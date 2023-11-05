溫泉控到宮城又有住宿新選擇了！以和風溫泉旅宿為主題的「界」系列，是星野集團中備受歡迎的人氣品牌，最近即將登場的第23間設施「星野集團 界 秋保」將在2024年4月25日於宮崎縣開幕，並從即日起接受訂房，由於坐落在能俯瞰名取川的絕佳位置，能夠欣賞到溪流及隨著四季變幻的美景，如果下次想到東北來個放鬆身心的充電之旅，一定要來住過一次「界 秋保」，親身感受來自美麗溪水散發出的大地能量。



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▲圖片來源／星野集團



宮城縣的「秋保溫泉」又被稱為仙台的內廳，是奧州三名湯之一，相傳是歷代天皇與藩主治療身體的溫泉。星野集團看準秋保溫泉在每個季節的景色變化豐富，便在名取川旁打造了全新的「星野集團 界 秋保」，所有客房都將設計成溪景房，並設置面向溪流、附足湯的露台，旅客可以近距離感受溪流聲和微風，享受一段遠離日常喧囂、從容度過的時光。

▲圖片來源／星野集團



特色1：在湛藍空間眺望溪流的「紺碧之間」

「界 秋保」主打的特色客房是「紺碧之間」，靈感源自名取川的峽谷「磊磊峽」，磊磊峽以其湛藍深淵而著稱，因此獲得了「紺碧深淵」的美譽。只要入住「界 秋保」的「紺碧之間」，就能將戶外的深藍景緻一網打盡，欣賞窗外一望無際的四季美景和絕美溪流。

▲圖片來源／星野集團



此外，客房的桌上還會應景擺放「仙台玻璃」藝術品，客房門牌更採用從江戶時代起延續至今的傳統工藝品「白石和紙」製成，寢室的拉門上則嵌有木芥子的圖案等裝飾，古色古香的氛圍，讓人一秒穿越古今。這些陳設充分結合了宮城當地的元素，融入了與美麗風景相呼應的色彩、燈光、白石和紙等材料，讓旅人們能夠沉浸在當地文化的氛圍中，度過愜意的時光。

▲圖片來源／星野集團



特色2：大自然環繞的露天浴場

來到星野集團的「界」溫泉旅館，當然不能錯過泡湯時光！「界 秋保」的戶外有用岩石製成的露天浴池，可以在樹林環繞中感受溪流的聲響，同時享受泡澡的愉悅；室內浴池有兩座，分別是源自旅館用地兩座源泉的自家源泉掛流式「熱湯」和讓身心都能放鬆的「溫湯」。值得一提的是，這裡的泉質是「鈉、鈣－氯化物泉」，能夠有效讓身體保持溫暖，泡浴後不易感到寒冷，且溫泉具有偏硼酸的殺菌特性與鈣質，能讓肌膚變得光滑，是女性房客不可錯過的精緻服務之一。

▲圖片來源／星野集團



特色3：靈感來自大名飯菜的會席料理

來到溫泉飯店，也要享用美味的會席料理，「界 秋保」晚餐以展現當地飲食文化的會席料理為主，開胃菜以法式熟肉醬拉開序幕，先將牛尾和仙台味噌調製成法式熟肉醬，塗抹於宮城縣名產仙台麩和手工烘烤的「道乃久仙貝」上品嚐，餐具上的圖案則取材自戰國時代武將伊達政宗戰場上穿著的圓點紋樣陣羽織。

▲圖片來源／星野集團

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星野集團 界 秋保

主餐方面，特別提供了「寶樂盛」，以小餐桌呈現大名（日本封建時代的諸侯）的飯菜風格，包括開胃菜、醋拌菜、前菜和生魚片等組合；接著供應特製料理「牛肉山海俵鍋」，將宮城縣豐富的海鮮和山產結合，以牛肉包裹海膽，造型呈現俵（裝米用的草袋）的形狀，讓旅客盡情品嚐到牛舌、水芹等充滿宮城特色的食材。

開幕日期：2024年4月25日

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元平倉1番地

電話：+81-50-3134-8096（星野集團預約中心）

客房數：49間

客房資訊：雙人房9間、三人房30間、四人房8間、特別室1間、愛犬房1間

附屬設施：大廳、旅行圖書館、露臺、商店、餐廳、大浴場（男女分開、露天浴池各１、室內浴池各2）、浴後休息區

費用：1晚31,000日圓起（兩人使用一室時每一人的費用，已含稅及服務費與早晚餐）

交通方式：從JR仙台站出發開車約30分鐘、從仙台機場出發開車約45分鐘

預約網址：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaiakiu/