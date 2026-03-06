玩關西改直接飛神戶也很方便！神戶機場直達大阪心齋橋的巴士只要60分鐘，2026年4月開通。

想到大阪旅遊但又怕關西機場人擠人，現在有神戶機場這個選項喔，預計四月神戶機場直達大阪心齋橋高速巴士只要一小時，也很方便。
不想要在關西機場人擠人可以考慮飛神戶！飛神戶玩大阪也很方便，2026年4月神戶機場直達大阪心齋橋的高速巴士即將開通，免轉乘，只要60分鐘！
神戶機場到大阪心齋橋免轉乘新路線
大阪市巴士公司與神姬巴士公司開通新路線，將連通大阪阿倍野橋、心齋橋與神戶機場、三宮的高速巴士。這條路線預計名為「神戶、阿倍野橋線」，要特別注意的是，雖然路線名稱沒有大阪或心齋橋，記得認準「阿倍野」！新路線最大亮點是免轉乘，從神戶機場到大阪最快只需60分鐘，相反，從阿倍野橋到神戶機場則需76分鐘。大阪側停靠站為阿倍野橋（天王寺站前）與心齋橋（長堀通）兩站。神戶側則停靠神戶機場第1航廈、神戶機場第2航廈、新港町、南京町東口、港灣塔前，以及神姬巴士神戶三宮巴士總站。
神戶到大阪心齋橋每日8班
營運班次為每日8趟來回，共16班車。從神戶機場出發時段為10點45分到19點20分。從阿倍野橋出發時段為8點15分到16點30分。要注意的是，神戶機場出發的班次較晚，而從大阪出發的班次晚上沒有班次。票價設定為單程1000日圓。採先到先得，無法事先預約。旅客需直接到站候車。目前預計2026年4月上旬正式通車，詳細的月台、時刻表還沒公佈，想知道最新消息，來規劃你的神戶關西之旅嗎？記得鎖定我們，追蹤後續資訊。