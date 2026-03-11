> 美食 > 東京淺草的下一站！前進奧淺草人氣焙煎所FEBRUARY COFFEE ROASTERY，自家烘焙咖啡與昭和布丁必點。

東京淺草的下一站！前進奧淺草人氣焙煎所FEBRUARY COFFEE ROASTERY，自家烘焙咖啡與昭和布丁必點。

淺草旅遊咖啡廳東京旅遊日本
2026-03-11 15:37文字：CJ夫人 
CJ夫人

CJ夫人

淺草的口袋名單再加一，除了招牌香味濃郁的咖啡外，許多人都會再加點一個昭和風布丁，好吃又有賣相。
我的淺草甜點名單，一定有FEBRUARY COFFEE ROASTERY那顆偏硬、蛋香濃、帶苦焦糖的昭和布丁。
▲東京淺草的下一站！前進奧淺草人氣焙煎所FEBRUARY COFFEE ROASTERY，自家烘焙咖啡與昭和布丁必點。
▲東京淺草的下一站！前進奧淺草人氣焙煎所FEBRUARY COFFEE ROASTERY，自家烘焙咖啡與昭和布丁必點。

曾經的淺草

淺草在江戶時代，是庶民娛樂最集中的地方。寄席裡傳出的笑聲、劇場亮起的燈光、屋台升起的熱氣，還有那座創建於1853年，至今仍在運作的日本最古老遊樂園－淺草花屋敷（淺草花やしき）；淺草啊，從來都不是皇室貴族出沒的場所，而是人群密集、有些混亂，卻始終不需要被整理，就能充滿生命力的熱鬧地方。
直到戰後，淺草開始被重新規劃。觀光動線被集中，商業店舖逐漸往雷門、仲見世通與淺草寺周邊聚攏，人流變得更有效率，停留方式也逐漸趨於一致，拍照、參拜、購物，然後離開。
儘管淺草開始變得更容易被理解，但那些曾經屬於淺草的節奏，並沒有消失，它們只是慢慢退到了邊緣，在淺草寺稍微遠離之後的外圍地帶，也就是如今被稱為「奧淺草」的區域，仍然可以被重新遇見。

▲淺草是人群密集，卻始終不需要被整理，就能充滿生命力的熱鬧地方。
▲淺草是人群密集，卻始終不需要被整理，就能充滿生命力的熱鬧地方。

奧淺草的店

「正因如此，如果你想再靠近一點曾經的淺草，或是好奇在地人都會去的淺草小店，就往奧淺草走吧。」一位在東京工作多年的朋友這麼告訴我。後來我才明白，他說的不只是地點，而是一種生活方式。
在奧淺草，人是這樣移動的。沿著巷子走著，剛好遇見一間符合今天心情的小店，坐一下，再繼續往前；沒有太多預設，也不像被安排好的行程，而是一種適合今天的剛剛好。
那天，我從雷門進去，穿過仲見世通，經過淺草寺本堂，人潮持續聚集，聲音、步伐與視線都有被明確的安排，幾乎像在看一場完成度極高的表演，就跟我每次造訪淺草時一樣，但這一次，我沒有停下來。
繞過淺草花屋敷的側邊，轉進沒有明顯指標的巷子，這一帶，被稱為奧淺草。路面不再平整，店鋪招牌大小不一，牆面與布簾留下長時間使用的痕跡，偶爾有腳踏車從身邊經過，而雷門與淺草寺的觀光人聲，也已經退得很遠，幾乎聽不見了。
奧淺草沒有被完全觀光化，也沒有被遺忘。老屋與新店交錯存在，一間又一間咖啡店、小餐館與工作坊，在這裡慢慢開業、穩定經營，不是為了爆紅而選擇展店於此，而是為了長久存在。
沿著住宅與倉庫之間走著，經過幾間尚未開門的居酒屋，就在某個轉角，空氣裡突然多了一層溫度。是烘豆的味道，FEBRUARY COFFEE ROASTERY，就在那裡。

