的消費心態。

炙熱的夏日氣息依然籠罩著街道，不過空氣中微小的氣溫變化，已經默默預告著季節準備交替。在這個夏末與初秋交會的微妙時刻，日本星巴克特別選用秋天的代表性水果「巨峰葡萄」，在2026年8月17日推出兩款極具視覺與味覺饗宴的限定飲品，讓想在酷暑中尋找涼意的人們，透過第一口果香搶先體驗秋天的滋味。

▲日本星巴克8月17日起推出「巨峰葡萄」雙新品，結合熟成果香與清涼口感陪大家度過殘暑。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理



大人感的熟成茶香，咬得到扎實葡萄果肉與Q彈果凍

下班後想找回內心的寧靜，茶香味總是最好的療癒劑。「芳醇巨峰葡萄凍紅茶冰沙」特別適合喜歡成熟風味的人。這款飲品巧妙地將熟成巨峰葡萄的甜美香氣融入葡萄基底中，與濃郁沉穩的黑色特調紅茶完美結合。紅茶獨有的溫潤澀味與葡萄果香交織，尾韻還帶有一絲黑加侖的幽香。最令人驚喜的是，杯底鋪滿了口感Q彈的巨峰葡萄果凍與扎實葡萄果肉，每一口都能吃到豐富的果實感。微甜不膩的調味，讓這款飲品在炎熱午後喝起來完全沒有負擔，非常適合在一天結束時好好款待自己。

▲「芳醇巨峰葡萄凍紅茶冰沙」將葡萄基底與深邃紅茶完美搭配，杯底吃得到Q彈葡萄果凍與葡萄果肉。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理

微氣泡與綠意柑橘的清爽碰撞，解悶必備的舒壓選擇

延伸自深受好評的舒壓氣泡飲系列，這次隆重推出新品「巨峰葡萄特調氣泡飲」。這款飲品放入了飽滿多汁的巨峰葡萄果肉與果凍，並注入綿密且帶勁的氣泡水。最特別的是，星巴克研發團隊專為氣泡飲調製了綠意柑橘風味糖漿，將清新的柑橘草本香氣巧妙融進巨峰葡萄的濃郁果香中。當強烈的氣泡在口中彈跳，隨之而來的是果凍與果肉的雙重口感，瞬間帶走夏日酷暑帶來的悶熱與煩躁，成為下午茶時段振奮精神的絕佳首選。

▲「巨峰葡萄特調氣泡飲」注入綿密氣泡水與專屬綠意柑橘糖漿，呈現清爽酸甜的多層次果香體驗。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理



日本星巴克巨峰葡萄新品販售資訊

兩款巨峰葡萄限定飲品於2026年8月17日起在日本全國星巴克門市同步開賣。「芳醇巨峰葡萄凍紅茶冰沙」僅提供中杯（Tall），外帶價格為668日圓，內用價格為680日圓。「巨峰葡萄特調氣泡飲」則提供多種容量選擇，中杯（Tall）外帶579日圓、內用590日圓；大杯（Grande）外帶624日圓、內用635日圓；特大杯（Venti）外帶668日圓、內用680日圓。這兩款飲品都是季節限定數量有限，售完為止，這段期間有安排前往日本旅遊的話，不妨走進星巴克嚐鮮。

日本星巴克「巨峰葡萄」秋季限定飲品登場

活動時間： 2026年8月17日（一）起開賣（數量有限，售完為止）

活動內容：

推出兩款以巨峰葡萄為主角的限定飲品，包含「芳醇巨峰葡萄凍紅茶冰沙」（提供Tall尺寸，外帶668日圓/內用680日圓）以及「巨峰葡萄特調氣泡飲」（提供Tall、Grande、Venti多種尺寸，Tall外帶579日圓/內用590日圓）

日本全國星巴克門市（部分門市除外）

備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。





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