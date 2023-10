星野集團又將插旗東京!以頂級服務著稱的星野集團,幾年前針對年輕族群、小資族量身推出了都市觀光品牌「OMO」,主打低價格、輕時尚,讓預算有限的旅人也能無負擔體驗星野的款待服務,繼今年7月底「OMO3 淺草 by 星野集團」開幕後引起偌大話題,現在OMO系列又再度宣布將在東京開設全新分館「OMO5東京五反田 by 星野集團」,距離五反田車站只需徒步6分鐘就能抵達,也將帶給到訪東京的旅客更多住宿選擇。



相當受到台灣人喜愛的日本大型連鎖飯店「星野集團」,繼今年7月剛開幕的「OMO3淺草 by 星野集團」之後,現在又有全新的「OMO5東京五反田 by 星野集團」要在東京都內插旗,並預計於2024年4月11與大家相見,從五反田車站徒步僅6分鐘,將位於2023年12月才會完工的全新商辦大廈「五反田JP大廈」當中,並以「夜景與美食的天堂」為概念,充分享有五反田車站半徑2公里內約1,300家餐廳的優越地理位置,附近大量的居酒屋、韓國烤肉餐廳、卡拉OK等娛樂商店等琳瑯滿目,可說是讓觀光客十分心動的地理位置。





「OMO5東京五反田 by 星野集團」位處五反田JP大廈的14~20樓之間,離地面約60~100公尺高之處,因此「從高樓欣賞城市閃爍的燈光」就是這間全新旅宿的賣點之一,此外還有OMO咖啡廳、伴手禮店、狗狗花園和水景空中庭園等區域所組成,光是在飯店內就有很多特色足以吸引旅客駐足娛樂。





其中最特別的設施,就不得不提到「水景空中庭園」,可別看這個地方是打造成露天陽台的模樣,這裡的大型水池才是亮點所在!水池當中的座位區打造成一個又一個小島嶼的模樣,住客脫下鞋之後就可以走進池中的座位,不管是想選擇坐在一般的小矮凳或是島嶼上,都可以一邊泡腳、一邊與好友來場愜意的早餐或下午茶時光,可說是相當紓壓。





飯店房型一共分成8種,合計188間客房,設計靈感來自五反田繁華的美食餐廳,沙發與靠墊則發想自西餐廳、酒吧等餐館的懷舊磁磚,細心採用了棕色、橙色、綠色等復古色彩的面料,並在放間放置了仿霓虹燈的燈箱,為客房營造出迷人的夜生活氛圍。館內雖然多以2~3人房為主,但根據來訪客數,也有提供容納4人的高級房型房間與容納6人並配有廚房的「OMO House房型」,不管是情侶、親子家庭前來,都可以依照旅行目的和同行旅伴來選擇想要的房型。



OMO5東京五反田 by 星野集團

此外,「OMO5東京五反田 by 星野集團」同時還是寵物友善旅宿,這裡專為有養狗的房客準備了「狗狗花園」,房客甚至可以從OMO咖啡廳外帶食物和飲料來到這裡,與狗狗一起享受放鬆的玩樂時光。

開幕日期:2024年4月11日

地址:東京都品川区⻄五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング

電話:050-3134-8096

客房數:188間(五反田JP大廈的14~20樓)

費用:1晚28,000日圓起(單房價格、含稅、不含餐食)

交通:五反田站(JR山手線、都營淺草線、東急池上線)徒歩6分鐘