星野集團OMO7橫濱4/21開業搶先公開，提供結合歷史和現代風個的全新橫濱體驗。

到日本最想住的飯店就是星野集團啦！旗下平價品牌OMO系列將落腳橫濱，保留超有特色的舊橫濱市政廳，入住就能感受濃濃的懷舊風情。

知名連鎖飯店集團星野集團平價品牌「OMO」插旗橫濱！即將於4月21日在神奈川縣橫濱市開設「OMO7橫濱 by 星野集團」。飯店位於JR關內站前舊橫濱市政廳舊址開發案「BASEGATE橫濱關內」內，活用昭和代表性建築師村野藤吾設計的舊橫濱市政廳行政棟，以傳承歷史建築為使命的遺產飯店之姿登場。

入住OMO7橫濱！感受新舊文化交融的橫濱精神

飯店概念定調為「心情高昂，濱主義」。自1859年開港以來，橫濱匯聚海外與日本文化，發展出獨特樣貌。作為西洋文化入口，引領日本流行與文化的歷史，是橫濱在地人「濱子」的驕傲。每個時代融合新舊、不斷創新發信的能量被稱為「濱主義」，傳遞延續至今的多元魅力。從充滿異國情調的中華街、刻劃歷史的洋館、長年愛戴的名店乾杯，到海濱散步，希望旅客以濱子心情體驗讓人心情雀躍的橫濱時光。

▲橫濱作為西洋文化入口，引領日本流行與文化的歷史，是橫濱在地人「濱子」的驕傲。





戰後建築首獲認定的歷史建物

舊橫濱市政廳是橫濱開港百年紀念事業的一環，1959年由村野藤吾設計竣工，支撐橫濱市政超過60年。為傳承市民熟悉的市政廳景觀，行政棟保留原址並活用為遺產飯店。2025年8月成為戰後建築首例，獲指定為「橫濱市認定歷史建築」，評價在於「透過保存活用長期作為地區象徵的舊橫濱市政廳行政棟，形成新舊融合的都市新地標」。飯店目標傳承橫濱街道記憶與景觀，為JR關內站周邊創造新活力。

▲為傳承市民熟悉的市政廳景觀，行政棟保留原址並活用為遺產飯店。





公共空間OMO Base展現建築遺產

連接一樓與二樓的象徵性大階梯，繼承並重構舊市政廳象徵性的舊市民廳大階梯設計。村野氏標誌性的流暢曲線扶手也部分再利用，展現熱鬧中心的存在感。二樓窗邊座椅再利用舊市議會棟本會議場的議員席，昔日莊嚴的座椅轉生為賓客悠閒休憩之處。

▲村野氏標誌性的流暢曲線扶手也部分再利用，展現熱鬧中心的存在感。



OMO Base展示「濱主義典藏」，讓賓客認識舊橫濱市政廳超過60年的構想與傳承歷史中孕育的文化與背景。舊市議會棟本會議場地毯、舊市民廳大階梯扶手等保留昔日樣貌的展品可觸摸，近距離欣賞村野氏設計的時鐘，宛如穿越時空。越了解越能讓街頭漫步與飯店住宿更有深度。

▲讓賓客認識舊橫濱市政廳超過60年的構想與傳承歷史中孕育的文化與背景。

▲舊市議會棟本會議場地毯、舊市民廳大階梯扶手等保留昔日樣貌。



飯店保留村野氏設計的樓層數字標示，並將其數字設計繼承發展，重新設計「電梯樓層按鈕」、「各樓層標示」、「客房號碼標示」。重新設計時，村野氏原創設計中不存在的「0」與「9」成為課題，透過村野藤吾檔案館村野朋子的引介，委託曾與村野氏共事的鈴木志朗設計。鈴木氏以「若是村野老師會如何設計」的心情反覆嘗試完成，經鈴木志朗與村野朋子監修後定案，將飯店改修整體概念「歷史傳承、新舊融合」具現化於標示設計細節。

▲飯店保留村野氏設計的樓層數字標示，重新設計「電梯樓層按鈕」、「各樓層標示」、「客房號碼標示」。





主題色彩客房展現個性

全276間客房，共九種房型。客房主題色紅、藍、綠分別取自舊橫濱市政廳使用的顏色，紅色源自舊議長室地毯、藍色源自舊市政廳內光澤磁磚、綠色源自舊市議會棟本會議場地毯與議員席。最多可住六人的「櫓套房」兼具寬敞與挑高，適合朋友團體或家族同處一室悠閒度過。最多四人的「談話房」可兩人奢華使用，也可四人圍坐沙發暢談。其他房型各具特色，可依旅行情境選擇。

▲客房主題色紅、藍、綠分別取自舊橫濱市政廳使用的顏色。

▲各房型各具特色，遊客可以依照自己旅行情境選擇。





OMO餐廳與麵包坊

OMO餐廳提供講究每項食材與供應方式的早餐自助餐「Yokohama Morning Specialties」，開啟奢華一天。晚上除了橫濱風味的拿坡里義大利麵與焗烤，還有波士頓龍蝦麻婆鍋派、包入香料羊肉的紅色餃子等中華料理，適合街頭漫步前後「小酌小食」。OMO品牌首創形態「OMO麵包坊」，早上以咖啡館形式提供麵包套餐，中午到晚上主打咖哩傳入地橫濱特製的五種咖哩麵包。約30種麵包可選的OMO麵包坊，不只適合午餐與咖啡時段，晚上還能享受「麵包飲」。

▲餐廳提供講究每項食材與供應方式的早餐自助餐。

▲品牌首創形態OMO麵包坊，早上會以咖啡館形式提供麵包套餐。

▲中午到晚上主打咖哩傳入地橫濱特製的五種咖哩麵包。





OMO7横浜 by 星野リゾート飯店資訊

地址：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1

住宿費用：1間36,000日圓起

開幕日：2026年4月21日

官方網站





星野集團飯店真的讚

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