玩關西改直接飛神戶也很方便！神戶機場直達大阪心齋橋的巴士只要60分鐘，2026年4月開通。

不想要在關西機場人擠人可以考慮飛神戶！飛神戶玩大阪也很方便，2026年4月神戶機場直達大阪心齋橋的高速巴士即將開通，免轉乘，只要60分鐘！

神戶機場到大阪心齋橋免轉乘新路線

大阪市巴士公司與神姬巴士公司開通新路線，將連通大阪阿倍野橋、心齋橋與神戶機場、三宮的高速巴士。這條路線預計名為「神戶、阿倍野橋線」，要特別注意的是，雖然路線名稱沒有大阪或心齋橋，記得認準「阿倍野」！新路線最大亮點是免轉乘，從神戶機場到大阪最快只需60分鐘，相反，從阿倍野橋到神戶機場則需76分鐘。大阪側停靠站為阿倍野橋（天王寺站前）與心齋橋（長堀通）兩站。神戶側則停靠神戶機場第1航廈、神戶機場第2航廈、新港町、南京町東口、港灣塔前，以及神姬巴士神戶三宮巴士總站。

神戶到大阪心齋橋每日8班