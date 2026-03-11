▲東京淺草的下一站！前進奧淺草人氣焙煎所FEBRUARY COFFEE ROASTERY，自家烘焙咖啡與昭和布丁必點。

淺草的口袋名單再加一，除了招牌香味濃郁的咖啡外，許多人都會再加點一個昭和風布丁，好吃又有賣相。我的淺草甜點名單，一定有FEBRUARYCOFFEEROASTERY那顆偏硬、蛋香濃、帶苦焦糖的昭和布丁。▲東京淺草的下一站！前進奧淺草人氣焙煎所FEBRUARYCOFFEEROASTERY，自家烘焙咖啡與昭和布丁必點。曾經的淺草淺草在江戶時代，是庶民娛樂最集中的地方。寄席裡傳出的笑聲、劇場亮起的燈光、屋台升起的熱氣，還有那座創建於1853年，至今仍在運作的日本最古老遊樂園－淺草花屋敷（淺草花やしき）；淺草啊，從來都不是皇室貴族出沒的場所，而是人群密集、有些混亂，卻始終不需要被整理，就能充滿生命力的熱鬧地方。直到戰後，淺草開始被重新規劃。觀光動線被集中，商業店舖逐漸往雷門、仲見世通與淺草寺周邊聚攏，人流變得更有效率，停留方式也逐漸趨於一致，拍照、參拜、購物，然後離開。儘管淺草開始變得更容易被理解，但那些曾經屬於淺草的節奏，並沒有消失，它們只是慢慢退到了邊緣，在淺草寺稍微遠離之後的外圍地帶，也就是如今被稱為「奧淺草」的區域，仍然可以被重新遇見。▲淺草是人群密集，卻始終不需要被整理，就能充滿生命力的熱鬧地方。奧淺草的店「正因如此，如果你想再靠近一點曾經的淺草，或是好奇在地人都會去的淺草小店，就往奧淺草走吧。」一位在東京工作多年的朋友這麼告訴我。後來我才明白，他說的不只是地點，而是一種生活方式。在奧淺草，人是這樣移動的。沿著巷子走著，剛好遇見一間符合今天心情的小店，坐一下，再繼續往前；沒有太多預設，也不像被安排好的行程，而是一種適合今天的剛剛好。那天，我從雷門進去，穿過仲見世通，經過淺草寺本堂，人潮持續聚集，聲音、步伐與視線都有被明確的安排，幾乎像在看一場完成度極高的表演，就跟我每次造訪淺草時一樣，但這一次，我沒有停下來。繞過淺草花屋敷的側邊，轉進沒有明顯指標的巷子，這一帶，被稱為奧淺草。路面不再平整，店鋪招牌大小不一，牆面與布簾留下長時間使用的痕跡，偶爾有腳踏車從身邊經過，而雷門與淺草寺的觀光人聲，也已經退得很遠，幾乎聽不見了。奧淺草沒有被完全觀光化，也沒有被遺忘。老屋與新店交錯存在，一間又一間咖啡店、小餐館與工作坊，在這裡慢慢開業、穩定經營，不是為了爆紅而選擇展店於此，而是為了長久存在。沿著住宅與倉庫之間走著，經過幾間尚未開門的居酒屋，就在某個轉角，空氣裡突然多了一層