▲如果你想再靠近一點曾經的淺草，或是好奇在地人都會去的淺草小店，就往奧淺草走吧。
▲如果你想再靠近一點曾經的淺草，或是好奇在地人都會去的淺草小店，就往奧淺草走吧。▲沿著巷子走著，剛好遇見一間符合今天心情的小店，坐一下，再繼續往前，不像被安排好的行程。
▲沿著巷子走著，剛好遇見一間符合今天心情的小店，坐一下，再繼續往前，不像被安排好的行程。▲沿著住宅與倉庫之間走著，經過幾間尚未開門的居酒屋，就在某個轉角，空氣裡突然多了一層溫度，FEBRUARY COFFEE ROASTERY就在那裡。
▲沿著住宅與倉庫之間走著，經過幾間尚未開門的居酒屋，就在某個轉角，空氣裡突然多了一層溫度，FEBRUARY COFFEE ROASTERY就在那裡。

淺草地區的FEBRUARY Group

「二月，依然寒冷，卻已經隱約看見花色，大地開始期待春天的時候。」FEBRUARY 這個名字，正是呼應這樣一段過渡的時間，還沒完全準備好，卻開始期待向前的季節。
在淺草周邊，可以看到數間以「FEBRUARY」命名的餐飲店，品牌並非以單一店舖為核心，而是將一天之中不同時段的生活需求，拆解成各自獨立卻彼此呼應的空間，形成一個緊密的在地生活網絡。
從供應早午餐的 FEBRUARY CAFÉ，以甜點與司康為主的 Feb’s coffee & scone，主打日式洋食的 FEBRUARY KITCHEN，到作為自家烘焙中樞的 FEBRUARY COFFEE ROASTERY，每一間店面空間都不大，卻精準地對應不同時間節點的使用方式。
如果你偏好簡潔俐落的生活方式，或習慣一個人整理思緒、發展靈感，那麼我會特別推薦你走進 FEBRUARY COFFEE ROASTERY。

▲從供應早午餐的 FEBRUARY CAFÉ，以甜點與司康為主，主打日式洋食的 FEBRUARY KITCHEN。
▲從供應早午餐的 FEBRUARY CAFÉ，以甜點與司康為主，主打日式洋食的 FEBRUARY KITCHEN。▲店面空間都不大，卻精準地對應不同時間節點的使用方式。
▲店面空間都不大，卻精準地對應不同時間節點的使用方式。

FEBRUARY COFFEE ROASTERY

FEBRUARY COFFEE ROASTERY隱身於奧淺草住宅與小店交錯的巷弄之中，是 FEBRUARY 系列中負責自家烘焙的核心據點，也被稱為「奥浅草の焙煎所」。在這裡，咖啡不只是被沖煮，而是從生豆開始，被完整地處理與轉化，成為一種風味應用的日常基準。
店舖規模不大，空間僅容納少量座位，動線緊湊而直接。吧台與烘豆機幾乎佔據整體視覺中心，空間設計沒有多餘裝飾，以木質與金屬材質維持簡潔基調，而那台粉色烘豆機，則成為最明確的視覺記憶點。這種不刻意延長停留的空間配置，反而貼近東京在地的使用習慣，也讓店內節奏始終維持在一股流動之中。
多數客人以短時間停留或外帶為主，點一杯咖啡，搭配昭和布丁或手作甜點，在有限的時間裡完成一段剛剛好的停頓。

▲隱身於奧淺草住宅與小店交錯的巷弄之中，負責自家烘焙的核心據點。
▲隱身於奧淺草住宅與小店交錯的巷弄之中，負責自家烘焙的核心據點。▲在這裡咖啡不只是被沖煮，而是從生豆開始。
▲在這裡咖啡不只是被沖煮，而是從生豆開始。▲那台粉色烘豆機成為最明確的視覺記憶點。
▲那台粉色烘豆機成為最明確的視覺記憶點。

