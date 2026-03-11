▲東京淺草的下一站！前進奧淺草人氣焙煎所FEBRUARY COFFEE ROASTERY，自家烘焙咖啡與昭和布丁必點。

「正因如此，如果你想再靠近一點曾經的淺草，或是好奇在地人都會去的淺草小店，就往奧淺草走吧。」一位在東京工作多年的朋友這麼告訴我。後來我才明白，他說的不只是地點，而是一種生活方式。

在奧淺草，人是這樣移動的。沿著巷子走著，剛好遇見一間符合今天心情的小店，坐一下，再繼續往前；沒有太多預設，也不像被安排好的行程，而是一種適合今天的剛剛好。

那天，我從雷門進去，穿過仲見世通，經過淺草寺本堂，人潮持續聚集，聲音、步伐與視線都有被明確的安排，幾乎像在看一場完成度極高的表演，就跟我每次造訪淺草時一樣，但這一次，我沒有停下來。

繞過淺草花屋敷的側邊，轉進沒有明顯指標的巷子，這一帶，被稱為奧淺草。路面不再平整，店鋪招牌大小不一，牆面與布簾留下長時間使用的痕跡，偶爾有腳踏車從身邊經過，而雷門與淺草寺的觀光人聲，也已經退得很遠，幾乎聽不見了。

奧淺草沒有被完全觀光化，也沒有被遺忘。老屋與新店交錯存在，一間又一間咖啡店、小餐館與工作坊，在這裡慢慢開業、穩定經營，不是為了爆紅而選擇展店於此，而是為了長久存在。

沿著住宅與倉庫之間走著，經過幾間尚未開門的居酒屋，就在某個轉角，空氣裡突然多了一層溫度。是烘豆的味道，FEBRUARY COFFEE ROASTERY，就在那裡。

淺草地區的FEBRUARY Group