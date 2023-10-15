星野集團又將插旗東京！以頂級服務著稱的星野集團，幾年前針對年輕族群、小資族量身推出了都市觀光品牌「OMO」，主打低價格、輕時尚，讓預算有限的旅人也能無負擔體驗星野的款待服務，繼今年7月底「OMO3 淺草 by 星野集團」開幕後引起偌大話題，現在OMO系列又再度宣布將在東京開設全新分館「OMO5東京五反田 by 星野集團」，距離五反田車站只需徒步6分鐘就能抵達，也將帶給到訪東京的旅客更多住宿選擇。



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相當受到台灣人喜愛的日本大型連鎖飯店「星野集團」，繼今年7月剛開幕的「OMO3淺草 by 星野集團」之後，現在又有全新的「OMO5東京五反田 by 星野集團」要在東京都內插旗，並預計於2024年4月11與大家相見，從五反田車站徒步僅6分鐘，將位於2023年12月才會完工的全新商辦大廈「五反田JP大廈」當中，並以「夜景與美食的天堂」為概念，充分享有五反田車站半徑2公里內約1,300家餐廳的優越地理位置，附近大量的居酒屋、韓國烤肉餐廳、卡拉OK等娛樂商店等琳瑯滿目，可說是讓觀光客十分心動的地理位置。





「OMO5東京五反田 by 星野集團」位處五反田JP大廈的14～20樓之間，離地面約60～100公尺高之處，因此「從高樓欣賞城市閃爍的燈光」就是這間全新旅宿的賣點之一，此外還有OMO咖啡廳、伴手禮店、狗狗花園和水景空中庭園等區域所組成，光是在飯店內就有很多特色足以吸引旅客駐足娛樂。





其中最特別的設施，就不得不提到「水景空中庭園」，可別看這個地方是打造成露天陽台的模樣，這裡的大型水池才是亮點所在！水池當中的座位區打造成一個又一個小島嶼的模樣，住客脫下鞋之後就可以走進池中的座位，不管是想選擇坐在一般的小矮凳或是島嶼上，都可以一邊泡腳、一邊與好友來場愜意的早餐或下午茶時光，可說是相當紓壓。





飯店房型一共分成8種，合計188間客房，設計靈感來自五反田繁華的美食餐廳，沙發與靠墊則發想自西餐廳、酒吧等餐館的懷舊磁磚，細心採用了棕色、橙色、綠色等復古色彩的面料，並在放間放置了仿霓虹燈的燈箱，為客房營造出迷人的夜生活氛圍。館內雖然多以2～3人房為主，但根據來訪客數，也有提供容納4人的高級房型房間與容納6人並配有廚房的「OMO House房型」，不管是情侶、親子家庭前來，都可以依照旅行目的和同行旅伴來選擇想要的房型。



OMO5東京五反田 by 星野集團

此外，「OMO5東京五反田 by 星野集團」同時還是寵物友善旅宿，這裡專為有養狗的房客準備了「狗狗花園」，房客甚至可以從OMO咖啡廳外帶食物和飲料來到這裡，與狗狗一起享受放鬆的玩樂時光。

開幕日期：2024年4月11日

地址：東京都品川区⻄五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング

電話：050-3134-8096

客房數：188間（五反田JP大廈的14～20樓）

費用：1晚28,000日圓起（單房價格、含稅、不含餐食）

交通：五反田站（JR山手線、都營淺草線、東急池上線）徒歩6分鐘