February Blend

以自家烘焙為核心，店內那台辨識度極高的粉色烘豆機，每日處理生豆，穩定輸出品牌基準風味－February Blend，以及數款單品咖啡。這天我選的是一杯中焙手沖。入口帶有適度厚度，風味輪廓圓潤，中南美洲混合豆的調性在舌面展開，尾韻乾淨，帶一點細微的甜感。它不追求強烈的風味表現，而是將酸、苦、甜收斂在一個平衡的範圍裡，那是一種你不會特別記住某個味道，卻能很自然地一口接一口的咖啡。看著不斷進門選購咖啡豆的客人，我心想，果然是日常反覆飲用也不容易產生疲勞感的咖啡豆。

▲這天我選的是一杯中焙手沖，入口帶有適度厚度，風味輪廓圓潤。
▲這天我選的是一杯中焙手沖，入口帶有適度厚度，風味輪廓圓潤。

一份昭和布丁

坐下來之後，我又加一份布丁。這款是典型昭和風格的布丁，質地偏硬，帶彈性，入口能清楚感受到蛋香的層次，甜度控制得相當克制；表面覆上一層鮮奶油，增加口感層次與滑順度，而底部的焦糖，則刻意帶出苦味，甚至略顯刻意，卻將原本溫和的甜感收斂回成熟的風味區間。這不是一款以華麗取勝的甜點，而是透過比例與質地的精準拿捏，讓人一再回到這個熟悉的味道。也難怪，它被視為品牌的代表甜點之一，在不同分店之間持續出現，成為FEBRUARY體系中最穩定的記憶點。

▲這款典型昭和風格的布丁質地偏硬，帶彈性，入口能清楚感受到蛋香的層次，甜度控制得相當克制。
▲這款典型昭和風格的布丁質地偏硬，帶彈性，入口能清楚感受到蛋香的層次，甜度控制得相當克制。

我後來發現，會喜歡奧淺草的人，通常都有一個共同點：開始對「打卡」這件事，感到一點疲乏。不是不喜歡旅行，也不是不喜歡東京或淺草，而是開始在意：我是不是真的來過這裡，還是只是經過。
如果說淺草的前段是舞台，那麼奧淺草，更像是後台。少了被安排好的流程與場景，卻多了不少自由感。只要你願意多走10分鐘，那些沒有特別被標記的巷子，一定會讓你留下深刻記憶。

FEBRUARY COFFEE ROASTERY店家資訊

地址：東京都台東区浅草2-28-18
營業時間：08：30〜18：00

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
宜蘭頭城美食5選！鐵道咖啡廳超美、必吃草莓大福在這，海景咖啡廳也有。
宜蘭頭城美食5選！鐵道咖啡廳超美、必吃草莓大福在這，海景咖啡廳也有。
記者 蕭芷琳
南港咖啡廳推薦7選！不限時咖啡廳一次收，超美玻璃屋、京都日系必拍。
南港咖啡廳推薦7選！不限時咖啡廳一次收，超美玻璃屋、京都日系必拍。
記者 蕭芷琳
西門老派約會咖啡廳！70年的老店南美咖啡，現煮咖啡 雙蛋火腿吐司早餐必吃。
西門老派約會咖啡廳！70年的老店南美咖啡，現煮咖啡 雙蛋火腿吐司早餐必吃。
編輯 張人尹
百年日式町屋！台北0km山物所箱庭山本屋，必吃和服草莓大福。
百年日式町屋！台北0km山物所箱庭山本屋，必吃和服草莓大福。
靜兒貪吃遊玩愛分享
登上 Netflix的日式甜點！大稻埕 70 年滋養和菓子，冬季必排草莓大福。
登上 Netflix的日式甜點！大稻埕 70 年滋養和菓子，冬季必排草莓大福。
靜兒貪吃遊玩愛分享
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