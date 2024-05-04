網路上現在有許多日旅達人、網紅在介紹東京的便宜飯店，但有些比較冷門的飯店目前只有日本人知道！這些飯店通常比較不需要在櫃台前大排長龍。本次的飯店「高濃度碳酸泉 七福神之湯」堪稱東京CP值最高的酒店，不只早餐免費，大浴場還有碳酸溫泉，酒水更是暢飲不限量。住雙人房的話，每晚一人只要5,000日圓起！這不筆記不行吧！

高濃度碳酸泉 七福神之湯

七福神之湯距離品川車站僅需10分鐘，適合前一天入住，方便前往羽田機場搭機！飯店內也提供高濃度的碳酸溫泉浴池，可以洗去旅途的疲勞。飯店本身也不舊，於2014年開業，搭乘電車到羽田只需26分鐘，飯店內的飲料吧免費。只是要注意的是，飯店內部只有一部電梯，且客房偏狹窄，可能不適合拖了2～3個行李的旅客。



▲圖片來源／高濃度炭酸泉 七福神の湯 スーパーホテル品川・新馬場





客房

客房普遍走道較窄，但床非常大。寬150公分床提供完美的睡眠品質。除此之外，也有無障礙房型，浴室也有設計扶手，輪椅使用者也能安心入住。所有客房均配備了奈米離子吹風機，以及使髮絲柔軟濕潤的ReFa美髮乾燥器、美化肌膚的蓮蓬頭「ReFa Fine Bubble」。



▲圖片來源／高濃度炭酸泉 七福神の湯 スーパーホテル品川・新馬場





大浴池

大浴池在入住當天的15：00到隔天早上9：30都能自由入內使用，洗浴區的椅子和木桶都使用知名的「東濃檜木」，高濃度的碳酸泉有促進健康、恢復疲勞和美肌的效果。



▲圖片來源／高濃度炭酸泉 七福神の湯 スーパーホテル品川・新馬場





早餐

飯店內的早餐為自助式，以「歐陸式早餐」為主，主要提供的品項包含現烤麵包、無農藥沙拉、濃湯和各式調味料。無農藥沙拉富含維生素C和礦物質，而調味料都不添加化學成分，無過敏源，同時，房客也可以享受5種不同風味的乳酸沙拉醬。



▲圖片來源／高濃度炭酸泉 七福神の湯 スーパーホテル品川・新馬場





■飯店資訊

地址：東京都品川區北品川2丁目30番26號

交通方式：京急本線新馬場站徒步約5分鐘

價格：雙人房每人每晚4,500日圓起

官方網站



▲圖片來源／高濃度炭酸泉 七福神の湯 スーパーホテル品川・新馬場